7 ошибок в воспитании девочек

Nastya_Gepp/ PixabayРодители искренне желают своим детям только добра, и стараются воспитать идеального ребенка. Но нередко совершают при этом множество ошибок, которые со временем превращаются в психологические комплексы и внутренние конфликты. При воспитании девочек нужно учитывать их чувствительность и эмоциональность: иногда, одна неверная фраза, особенно произнесенная мамой, способна нанести детской психике непоправимый вред. Оплошности возникают как следствие неосведомленности в педагогических вопросах. Психологи Андрей Курпатов и Динара Арибжанова выделили основные родительские ошибки при воспитании девочек.Повторение фразы «Ты же девочка!»Постоянным повторением этой фразы родители навязывают девочке определенные стандарты поведения, заключают ее в рамки и ограничения, связанные с тем, что она будущая женщина. У некоторых малышек слова «Ты же девочка!» вызывают чувство вины, неловкости за неподобающее поведение, со временем развивающиеся в комплекс неполноценности. Другие девочки, слыша эту фразу, раздражаются, злятся, стараются избавиться от установленных границ, и выбирают мужскую линию поведения, поскольку считают, что мальчики свободны от условностей. Они носят мужскую одежду, ведут себя вызывающе и агрессивно.Чтобы изменить поведение девочки, не говорите: «Девочки так не поступают». Постарайтесь объяснить дочери, что быть женщиной прекрасно: приведите примеры женской красоты, нежности, изящества, но делайте это как можно мягче, спокойнее, без упреков и укоров.Реализация мечты о сынеНекоторые родители, особенно отцы, мечтают о сыне, и когда рождается девочка, стараются воплотить не свершившуюся мечту. Девочку воспитывают как мальчика: поощряют занятие спортом, одевают и причесывают как сына. Одновременно пресекают излишнюю чувствительность и эмоциональность, порицают за слезливость, не одобряют игры с куклами, интерес к украшениям и нарядам.В результате у девочки возникает проблема с идентификацией, малышка не может понять кто же она. Кроме того, дочь подсознательно испытывает вину перед родителями, чувствует, что не оправдала ожиданий. Поэтому она стремится угодить, заслужить любовь и одобрение.У взрослой женщины, выросшей в таких условиях возможны проблемы в личной жизни. Ей будет трудно создать семью, которую она заменит успешной карьерой.Сравнение с другимиДевочки воспринимают близко к сердцу, когда их сравнивают с другими. Это оказывает на неокрепшую детскую психику пагубное воздействие. Постоянное сравнение дочь воспринимает таким образом: если мама кого-то хвалит и ставит в пример, значит она любит не меня, а эту девочку. Так возникает неприязненное отношение к детям, которых приводят в пример. Злость появляется не потому, что они делают что-то лучше, а от того, что маме они нравятся больше.Психика девочки устроена так, что постоянное сравнение не стимулирует достижения, а вызывает агрессию, развивает комплекс неполноценности. Вместо сравнения подчеркивайте личные достижения дочери, отмечайте ее успехи, чаще хвалите.Угнетение эмоцийУ детей эмоции всегда искренние и неподдельные, но у родителей внезапные слезы, слишком громкий смех, или проявление какого-то страха могут вызвать недоумение и раздражение. Когда взрослые не признают чувства девочки и говорят, что она плачет из-за ерунды, или утверждают, что ее страхи выдуманы, когда одергивают за бурное проявление радости, у ребенка происходит обесценивание эмоций. У малышки формируются ложные установки, зависящие от чужого мнения.Родители неосознанно преуменьшают способность ребенка переживать, чувствовать, думать. Тем самым формируют заниженную самооценку девочки, вызывают представление о том, что проявлять искренние эмоции недопустимо. В результате малышка привыкает подавлять свои настоящие чувства, и демонстрировать «удобные» для семейной системы эмоции. Взрослая женщина будет либо испытывать эмоциональную холодность, либо лицемерие станет для нее нормой жизни.Nastya_Gepp/ PixabayГиперопекаНекоторые родители вопрос воспитания девочки рассматривают, в первую очередь, как всестороннюю опеку. Это проявляется в попытке оградить любимую доченьку от влияния внешнего мира, от всех рисков и опасностей, в принятии за нее решений, лишении права выбора. Некоторые мамы стараются как можно крепче «привязать» дочь к себе, окружить ее плотными рамками запретов и контроля.Ограничение свободы приводит к тому, что девочка не представляет себе существования без родителей, вырастает инфантильной женщиной, требующей постоянной заботы, не умеющей самостоятельно преодолевать трудности. В дальнейшем ей будет нужен человек, принимающий за нее решения, определяющий как жить, поскольку она терпит психологический дискомфорт при необходимости выбора.Недостаток отцовского вниманияНекоторые отцы принимают мало участия в воспитании дочерей, считая, это прерогативой матери. Папа редко уделяет девочке внимание, почти не хвалит, избегает тактильных контактов – не обнимает, не целует, не гладит по голове.В результате девочка считает себя недостойной любви, и непривлекательной для мужчин, раз даже отец проявляет к ней холодность. В последствии она пытается заслужить любовь отстраненных, скупых на эмоции мужчин, готова идти на унижения, чтобы получитьь признание.Отец должен ежедневно уделять дочери хотя бы 20-30 минут. Это должно быть теплое, искреннее общение, подкрепленное объятиями. Психолог Вирджиния Сатир считает, что дети, которых часто обнимают, легче переносят жизненные трудности.Негативное отношение к мужчинамНекоторые мамы неосознанно передают дочерям свое негативное отношение к мужчинам. Такие женщины обвиняют в своих бедах всех без исключения мужчин, выставляют их как грубых, склонных к агрессии и насилию существ.У девочки формируется искаженное понимание отношений между мужчиной и женщиной, она не доверяет противоположному полу, стремится избегать контактов с парнями. Для психики повзрослевшей девушки конфликт между установками, заложенными в детстве и проснувшимся влечением, становится травмирующим.Мама должна следить за своими высказываниями, правильно объяснить суть межличностных отношений, не допускать негативных оценок.

Источник: www.allwomens.ru/zen