Екатерина Архарова и её муж обвиняют СМИ во лжи, однако не признаются, где пропадал мужчина три дня

Около двух недель в Инстаграм экс-супруги Марата Башарова Екатерины Архаровой появился тревожный пост. Актриса просила сообщить любую информацию о местопребывании её нового супруга. Актриса не могла связаться с мужчиной: его телефон молчал.instagram.com/arharovakatyaСпустя три дня Артём Илясов вернулся к жене, а в Инстаграм Архаровой исчезло сообщение о его пропаже.Однако подписчики Екатерины ждали объяснений — где мог находиться человек три дня, чтобы не дать о себе знать собственной жене. Но ни Екатерина, ни Артём никаких комментариев у себя в блогах не давали. Актриса объяснила, что не имеет права делиться тайной:Подробности происшествия озвучить не могу не по своему желанию и не по желанию мужа.instagram.com/arharovakatyaЧерез некоторое время в СМИ появилась информация, что мужчина был за городом и у него разрядился телефон. Фолловеры были не удовлетворены, ведь судьба Илясова взволновала многих, и недосказанность теперь вызвала подозрения…Екатерину Архарову и Артёма Илясова обвинили в пиаре с пропажей ради рекламы их ресторанаНе получив внятных объяснений от героев криминальной истории, фолловеры начали подозревать, что Екатерина и её супруг придумали новость о пропаже Артёма, чтобы привлечь к себе интерес аудитории. Повод очень прост — незадолго до происшествия пара открыла собственный ресторан. Безусловно, шумная реклама в новостных СМИ привлекла внимание потенциальных клиентов.instagram.com/arharovakatyaВ Инстаграм Екатерины Архаровой фолловеры высказали актрисе претензии.Только сегодня женщина попыталась оправдаться, предложив подписчикам не читать жёлтую прессу. В комментариях появился и «пропавший муж». Артём сообщил, что они с Екатериной не комментируют то, что произошло, но обвиняют СМИ во лжи:instagram.com/arharovakatyaФолловеры считают, что супругам стоит объясниться с поклонниками, ведь те переживали за судьбу Артёма, и со стороны Екатерины нечестно скрывать правду.Друзья, а как вы думаете — муж Екатерины Архаровой действительно пропадал на три дня, или это всё-таки была хитрая реклама ресторанного бизнеса?Зара оправдалась за выступление в Волгограде: певица уверяет, что не получала от устроителей концерта 1,2 миллиона рублейВ начале февраля в Волгограде состоялись мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Сталинградской битвы. Как водится, местные чиновники заказали из столицы звезду, дабы порадовать ветеранов. Певица Зара, в репертуаре которой есть несколько песен военной тематики, согласилась приехать поздравить стариков. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen