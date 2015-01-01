Имена мужчин, которые предпочитают красивых женщин

Werner22brigitte/ PixabayАртурОбладателя этого имени привлекают эффектные дамы. Для него большое значение имеют внешние данные, умение стильно одеваться и подбирать модный макияж. Артур хочет, чтобы другие мужчины завидовали его выбору, поэтому на «серых мышек» даже не обращает внимания. Предпочитает миловидных девушек с классическим типом лица.АркадийМужчина, который носит это имя, очень влюбчивый и темпераментный. Любит заигрывать и не упустит возможности пофлиртовать с симпатичной собеседницей. Аркадий – типичный пример человека, который «любит глазами». Его увлекающаяся натура постоянно находится в поиске идеала. Если женщина не смогла заинтересовать представителя сильного пола еще и внутренним содержанием, он быстро переключится на новый объект симпатии.ВалерийНоситель этого имени щепетильно относится к выбору второй половины. Даже если речь идет о краткосрочных отношениях, торопиться он не станет. Первоначально смотрит на «картинку», в большинстве случаев отдаст предпочтение стройной даме с красивой улыбкой. Женщина, по его мнению, должна выглядеть ухоженно, обладать хорошим вкусом и манерами. Валерия отторгает вульгарность в любом проявлении.ГригорийГригорий сам себя считает ценителем женской красоты. Любвеобильный представитель сильного пола не обойдет вниманием сексуально привлекательную особу даже при наличии официальной жены. До физической измены доходит редко, но общение на грани флирта происходит на постоянной основе. Обладатель этого имени любит делать комплименты, иногда даже не контролирует это процесс.Bngdesigns/ PixabayДенисПривычка Дениса оценивать людей по обложке становится основной причиной его любовных неудач. Падкий на внешность мужчина часто делает неправильный выбор, отвергая менее эффектных женщин. Ему нравятся красотки со стервозным характером, однако сохранить отношения у Дениса не получается в силу мягкости характера.ЕгорОсновное требование Егора к женщине заключается в наличии презентабельного внешнего вида. Остальные качества, навыки и таланты имеют второстепенное значение. Своему идеалу мужчина готов простить если не все, то очень многое. Понятия «внутренняя красота» и «богатый внутренний мир» Егор даже не рассматривает без броской наружности.ЛевОбладатель этого имени уверен в себе. Конкуренция его не пугает, поэтому он старается выбрать себе самую привлекательную в его окружении спутницу. Нельзя сказать, что существует определенный типаж, который выбирает Лев. С одинаковой вероятностью может положить глаз на брюнетку или брюнетку, девушку с хрупким телосложением или выдающимися формами. На протяжении жизни его предпочтения меняются много раз.МакарМужчина, которого так назвали, очень придирчиво относится к внешности прекрасной половины человечества. Макар обязательно заметит отросшие корни волос, обратит внимание на несколько лишних килограммов или неудачно подобранную одежду. В выражениях он не стесняется, но не видит в своей прямолинейности ничего страшного. Как ни странно, эта черта характера не отпугивает женщин. Вокруг Макара всегда много поклонниц.НиколайНиколай всю сознательную жизнь заглядывается на обладательниц модельной внешности, но женится, как правило, на ничем не примечательной представительнице слабого пола. Влюбчивый мужчина в молодости заводит много романов и гордится тем, что сумел завоевать очередную красавицу. Со временем ему это надоедает, он меняет приоритеты и начинает искать свою «тихую гавань».СтаниславНоситель этого имени обращает внимание только на ярких женщин, подчеркивающих свою сексуальность. Ему нравится ухаживать и совершать романтические поступки для неприступной красавицы. Однако в отношениях Станислав меняется. Он начинает демонстрировать ревность, требует от избранницы уступчивости, пытается взять все под свой контроль. В некоторых случаях проявляет признаки домашнего тирана.Мужские имена, обладатели которых женятся только по любвиАндрей. Открытый и эмоциональный мужчина часто идет на поводу у своих чувств. Лишен какого бы то ни было лицемерия, поэтому представить его в роли альфонса очень сложно. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen