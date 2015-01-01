8 особенностей, которые мы наследуем от бабушек и дедушек

Ребенок получает от каждого из родителей ровно половину его генетического материала. Поскольку его мама и папа когда-то получили по 50% генов от своих родителей, ученые предполагали, что к малышу переходит по 25% генов от бабушек и дедушек. Но недавние исследования показали, что пропорции наследственности от прародителей зависят от случайных факторов. Их генетическая информация смешивается в случайных объемах.Например, бабушка со стороны матери имеет более тесную генетическую связь с внуками, передавая Х-хромосому и мальчикам и девочкам. Таким образом, ее вклад в генетическое наследие составляет от 25% до 29%. В то же время бабушка по отцовской линии передает эту хромосому только внучкам. Зато дедушка по отцовской линии более тесно связан с внуками благодаря Y-хромосоме, которая от него перешла с сыну, а затем к внуку.Некоторые наследственные черты не передаются напрямую от родителей к детям, а проявляются только в третьем поколении, у внуков. Зная характер, привычки, склонности, болезни бабушек и дедушек, можно предположить, как они повлияли на личность ребенка. Это позволит лучше ориентироваться в настоящем, и в некоторой степени спрогнозировать будущее.Коммуникативные навыкиИменно от бабушек и дедушек мы наследуем такие поведенческие навыки, как способность общаться с другими людьми, дружить, завязывать контакты. Гены WSCD2 и Pcdh15 отвечают за экстраверсию и интроверсию соответственно, и передаются через поколение. Экстраверсия характеризуется общительностью, дружелюбием, разговорчивостью, концентрацией интересов на внешних объектах. Интроверсия проявляется в молчаливом, замкнутом поведении, когда внимание сосредоточено на внутреннем мире.Чтобы понять, какой характер будет у вашего малыша, обратите внимание на ваших родителей. Мальчикам коммуникативные навыки переходят от дедушки со стороны мамы, а девочкам – от бабушки с папиной стороны.ФобииВозникновение у детей необъяснимых страхов иногда объясняется наследственностью, полученной через поколение. Воспоминания о травмирующей ситуации, произошедшей с женщиной в период беременности, закрепляется на генетическом уровне и передается ее внукам. Фобии наследуются от бабушек по обеим линиям.Если женщина в свое время была сильно напугана каким-то животным, то ее внуки унаследуют боязнь собак, пауков, змей. Таким же способом передается страх пред опасными ситуациями: боязнь высоты, воды, огня, страх войны. Наследственные фобии не всегда проявляются в раннем детстве, они могут заявить о себе в ситуации, похожей на пережитую когда-то бабушкой.ЛеворукостьВ 2008 г. генетики Эдинбургского университета выделили ген LRRTM1, получивший название «ген левши». Он отвечает за то, что у человека преобладающей рукой становится левая. Этот ген передается чаще всего по мужской линии от деда к внукам и правнукам. Женщины-левши встречаются очень редко.Этот же ген координирует речевые центры мозга и отвечает за расширенный диапазон способностей. Среди левшей встречается много людей с задатками гениев. Они могут быть одарены одновременно несколькими талантами: абсолютным слухом, математическими способностями, фотографической памятью.Способность восстанавливать силы за несколько часовНекоторых людей природа наградила способностью спать 4-5 часов в сутки, и при этом полностью восстанавливать силы и работоспособность. За эти возможности отвечает ген pTyr362His, получивший наименование «ген Тэтчер», поскольку легендарная «Железная леди» за 4 часа сна полностью возобновляла трудоспособность. Такими же свойствами обладал Томас Эдисон.Эта генетическая предрасположенность передается от бабушки к сыновьям ее дочери, в то время как дети ее сына не будут наследниками такой особенности.Умение распоряжаться деньгамиУмение экономить деньги только частично является результатом правильного воспитания. Оказывается, эта способность заложена в нас на уровне генетики, причем она не связана с полом, образованием, уровнем доходов. И передается не прямо от родителей к детям, а проявляется только в третьем поколении.Навыки рационального отношения к деньгам, распоряжения материальными ценностями, способность правильно вести хозяйство передаются девочкам от дедушки со стороны мамы, а мальчикам от бабушки по отцовской линии. Люди, получившие «экономные» гены более организованы, последовательны в своих поступках умеют хорошо себя контролировать. Поэтому они менее других подвержены действию плохих привычек: курению, алкоголизму, не склонны к ожирению.ИнтеллектИсследования профессора Михаила Гельфанда показали, что интеллектуальные способности передаются от отца к дочери в половинном объеме, а вот ее сын в полной мере наследует интеллект деда. Другими словами, внук гения (сын его дочери) тоже проявит гениальные способности. Чтобы передать будущим поколениям свой интеллект, мужчина должен мечтать о дочери, а потом о внуке.Сыновья гениев никогда не демонстрируют выдающихся способностей. Еще не зная в полной мере законов генетики, люди заметили эту связь, которая воплотилась в народной мудрости: «На детях гениев природа отдыхает».Склонность к стрессу и депрессиямВосприимчивость к депрессивным состояниям и стрессу передается внукам от бабушек. Если женщина во время беременности находилась в угнетенном состоянии или испытывала сильный стресс, дети ее дочери будут иметь слабую нервную организацию. Хроническая депрессия или длительный стресс повреждают генетический материал, который проявляет себя в третьем поколении.Но есть и хорошая новость: изменения в ДНК, связанные со стрессом поддаются психологической коррекции и поведенческой терапии.Чихательный синдромНекоторые люди чихают при взгляде на солнце или вспышке яркого света. Оказывается, эта особенность, «чихательный синдром», заложена в генах и передается по наследству. Чаще всего этот феномен приходит к внукам от дедушки по маминой линии. Повышенная чувствительность к свету является своеобразной разновидностью аллергии, но не представляет опасности для здоровья.12 особенностей, которые мы обычно наследуем от отцаИменно отец влияет на пол малыша: женщина всегда передает потомству Х-хромосому, если от мужчины поступает такая же Х-хромосома, то на свет появится девочка, если Y-хромосома, родится мальчик. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen