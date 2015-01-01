в закладки
WomenDraiv.ru
Наука и техника
4
0
Нравится0

В самокатах Xiaomi найдена уязвимость, которая позволяет любому управлять ими удаленно

Editor
В самокатах Xiaomi найдена уязвимость, которая позволяет любому управлять ими удаленно
Электрический транспорт — хорошо, а еще лучше, когда его можно взять с собой — например, самокат. Но чем сложнее технология, тем больше у нее появляется уязвимостей. Так, американская компания Zimperium, которая специализируется на безопасности мобильных устройств, нашла «дыру» в прошивке электрических самокатов Xiaomi M365, которая позволяет любому получить удаленный доступ к устройству.

По словам представителей Zimperium, подключиться к управлению можно без ввода пароля и других проверок. Проблема в том, что пароль проверяется только мобильным приложением, а вот самокат принимает команды от любого устройства без пароля. Конечно, радиус удаленного доступа не так велик (около 100 метров), но и этого хватит, чтобы владелец самоката получил физические повреждения. Ведь злоумышленники могут запросто увеличить или уменьшить скорость движения устройства (или вообще заблокировать его).

Мало того, эксперты сами протестировали уязвимость и выложили видеоролик.

Конечно, еще до публикации исследования Xiaomi предупредили о найденной уязвимости. По словам производителя, компания работает над устранением проблемы, однако это не так просто, поскольку в скутерах используются Bluetooth-модули от стороннего разработчика.

По всему миру многие сервисы по предоставлению скутеров используют электрические самокаты Xiaomi M365. И пока исправленной прошивки нет, эксперты советуют воздержаться от поездок на таких средствах передвижения.

Обсудить эту новость можно в нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru

Теги:Гаджеты
Похожие новости:
Основные преимущества телефонов Xiaomi

Основные преимущества телефонов Xiaomi

Статьи
В процессорах Intel найдено еще 3 уязвимости. Они позволяют красть данные

В процессорах Intel найдено еще 3 уязвимости. Они позволяют красть

Наука и техника
Гироскутеры: комплектация, управление, преимущества

Гироскутеры: комплектация, управление, преимущества

Статьи
Как правильно подобрать самокат

Как правильно подобрать самокат

Дети от 3 до 7 лет
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* 3050-340