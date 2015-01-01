NASA собирается обогнать Россию и Китай, высадив человека на Луну в 2028 году

В ноябре прошлого года аэрокосмическое агентство NASA отобрало 9 частных аэрокосмических компаний, которые смогут побороться за право разработки и доставки роботизированных космических аппаратов, научного оборудования и прочих инструментов на Луну в рамках новой программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS), направленной не только на возвращение, но и закрепления США на спутнике Земли. В четверг агентство сделало объявление, обратившись к авиакосмической отрасли США за помощью в создании аппаратов, которые в 2028 году доставят астронавтов на поверхность Луны.Прежде чем человек снова ступит на лунную поверхность, в 2024 году NASA собирается отправить на спутник беспилотный космический аппарат. Агентство уже объявило конкурс среди частных компаний на создание зонда с крайним сроком подачи заявок 25 марта 2019 года.«Если бы все зависело только от нашего желания, то мы бы хотели полететь туда уже в этом календарном году. Тем не менее мы нацелены на быстрое выполнение поставленных задач», — заявил Томас Цурбухен, помощник администратора NASA по науке в ходе проведенного в Вашингтоне «отраслевого совещания» с представителями американской космической индустрии.Советник добавил, что в рамках первого этапа реализации программы агентство передаст различным компаниям «несколько контрактов» стоимостью от 300 тысяч до девяти миллионов долларов и будет готово пойти на определенные риски, чтобы ускорить начало развития программы, направленной на коммерческое сотрудничество в вопросах, связанных с полетами на Луну.«Мы совсем не ожидаем, что каждый запуск и каждая посадка на Луну будут успешными. Мы сильно рискуем, но этот риск оправдан», — добавил Цурбухен.Девятью компаниями, которые агентство отобрало еще в ноябре прошлого года для помощи реализации программы Commercial Lunar Payload Services стали: Astrobotic, Deep Space Systems, Draper, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, Lockheed Martin Space, Masten Space Systems, Moon Express и Orbit Beyond. Все они на конкурсной основе смогут принимать активное участие в разработке и ведении самых разнообразных проектов агентства, связанных с созданием и развитием лунной инфраструктуры, решением научных и иных вопросов. Например, в рамках одних задач будет проводиться разработка и отправка на Луну научного оборудования, которое будет использоваться для решения вопросов, связанных с различными научными загадками спутника Земли. В рамках других будет проводиться разработка и доставка оборудования для поиска и добычи природных ресурсов Луны, а также различных демонстрационных технологий, которые в конечном итоге помогут основать на спутнике человеческое поселение.Разумеется, самым важным лунным ресурсом, который интересует NASA, по крайней мере на данном этапе, является вода, основные запасы которой содержатся в виде отложений льда в постоянно затемненных областях полярных кратеров спутника. Кроме того, значительные запасы воды содержаться и пирокластической породе по всей Луне. Доступ к этому ресурсу позволит не только создать на спутнике человеческое поселение, обеспечив нужды будущих колонистов, но и использовать ее для производства водорода и кислорода – основных компонентов ракетного топлива.Как отмечает портал Space.com, программа CLPS является лишь частью более обширного плана NASA по освоению Луны, в котором приоритет отдается открытой архитектуре, направленной в сторону сотрудничества со многими коммерческими и международными партнерами.Коммерческие аппараты – не единственное, что хотело бы увидеть NASA на Луне. Одной из важнейших задач новой программы является создание небольшой окололунной орбитальной станции Gateway, строительство которой агентство планирует начать в 2022 году. Станция призвана стать своего рода хабом, с помощью которого в дальнейшем будут осуществляться самые разные космические миссии. Ее планируется использовать как для беспилотных и пилотируемых научных экспедиций, в том числе с использованием беспилотных и пилотируемых посадочных лунных модулей, так и в качестве «перевалочного пункта» для отправки миссий в более глубокий космос.Последним человеком, который был на Луне, являлся Юджин Сернан, побывавшей на ней в декабре 1972 года в рамках миссии «Аполлон-17». NASA хочет вернутся на спутник Земли в 2028 году, спустя 56 лет. Однако агентство не собирается просто повторить успех миссии «Аполлон», установив на Луне американский флаг и вернувшись обратно на Землю.«Мы планируем вернуться на Луну в кратчайшие сроки, используя частные компании, и нашу инициативу полностью поддерживает президент Дональд Трамп. Надеюсь, что мы будем там уже в 2028 году. Но на этот раз навсегда. Мы не собираемся оставлять на Луне флаги и следы, а потом возвращаться домой и ждать 50 лет», – комментирует Джеймс Брайденстайн, возглавляющий NASA.По словам Брайденстайна, освоение Луны станет очень важным этапом на пути разработки и реализации возможностей пилотируемых полетов на Марс. В то же время, это не единственная причина, по которой США так стремятся на Луну. В спину дышат Китай и Россия, которые также заявили о своем желании закрепиться на спутнике Земли. Россия рассматривает возможность первого пилотируемого полета к Луне и начала строительства лунной базы в 2031-м и 2034-м годах соответственно. Китай собирается отправить человека на спутник Земли примерно на год раньше. Поднебесная также хочет основать там базу.Обсудить статью можно в нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru