Китай приступил к разработке первой космической солнечной электростанции

Китай хочет выйти на совершенно новый уровень добычи возобновляемой энергии. Китайские ученые планируют построить на околоземной орбите первую в истории космическую солнечную электростанцию. Ее собираются разместить на высоте 36 000 километров над Землей, где независимо от времени суток, метеорологических условий и атмосферного воздействия планеты, она сможет эффективно и главное постоянно проводить сбор солнечной энергии для последующей ее передачи на наземные станции.Вырабатываемая ею электроэнергия будет преобразовываться в микроволны или лазерный луч для передачи на специальные коллекторы, расположенные на Земле. Проект станции был предложен китайскими инженерами еще 2015 году. Как сообщает австралийский Sydney Morning Herald, со ссылкой на китайское издание Science and Technology Daily, специалисты Китайской академии космических технологий приступили к разработке раннего экспериментального прототипа установки.По словам Пан Жихао из Национальной академии Космических технологий, космическая солнечная электростанция может стать «неисчерпаемым источником чистой энергии для человечества». Электромобили можно будет заряжать в любое время и в любом месте. Станция сможет обеспечивать поставку электроэнергии практически постоянно и в 6 раз эффективнее, чем любая имеющаяся на Земле солнечная ферма.Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. Высокопроизводительную солнечную электростанцию запускать сразу не будут. В течение 2021-2025 годов в стратосферу планируется запустить несколько компактных прототипов для сбора солнечной энергии и проведения испытаний по ее передаче на наземный коллектор. К 2030 году ученые хотят вывести на околоземную орбиту электростанцию мегаваттного класса, а к 2050 – гигаваттного.По словам вице-президента Китайской академии космических технологий, Китай может стать первой в мире страной, которая создаст космическую солнечную электростанцию, обладающую реальной практической ценностью.Отмечается, что основная техническая сложность в развертывании подобной станции на орбите заключается не в технологиях сбора солнечной энергии — необходимые разработки уже есть. Главная проблема — это вес станции, который, согласно текущим оценкам, будет составлять около 1000 тонн. Вес той же Международной космической станции более, чем в два раза меньше и составляет около 400 тонн, говорит Пан Жихао.В настоящий момент китайские специалисты изучают в качестве одного из потенциальных способов решения этой проблемы использование роботов и технологии 3D-печати для непосредственного строительства электростанции прямо в космосе. Кроме того, поскольку собранную космической электростанцией энергию планируется преобразовывать в микроволны для передачи на наземные коллекторы, ученые также хотят изучить вопрос потенциального влияния микроволнового излучения станции на атмосферу и экологию планеты.Ожидается, что орбитальная космическая электростанция поможет уменьшить загрязнение воздуха от выбросов многочисленных наземных станций, работающих на ископаемых видах топлива. Кроме того, в качестве одной из возможных перспектив называется использование станции в качестве источника энергии для нужд развивающейся программы освоения дальнего космоса.Источник новости добавляет, что Япония, Индия, а также некоторые Европейские страны тоже ведут обсуждение идей использования солнечной энергии в космосе.Обсудить перспективность проекта строительства космической солнечной электростанции можно в нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru