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8 женщин после 50 лет, которым с натяжкой дают 30

Andre
8 женщин после 50 лет, которым с натяжкой дают 30
Иман

Иман 55 лет

Легендарной модели, музе Ив Сен Лорана, сейчас 63 года, но выглядит она значительно моложе. Иман - воплощение красивой старости. В 55 лет ей едва ли можно было дать 30. Секрет молодости этой женщины отчасти в хорошей наследственности, но по большей части в грамотном применении антивозрастной косметики собственной линии. Иман выступает против обращения к пластической хирургии, хотя признается, что в молодости увеличила грудь. Модель ведет собственный блог, раскрывает секреты красоты, дает советы, как сохранить молодость.

Иман 60 лет

Сейчас ее возраст выдают только уставшие глаза – за 3 года, прошедшие с момента смерти мужа Дэвида Боуи, она так и не смирилась с потерей.

Элизабет Херли

Элизабет Херли 53 года

Сексапильная англичанка Элизабет Херли не прекращает удивлять фанатов своим великолепным внешним видом. В 53 года актриса выглядит не старше 30 лет: она может похвастаться свежим лицом, сияющими глазами, отсутствием морщин. А потрясающую фигуру Элизабет регулярно демонстрирует в купальниках собственной марки.

Актриса говорит, что секрет ее молодости – диета, состоящая из морепродуктов, овощей, бурого риса, легких супов. Она не подвергает себя изнурительным занятиям в спортзале, а предпочитает йогу.

Элизабет Херли с сыном (17 лет)

В ноябре 2018 г. Элизабет опубликовала фотографию с сыном Дэмианом (17 лет), которая вызвала восхищенные отзывы поклонников. Пользователи соцсетей отметили, что они выглядят не как мама и сын, а как брат и сестра.

Моника Белуччи

Моника Белуччи 54 года

В январе 2019 г. Моника появилась в Париже на приеме в честь Недели высокой моды и выглядела лучше многих моделей. Итальянская актриса призналась, что молодость ей подарила новая влюбленность – новый бойфренд младше Моники на 18 лет. Он парижский художник и галерист Николя Лефебр. Влюбленные выглядят гармоничной парой, и разница в возрасте практически незаметна.

Моника Белуччи и Николя Лефебр

Моника Белуччи

Белуччи считает, что современные методы сохранения красоты вполне приемлемы, но она пока не обращалась к пластическим хирургам. Актриса регулярно делает аппаратные процедуры и максимум на что решилась – это несколько уколов красоты. Женщина обожает пасту и пиццу, а лишние килограммы сжигает в бассейне.

Рената Литвинова

Рената Литвинова 52 года

Российская актриса – обладательница утонченной внешности, над которой не властно время. Рената сумела создать свой собственный образ и в 52 года продолжает носить гордое звание «икона стиля». Звезда считает, что нужно как можно меньше глядеться в зеркала, поскольку они уносят молодость. Литвинова утверждает, что не делала никаких операций по сохранению красоты, даже не колола ботокс. Ее секрет – косметологические продукты, содержащие серебро высшей пробы.

Рената Литвинова

Второй козырь Ренаты – правильное питание. Она полностью исключила мучные продукты, молоко, мясо, все жирное и жареное. А вот со спортом Литвинова не дружит: фитнес отнимает много времени, она предпочитает посвятить это время работе.

Эль Макферсон

Эль Макферсон - 54 года

При взгляде на стройную австралийскую модель создается впечатление, что для нее не работают законы времени. В 54 года Макферсон вполне может соперничать с молодыми коллегами. Она не скрывает возраст и в блоге щедро делится с поклонницами рецептами сохранения молодости. Эль Макферсон придерживается диеты, пьет 3 литра воды в день, занимается спортом и регулярно принимает витамины и диетические добавки.

Эль Макферсон

В зрелом возрасте Эль выглядит так же роскошно, как и 20 лет назад. Чтобы продлить молодость кожи, она ежедневно очищает лицо скрабом, а пилинг для тела делает дважды, во время душа. Сон она считает лучшим хранителем молодости, поэтому старается спать 8-10 часов.

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд 52 года

Американская модель Синди Кроуфорд давно оставила карьеру, но иногда принимает участие в показах вместе с дочерью Кайей. В 52 года выглядит как минимум на 20 лет моложе. Секреты ее молодости такие же, как у Макферсон: здоровое питание, длительный сон, занятия спортом. Синди пьет много смузи, употребляет миндальное молоко, протеиновые коктейли. Модель полностью отказалась от животных жиров и белого хлеба.

Синди Кроуфорд и дочь Кайя

Женщина регулярно пользуется аппаратной косметологией, каждую неделю принимает сеанс инфракрасной сауны. Раз в месяц делает микродермабразию. Синди считает, что нужно прислушиваться к своей интуиции и подсказкам организма, ведь те средства, которые помогают одной женщине, возможно навредят другой.

Холли Берри

Холли Берри 52 года

Знаменитая женщина-кошка в 52 года поражает стройной фигурой и молодым лицом. Холли много лет страдает от сахарного диабета, поэтому ее диета направлена в первую очередь на сохранение здоровья. Она предпочитает употреблять растительный белок и протеиновые коктейли, это помогает поддерживать энергию на необходимом уровне.

Холли Берри

Холли много лет применяет одну систему ухода за лицом, делает салонные процедуры: пилинг, кислородную маску, увлажнение. Такие действия подтягивают кожу, заставляют ее сиять, уменьшают поры. Она не выходит из дома без солнцезащитного крема, наносит его даже зимой. Актриса много времени проводит в спортзале: отдает предпочтение кардионагрузкам.

Мария Шукшина

Мария Шукшина 51 год

Известная актриса Мария Шукшина в 51 год одна из самых моложавых звезд российского кино. Наделенная типично русской красотой она неоднократно высказывалась о своем отрицательном отношении к пластической хирургии и выступала за естественные методы сохранения молодости. Мария регулярно делает в салонах различные процедуры: фотоомоложение, пилинг, мезотерапию, обертывания из водорослей, массаж. Актриса любит париться в русской бане, поскольку считает, что под действием пара прекрасно очищается кожа лица и тела, организм освобождается от шлаков.

Мария Шукшина и дочь Анна (29 лет)

Крепкое здоровье, природная наследственность, хороший уход дают Марии возможность избегать знакомства с пластическими хирургами. Специалисты, рассматривавшие фотографии Шукшиной, подтвердили отсутствие в ее внешности следов вмешательств.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Личная жизнь
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