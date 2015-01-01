«Умные» тюрьмы Китая будут оборудованы роботами и искусственным интеллектом

Служба исправительных учреждений Гонконга всерьез намерена повысить надежность своих тюрем при помощи высоких технологий. По словам комиссара Дэнни Ву Ин-мина, в ближайшее время несколько исправительных колоний будут оборудованы «умными» камерами. Также заключенные преступники будут находиться под постоянным контролем благодаря браслетам, отслеживающим их местоположение и частоту сердечного ритма. Более того, в тюрьмах появятся специальные роботы, которые будут выполнять в самом прямом смысле этого слова грязную работу.Новые технологии будут предназначены для повышения безопасности как сотрудников охраны, так и самих заключенных. В первое время они будут тестироваться в трех исправительных учреждениях. Если они докажут свою эффективность, «умное» оборудование будет распространено и по другим местам заключения. Вероятно, власти хотят оснастить ими все свои тюрьмы.Камеры с искусственным интеллектом планируется установить в ванные комнаты. Чтобы обеспечить конфиденциальность, некоторые области отснятых материалов будут затемнены. Система будет следить и улавливать «ненормальное» поведение заключенных вроде драк и болезненных приступов.Браслеты будут передавать охране информацию о местоположении каждого преступника. Также они будут следить за их сердцебиением и уведомлять работников о проблемах со здоровьем. Скорее всего, эта система поможет предотвратить побеги, убийства и внезапные смерти заключенных.Под «роботом» представители тюрем подразумевают механическую руку, которая будет искать контрабандные наркотики в отходах. На данный момент этой грязной работой вынуждены заниматься сами сотрудники тюрем.Как вы думаете, приживутся ли эти технологии? Какими еще системами было бы неплохо оснастить тюрьмы? Свой ответ можно написать в комментариях, а обсудить эту тему подробнее — в нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru