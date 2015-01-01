8 признаков, что женщина стала «ломовой лошадью»

Девушки пологают, что белками в колесе их делают особые жизненные обстоятельства. На самом деле типичные «ломовые лошади» - это жертвы самих себя, собственной требовательности и недовольства окружающим миром. Внимательно ознакомьтесь с признаками, по которым можно узнать женщину, положившую себя на алтарь семьи. Может что-то из нижеприведенного перекликается и с вашей жизненной ситуацией?«Я сама»Внутри «ломовых лошадей» чаще всего сидят перфекционистки с ярко выраженным синдромом отличницы. Эти девушки думают, что лучше них с повседневными задачами не справится никто. Они не прощают ошибок ни себе, ни близким людям, ни даже детям. Чтобы избежать их женщины-грузовики предпочитают браться за абсолютно любую работу самостоятельно, не давая шанса окружающим проявить себя. Они найдут миллион причин не делегировать ответственность – дети еще малы, муж в этом ничего не смыслит, у родителей уже не то здоровье – ведь только так, по их мнению, можно рассчитывать на действительно качественный результат.«Десять рук – это про меня»Подобные личности многофункциональны, и с каждым разом взваливают на себя все больше и больше обязанностей, часто сетуя на членов семьи за нежелание помочь. А кто будет помогать, если вот она – удобная шея, на которой так комфортно сидеть? Стоит один раз обрубить инициативу супруга или ребенка, желающего позаботиться о чем-нибудь самостоятельно, «ломовая лошадь» уже может не рассчитывать на поддержку в дальнейшем. А она обязательно найдет причину отказать, ссылаясь на то, что у них руки не из того места растут. Окружающим неприятна такая критика, потому они постепенно самоустраняются. Таким образом, девушка охватывает все большее количество сфер деятельности (работа, учеба, дом и быт, уроки с детьми, подработки по вечерам и дача по выходным), навсегда вытесняя из них своих близких.«Семья – превыше всего»«Лошади» и «белки» искренне верят, что все, что они делают – во благо семьи и ради всеобщего счастья. Однако в конечном итоге они получают диаметрально противоположный результат. Из-за постоянной занятости такие женщины пропускают самые важные события в жизни домочадцев, перестают прислушиваться к их мнению, часто игнорируют их проблемы. А ведь детям мама нужна гораздо больше, чем деньги на развивающий кружок, да и мужчина нуждается в любящей партнерше, а не в вечно уставшей домработнице.«Мне ничего не нужно»Заезженная женщина привыкает все результаты своего труда (в денежном эквиваленте) вкладывать лишь в семью и рациональные покупки. Сама себя разумным вектором для инвестиций она не считает. Здесь есть все – и низкая самооценка, и отсутствие уважения к себе, и болезненное самопожертвование, целью которого есть лишь одно – заставить окружающих признать ее героиней и божеством. На подсознательном уровне «ломовая лошадь» испытывает огромный стыд за каждую потраченную на себя копейку, даже если речь идет о самых необходимых вещах. Ей психологически проще отдать деньги мужу или одолжить родственнику, чем чем-нибудь себя побаловать.«Отдых – для лентяев»Как ни странно, за время, проведенное не с пользой для семьи или работы, девушкам-грузовикам стыдно не меньше, чем за спонтанно купленный флакончик духов, которые в итоге не пригодились. Им кажется, что все вокруг осуждают их бездействие. Это не дает им до конца расслабиться и ведет к постоянному стрессу. У подобных женщин всегда есть про запас список из пятнадцати дел, которые можно сделать на случай, если освободится хоть одна лишняя минутка. Даже отпуск они предпочитают посвящать чему-то полезному, к примеру, ремонту жилья или труду в огороде.«Казна должна пополняться»Очень часто в жизни «ломовых лошадей» складывается следующая шахматная партия: мужчина, который поначалу обеспечивал семью, чувствует, что ему не стоит слишком уж напрягаться – за него эту святую обязанность берет на себя жена. Тут «белки в колесе» ставят себе шах и мат. Ибо чем больше партнерша вкалывает, тем меньше ответственности несет ее партнер. Рано или поздно он привыкает к подобному раскладу, «прирастает» к дивану, у него пропадает стимул расти и развиваться. Женщина при этом озлобляется и провоцирует скандалы, хотя сама же и виновата в подобной инертности.«Разве я плохо выгляжу?»Большинство заезженных девушек выглядят значительно старше своего возраста. У них тусклый взгляд, впавшие глаза, сутулый облик, секущиеся и нездоровые от постоянного стресса волосы. В их гардеробе два свитера и одни джинсы на все случаи жизни. Очень часто «лошади» не знают, какой у них тип кожи и как краситься в соответствии с конфигурацией лица. Они редко носят длинные локоны, так как те требуют тщательного ухода и трат. На голове у них каждый день красуется дежурная «гулька» или «хвостик», а уход за собой ограничивается водой и мылом.«Я ужасно устала»Даже после всего вышесказанного «белки» продолжают искренне недолюбливать существующее положение дел. Они каждую секунду чувствуют себя «на грани», просыпаются по утрам уставшими и постоянно прокрастинируют. В подобных условиях от депрессии их спасает только слепая вера в то, что никто не в силах что-либо изменить, а их миссия на земле – самопожертвование во имя благой цели. «Ломовым лошадям» трудно сойти со своей орбиты, так как по-другому жить они не умеют: либо никогда не видели реальных примеров счастливых женщин, либо боятся, что почва уйдет из-под ног. Чтобы в действительности избавиться от такого образа жизни, девушке стоит посетить психолога и разобраться в себе как следует. Осознание проблемы – уже половина ее решения.

Источник: www.allwomens.ru/zen