Бывший возлюбленный Алёны Водонаевой прокомментировал её скандал с Айзой

Только интернет-общественность расселась с попкорном в руках, предвкушая грандиозный скандал, как он сам собой закончился. А ведь мог претендовать на самую грандиозную интернет-войну — немало известных имён замелькало среди героев разборок. Тем, кто пропустил последние новости о конфликте Айзы и Алёны Водонаевой, мы опишем суть в двух словах. Экс-звезда «Дома-2» во время интервью сообщила, что Айза подставила её перед Ксенией Бородиной. По словам Водонаевой, бывшая жена Гуфа смонтировала записи голосовых сообщений об изменах Курбана Омарова и отправила их ведущей «Дома-2». В результате Алёна и Ксения прекратили всякое общение. Кроме того, Бородина считает Водонаеву виновной в утечке в СМИ информации о её второй беременности.medikforum.ruИнтервью Водонаевой разозлило Айзу, в результате чего на её странице в Instagram появился гневный пост в адрес бывшей приятельницы. К интернет-скандалу тут же подключилась Бородина и Рита Дакота, выступив единым фронтом против Алёны. Ну а со стороны Алёны в войну вступила «тяжёлая артиллерия» в виде скандальной блогерши Лены Миро.instagram.com/alenavodonaevaНо, к большому разочарованию интернет-аудитории, скандал, обещавший вылиться в длительную интернет-войну, неожиданно затих: Айза удалила скандальный комментарий, а Алёна не стала отвечать на нападки.instagram.com/aizalovesamИ только бывший возлюбленный Алёны Водонаевой решил высказаться по поводу скандала…Май Абрикосов подозревает, что перебранка между Водонаевой и Айзой была тщательно спланированаУшедший в тень после «Дома-2», Май Абрикосов на поляне считался одним из самых ярких участников. Не удивительно, что он строил отношения с Алёной Водонаевой. И многие верили в их пару.Сегодня экс-звезда телестройки живёт затворником, но время от времени публикует у себя в блоге материалы, посвящённые бывшим друзьям по реалити-шоу.instagram.com/tertishnyi_officialВ инстаграм Мая Абрикосова вчера ночью появился пост, в котором он описывает скандал Айзы и Водонаевой, как продуманный пиар-ход:Ссора Айзы и Водонаевой наделала шума в сети. Девушки рекламируют друг друга. И, хоть блоггинг это не профессия, конфликты в пабликах отнимают много времени: сначала нужно сочинить тему ссоры, потом убедительно обвинить оппонента... и лишь тогда ждать притока подписчиков. Мне кажется, напрасно дамы устроили перебранку. Им ли ругаться? Они же между собой похожи.Друзья, согласны с Маем? Признавайтесь, когда-нибудь следили за происходящим на «Доме-2»? Кого из героев помните?🤔Анна Грачевская уличила Ксению Собчак в плагиате плагиатаЗа две недели существования ютуб-канала Ксении Анатольевны на него подписалось почти 300 тысяч пользователей, что выглядит весьма достойно для новичка-блогера. Ведущая залила в блог три видео — интервью с Фёдором Смоловым, с Настей Рыбкой и Алексом Лесли, а также с Семёном Слепаковым и Михаилом Галустяном. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen