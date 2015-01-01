Airbus прекращает производство самого большого самолета в мире

Начиная с 2007 года самым крупным пассажирским самолетом в мире считался Airbus A380. Являясь очень комфортабельным и тихим, он завоевал любовь многих пассажиров, однако авиакомпании не были им заинтересованы из-за сумасшедшей цены в 489 миллионов долларов. Как показала практика, доступные и компактные самолеты Airbus и Boeing более предпочтительны для полетов, чем дорогие гиганты с сотнями мест. В связи с этим, самолет Airbus A380 было решено полностью снять с производственной ленты. Случится это совсем скоро — в 2021 году.У компании Airbus все еще есть заказы, но ни не оправдывают долгосрочное производство. Около десяти лет назад компания надеялась выпустить около 1200 экземпляров самолета, но на деле произвела всего лишь 234. Больше всего заказов сделали авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов, но в последние годы даже они уменьшили спрос.На данный момент Airbus A380 есть в распоряжении 16 аэропортов, однако ни один из них не расположен в США. Тем не менее гигантские самолеты периодически появляются на территории государства, так как они часто доставляют пассажиров из других стран в Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Майами.Характеристики Airbus A380Длина Airbus A380 составляет 73 метра, а размах крыльев — 80 метров. Количество мест зависит от модификации самолета и достигает 850 штук. Как правило, авиакомпании ограничиваются 500 креслами, а свободное место обставляют барами, магазинами и даже салонами красоты. Компания Etihad Airways имеет наиболее роскошную модификацию, в которой есть спальни, гостиные и даже ванные комнаты.Одной из главных особенностей Airbus A380 считаются тихие салоны. Некоторые пилоты даже перечисляли эту особенность к минусам, так как во время сна они слышали не привычный гул двигателя, а плачущих в салоне детей и разговоры пассажиров.Генеральный директор Airbus Том Эндерс назвал прекращение производства «болезненным», так как они вложили множество усилий в разработку этого гиганта. Однако, пассажирам отчаиваться не стоит — самолеты продолжат эксплуатироваться даже после прекращения производства.Любите ли вы летать на самолетах, и хотели бы оказаться на борту Airbus A380? Свой ответ можно оставить в комментариях или в нашем Telegram-чате!

Источник: hi-news.ru