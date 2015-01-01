Юлия Проскурякова не подтвердила, но и не опровергла новую беременность

Десять лет Юлия Проскурякова и Игорь Николаев мечтали о совместном ребёнке. Можно только представить, каким счастьем для супругов стало рождение Вероники.instagram.com/uliaveronikaПара не может нарадоваться на дочь — и Юлия, и Игорь с гордостью рассказывают об успехах дочери в своих блогах в Instagram. Поклонники звёздного семейства умиляются гармонии в их доме.instagram.com/uliaveronikaОднако в адрес Юлии нередко комментаторы оставляют критические посты. Жену Игоря Николаева регулярно сравнивают с Наташей Королёвой, что сильно раздражает композитора.Кроме того, Юлию Проскурякову не раз критиковали за творческие эксперименты. Некоторые интернет-пользователи считают, что у жены музыканта весьма посредственные вокальные данные.instagram.com/uliaveronikaЮлия Проскурякова похвасталась новым платьем, после чего супругу Игоря Николаева заподозрили в беременностиСегодня у себя в Инстаграм Юлия Проскурякова, приветствуя фолловеров, похвасталась новым платьем. Наряд оценили фанаты певицы, оставив в обсуждениях немало приятных слов в адрес своей любимицы. Правда, некоторым показалось, что в эффектном платье супруга Игоря Николаева кажется несколько полноватой. На это Юлия ответила, что она, наоборот, похудела:instagram.com/uliaveronikaКое-кто из фолловеров заподозрил Юлию Проскурякову в новой беременности, о чём тут же спросил в комментариях. Певица, увидев вопрос, дала двусмысленный ответ, который можно трактовать и как «да», и как «нет»:instagram.com/uliaveronikaИ хотя поклонники тут же налетели с упрёками на подписчицу, задавшую нетактичный вопрос, нам кажется, что Юлия Проскурякова на этом фото действительно выглядит полнее, чем обычно. Согласны?🧐instagram.com/uliaveronikaОксана Самойлова показала редкие фото младшей дочери, которые никогда не публиковалисьПодписчики Инстаграма Оксаны Самойловой не перестают восхищаться её семьёй: супруги много времени проводят с дочерьми. При этом видно, что многодетные родители «кайфуют» от совместного времяпровождения. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen