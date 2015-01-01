10 неочевидных признаков, что вы красивая женщина, даже если считаете себя не очень

Jill111/ PixabayВ наше время низкая самооценка висит грузом на огромном количестве женщин. Она способна испортить настроение в праздник, гарантирует провал на собеседовании и заставляет слабый пол грустить и плакать тогда, когда для этого, казалось бы, совершенно нет причин. А может все не так уж и плохо? Найдите среди признаков, описанных ниже, что-то характерное для вас, и поймите, что на самом деле вы красивы и привлекательны!Вы добры к окружающимУчастие и искреннее сопереживание открывают человека для окружающих с неожиданных сторон. Порой достаточно всего раз протянуть руку помощи ближнему, чтобы обзавестись другом на всю жизнь или найти истинную любовь. Тот, кто привык отдавать больше, чем от него ожидают, в итоге больше и получает. Даже самый злобный и суровый руководитель становится чуточку приятней, если ненароком встретить его в приюте для животных или детском доме.Вы много улыбаетесьУлыбка строит невидимый мостик между людьми, и они незаметно становятся ближе друг к другу. Когда вы улыбаетесь, то посылаете сигнал окружающим, что у вас все хорошо, что в общении с вами им будет уютно и комфортно. С кем бы вы ни говорили, улыбка невербально скажет собеседнику о том, что он вам приятен, вызывая тем самым ответную положительную реакцию. Женщин особо красят «смеющиеся» глаза, которые блестят от радости или восторга. Порой таким глазам не нужен даже макияж.Вы нравитесьЕсли в вашей жизни всего один назойливый поклонник – этого уже вполне достаточно. Если в общественных местах с вами пытаются заговорить, пошутить, вовлечь в разговор – знайте, что вы действительно интересуете противоположный пол. Люди слишком ленивы, чтобы пытаться растормошить того, кто не привлекает их хотя бы внешне. Даже когда внимание мужчин кажется неуместным и раздражает, это уже повод, чтобы отбросить все ранее навязанные вам комплексы.Вы остаетесь собойЖенщина не была бы женщиной, если бы не хотела хоть что-то в себе изменить. Однако нужно разграничивать невинные мечты и болезненное стремление перекроить в себе все подряд. Помните, что ценителей естественной красоты в мире гораздо больше, нежели почитателей фальшивой внешности. По-настоящему красивая девушка использует достижения современной бьюти-индустрии для того, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, а не скрыть ее за слоем «штукатурки». Поначалу мужчинам в глаза бросаются именно маленькие запоминающиеся детали – родинки, шрамы, кудри, крошечные несовершенства – которые они затем готовы любить в своей женщине всю оставшуюся жизнь.Вы страстнаяНет ничего привлекательней, чем страстная натура, способная одними лишь рассказами о чем-либо остановить течение времени. Если в вашей жизни есть то, о чем вы готовы говорить часами, увлекая при этом окружающих, то будьте уверены, что в момент общения вы красивы, как никогда. Харизма и энергия вдохновляют людей на новые свершения, и они снова и снова возвращаются к источнику этого вдохновения. Страстные личности и манят, и отпугивают одновременно, так что не стоит переживать, если на десять последователей у вас найдется один безнадежный критик.Pexels/ PixabayВы не врете о себеНе стыдиться себя и не изображать кого-то, кем вы не являетесь – такого уровня самосознания нужно еще очень постараться достичь. Те девушки, что не боятся показать себя настоящую не только внешне, но и внутренне, в итоге будут окружены людьми, умеющими принимать их со всеми достоинствами и недостатками. А как только окружение принимает ваши недостатки и мирится с ними, вы становитесь по-настоящему свободной. Идеала не существует. Как может быть прекрасен шрам на щеке, так может быть красива немного инфантильная либо же «не-всегда-сильная» женщина.Вы не нуждаетесь в постоянном вниманииТолько личности с безнадежно заниженной самооценкой берут на себя функцию «шута» и веселят народ кто чем может. Одни – экстравагантным видом, другие – пафосным поведением, третьи – пренебрежительным отношением к социальным нормам. А в привлекательной женщине должна быть загадка, которая в конечном итоге все равно приковывает к себе взгляды. Однако не всех, а самых достойных людей.У вас красивая речьКогда речь человека льется, словно музыка, то он сам начинает ассоциироваться у окружающих с произведением искусства. Женщину, умеющую членораздельно высказать свое мнение, трудно не заметить в толпе. В особенности, если это мнение способно научить чему-то полезному. Излучая во время разговора спокойствие и уверенность, говоря без фальши и не полезая при этом за словом в карман, вы демонстрируете иную красоту – воспитанность, образованность и шарм.Вы независимыДевушки, которые самостоятельно принимают решения и готовы нести за них ответственность, вызывают всеобщее восхищение. Отсутствие страха пред препятствиями и самостоятельность выдают личность, глубоко уважающую себя и уверенную в своих способностях. Тех, кто не цепляется за мнение других людей и не имеет привычки перекладывать на кого-то свои обязанности, окружающие в определенный момент начинают воспринимать, как некий авторитет.Вы мыслите глобальноЧеловек, вышедший за рамки потребительского образа жизни и уяснивший свою долю ответственности за мир, в котором живет, достоин любви и признания общества. Речь идет о людях, активно пропагандирующих на своем примере здоровый образ жизни, бережное отношение к природе и экологии, постоянное духовное и интеллектуальное развитие, альтруизм. Сделав себя гармоничной личностью, вы сможете менять мышление других, подтверждая слова о том, что истинная красота человека скрыта в его душе.

Источник: www.allwomens.ru/zen