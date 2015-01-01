Люди все еще спариваются с неандертальцами. Почему?

Мы знаем, что Homo sapiens («человек разумный») проживал на земле вместе с неандертальцами. Более того, анализ ДНК доказывает, что мужчины и женщины обоих видов (или подвидов, если хотите) спаривались. Конечно, ежедневная рутина для работающего человека в те времена означала забивание шерстистых мамонтов. Но та же самая искра, которая сегодня объединяет мужчин и женщин, была и в доисторические времена. В противном случае нас бы здесь не было.Неандертальцы среди насПредставьте себе сцену. Одна из «разумных» сжимает красную глину в своих руках, чтобы сделать прекрасный горшок, как вдруг замечает большого волосатого парня, который неуклюже подходит к ней в набедренной повязке из кожи леопарда. И тогда она думает: «Вот этот парень». Или, наоборот, коренастая женщина из неандертальцев, жующая сухую шкуру оленя, очарована прекрасным худеньким парнем, который лепит из камней причудливые наконечники стрел и рисует на стенах пещеры. И она думает: «Он мой».Поскольку здесь мы имеем дело со спариванием по взаимному согласию (альтернатива возможна, но это другая история), нам нужно рассматривать точку зрения женщины, потому что именно она будет решать. Отдастся ли она парню с большой грудью, протягивающему ей кулак с увядшими цветами и мясом мастодонта, или влюбится в тощего, предлагающего ей прекрасные украшения, вырезанные из экзотических раковин?В целом, H. sapiens и H. neanderthalensis держались своих, когда дело доходило до романтики. Подобное притягивает подобное — это сильный поведенческий стимул в спаривании, который наблюдается и сегодня. Мужчины и женщины, как правило, вступают в брак и женятся на тех, кто обладает похожими чертами. Мы предпочитаем вступать в романтические отношения с особями своей расы, а также подбираем партнеров, которые схожи по образованию, росту, индексу массы тела, социальным позициям, отношениям, религиозности и даже генам. Наибольшой фактор в выборе супругов — этой схожий IQ, и это сильно коррелирует с годами обучения.Но иногда женщины выбирают других. У психологов есть термины для такого поведения партнеров, выбирающих вне своей собственной группы: гипергамия и гипогамия. Но что нам с осознания этих терминов? Нам хотелось бы знать, почему женщины так делают.Не будем особо рассуждать, почему женщины выходят замуж за тех, кто качественно лучше других — с этим все понятно. Но за тех, кто качественно хуже? Что женщины видят в глупых, но привлекательных неандертальцах, которых они выбирают сегодня, и чем это отличалось от брачных игр 100 000 лет назад? Вопрос особенно важен, потому что сегодня женщины выбирают неандертальцев чаще, и тенденция, вероятно, сохранится в будущем.Как правило, когда женщина выбирает себе пару за пределами собственного коэффициента интеллекта или образовательной группы, она вступает в брак. Эта тенденция затрагивает культуру, этническую группу и расу. Даже в развивающихся странах, таких как Нигерия, романтические партнеры, как правило, имеют одинаковый уровень образования, но когда есть разница, женщины обычно выходят замуж за более умных. В некоторых странах эта модель стала следствием того факта, что женщины долгое время не получали высшее образование. В последнее время число женщин, получивших ученую степень, неуклонно росло, превысив число мужчин в 2003 году, тогда как линия тренда у мужчин по этому параметру снижалась. Теперь, когда гендерный разрыв в образовании благоприятствует женщинам, женщины современного мира чаще выходят замуж, обладая более высокими умственными способностями и доходом.В те времена, когда выбор ограничен, женщины будут довольствоваться неандертальцами, нежели оставаться одинокими — биологические часы не стоят на месте. Можно также предположить, что в периоды дефицита мужчин, борющихся за выживание в условиях ледникового периода, болезней и войн, привлекательность мужчин возрастала, даже если они были неандертальцами.Еще одним событием в современном мире, способствующим изменению выбора женщин, предпочитающих вступать в брак вне своей равноправной группы, стал Интернет. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что пары, встречающиеся в Интернете, имеют значительно меньше общих черт, чем традиционные пары между людьми, которые встречаются в полевых условиях — в школе, среди друзей, на религиозных встречах и так далее.Но эти модели спаривания за пределами одной интеллектуальной группы более сложные, поскольку IQ — лишь одна мера интеллекта. Аналогичным образом, уровень образования имеет социально-экономические основы, которые частично отражают семейное происхождение, поэтому IQ и уровень образования связаны со сложным комплексом других факторов, влияющих на выбор супругов. Даже рост и IQ связаны и в значительной степени определяются генетически. Гены влияют на поведение, определяя выбор партнера, но спаривание влияет на генофонд. Многие факторы, влияющие на выбор партнера, и сложный способ их взаимодействия могут подтолкнуть женщину к выбору партнера, который в некоторых отношениях находится за пределами своей группы, а в некоторых — внутри.Несмотря на влечение к романтическим партнерам, которые похожи на нас, есть преимущество и в спаривании с кем-то другим. Кроме того, романтические партнеры, как правило, имеют одни и те же психические расстройства — такие как аутизм, шизофрения и депрессия. То же самое касается курения, токсикомании и преступности. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что люди, совершившие уголовные преступления до вступления в брак, значительно чаще вступают в брак с другими людьми, имеющими судимость. После венчания супруги совершают еще больше уголовных преступлений.Скрещивание между первыми гоминидами, вероятно, было проблемой в доисторические времени, а размножение вне группы имеет преимущество в увеличении генетического разнообразия в популяции. ДНК неандертальца в геноме H. sapiens сегодня сохраняется, поскольку имеет некую ценность для выживания. Например, неандертальские гены, участвующие во врожденном иммунитете, которые смешались с ДНК H. sapiens, передали потомкам преимущество.Внимательнее смотрите на людей. Никогда не узнаешь, кто перед вами — неандерталец или человек разумный. Впрочем, так ли это важно? Расскажите в нашем чате в Телеграме.

Источник: hi-news.ru