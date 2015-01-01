10 неочевидных признаков, что вы красивая женщина, даже если считаете себя не очень
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В наше время низкая самооценка висит грузом на огромном количестве женщин. Она способна испортить настроение в праздник, гарантирует провал на собеседовании и заставляет слабый пол грустить и плакать тогда, когда для этого, казалось бы, совершенно нет причин. А может все не так уж и плохо? Найдите среди признаков, описанных ниже, что-то характерное для вас, и поймите, что на самом деле вы красивы и привлекательны!
Вы добры к окружающим
Участие и искреннее сопереживание открывают человека для окружающих с неожиданных сторон. Порой достаточно всего раз протянуть руку помощи ближнему, чтобы обзавестись другом на всю жизнь или найти истинную любовь. Тот, кто привык отдавать больше, чем от него ожидают, в итоге больше и получает. Даже самый злобный и суровый руководитель становится чуточку приятней, если ненароком встретить его в приюте для животных или детском доме.
Вы много улыбаетесь
Улыбка строит невидимый мостик между людьми, и они незаметно становятся ближе друг к другу. Когда вы улыбаетесь, то посылаете сигнал окружающим, что у вас все хорошо, что в общении с вами им будет уютно и комфортно. С кем бы вы ни говорили, улыбка невербально скажет собеседнику о том, что он вам приятен, вызывая тем самым ответную положительную реакцию. Женщин особо красят «смеющиеся» глаза, которые блестят от радости или восторга. Порой таким глазам не нужен даже макияж.
Вы нравитесь
Если в вашей жизни всего один назойливый поклонник – этого уже вполне достаточно. Если в общественных местах с вами пытаются заговорить, пошутить, вовлечь в разговор – знайте, что вы действительно интересуете противоположный пол. Люди слишком ленивы, чтобы пытаться растормошить того, кто не привлекает их хотя бы внешне. Даже когда внимание мужчин кажется неуместным и раздражает, это уже повод, чтобы отбросить все ранее навязанные вам комплексы.
Вы остаетесь собой
Женщина не была бы женщиной, если бы не хотела хоть что-то в себе изменить. Однако нужно разграничивать невинные мечты и болезненное стремление перекроить в себе все подряд. Помните, что ценителей естественной красоты в мире гораздо больше, нежели почитателей фальшивой внешности. По-настоящему красивая девушка использует достижения современной бьюти-индустрии для того, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, а не скрыть ее за слоем «штукатурки». Поначалу мужчинам в глаза бросаются именно маленькие запоминающиеся детали – родинки, шрамы, кудри, крошечные несовершенства – которые они затем готовы любить в своей женщине всю оставшуюся жизнь.
Вы страстная
Нет ничего привлекательней, чем страстная натура, способная одними лишь рассказами о чем-либо остановить течение времени. Если в вашей жизни есть то, о чем вы готовы говорить часами, увлекая при этом окружающих, то будьте уверены, что в момент общения вы красивы, как никогда. Харизма и энергия вдохновляют людей на новые свершения, и они снова и снова возвращаются к источнику этого вдохновения. Страстные личности и манят, и отпугивают одновременно, так что не стоит переживать, если на десять последователей у вас найдется один безнадежный критик.
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Вы не врете о себе
Не стыдиться себя и не изображать кого-то, кем вы не являетесь – такого уровня самосознания нужно еще очень постараться достичь. Те девушки, что не боятся показать себя настоящую не только внешне, но и внутренне, в итоге будут окружены людьми, умеющими принимать их со всеми достоинствами и недостатками. А как только окружение принимает ваши недостатки и мирится с ними, вы становитесь по-настоящему свободной. Идеала не существует. Как может быть прекрасен шрам на щеке, так может быть красива немного инфантильная либо же «не-всегда-сильная» женщина.
Вы не нуждаетесь в постоянном внимании
Только личности с безнадежно заниженной самооценкой берут на себя функцию «шута» и веселят народ кто чем может. Одни – экстравагантным видом, другие – пафосным поведением, третьи – пренебрежительным отношением к социальным нормам. А в привлекательной женщине должна быть загадка, которая в конечном итоге все равно приковывает к себе взгляды. Однако не всех, а самых достойных людей.
У вас красивая речь
Когда речь человека льется, словно музыка, то он сам начинает ассоциироваться у окружающих с произведением искусства. Женщину, умеющую членораздельно высказать свое мнение, трудно не заметить в толпе. В особенности, если это мнение способно научить чему-то полезному. Излучая во время разговора спокойствие и уверенность, говоря без фальши и не полезая при этом за словом в карман, вы демонстрируете иную красоту – воспитанность, образованность и шарм.
Вы независимы
Девушки, которые самостоятельно принимают решения и готовы нести за них ответственность, вызывают всеобщее восхищение. Отсутствие страха пред препятствиями и самостоятельность выдают личность, глубоко уважающую себя и уверенную в своих способностях. Тех, кто не цепляется за мнение других людей и не имеет привычки перекладывать на кого-то свои обязанности, окружающие в определенный момент начинают воспринимать, как некий авторитет.
Вы мыслите глобально
Человек, вышедший за рамки потребительского образа жизни и уяснивший свою долю ответственности за мир, в котором живет, достоин любви и признания общества. Речь идет о людях, активно пропагандирующих на своем примере здоровый образ жизни, бережное отношение к природе и экологии, постоянное духовное и интеллектуальное развитие, альтруизм. Сделав себя гармоничной личностью, вы сможете менять мышление других, подтверждая слова о том, что истинная красота человека скрыта в его душе.
Источник: www.allwomens.ru/zen