Страдания Анны Седоковой, продавшей ради ипотеки крестик, возмутили интернет-общественность

На что рассчитывала Анна Седокова, жалуясь на свою несчастную жизнь — непонятно. Уж точно, не на сочувствие пользователей интернета. На днях бывшая солистка «ВИА-Гры» рассказала в интервью, как рыдала из-за того, что ей пришлось сдать в ломбард крестик, чтобы погасить взнос за ипотеку.instagram.com/annasedokovaПевица несколько месяцев назад исполнила свою давнюю мечту — приобрела жильё в престижном районе столицы с удивительным видом из окон.instagram.com/annasedokovaОднако денег, чтобы оплатить взнос за ипотеку, у Анны не было, из-за чего артистке пришлось оставить в ломбарде свой крестик:Помню, как сижу в туалете на полу и размышляю над тем, что надо продать свой крестик, чтобы наскрести денег. В результате я, Анна Седокова, невероятная и потрясающая, сажусь в машину и везу крестик в ломбард. Как я ревела там, в этом ломбарде! Меня спрашивают: сдаем? Сдаем, говорю. А сама плачу. Крестик, конечно же, не спас, я металась по друзьям и знакомым с просьбой одолжить (под проценты, разумеется, кто сейчас даст просто так) любые суммы.instagram.com/annasedokovaАнна Седокова не может понять, почему в её жизни столько трудностей:Ну почему?! Я же взрослая, известная, популярная, много работаю, почему у меня все так?!«Надо жить по средствам»: Анну Седокову осудили за роскошную квартиру в Москве, на которую у певицы нет денегДушещипательная история Анны Седоковой, появившаяся сегодня в некоторых новостных СМИ, нисколько не растрогала пользователей сети. Более того, интернет-общественность возмутилась тем, что экс-«виагрянка» взяла ипотеку, которую не может выплатить:elenikagrigorovich Надо жить по средствам! leleggg Бедная-бедная. Ну купила бы двушку в новой москве и за два концерта все погасилаinstagram.com/annasedokovaНу а некоторые комментаторы уверены, что жалостливую историю с крестиком Седакова специально выдумала, чтобы поймать на ней очередную дозу «хайпа»:grendili1613 А почему именно крестик айфон продала бы иди тачку marzhanat9426 Богатые тоже 😭 плачут.. .сказочники inspirationmalina "Сажусь в машину"-если бы у нее так плохо дела шли она бы даже в машине не ездила ,а на метро. Если может себе позволить машину ,значит не так все плохо,как она рассказывает.Врет ,а что уже простым людям говорить . aluha_varueva Что за бред и ложь а по морям она ездит и ничего если не хвотало бы денег сидела бы домаНаряд Агаты Муцениеце вызвал критику фолловеровВ конце года поклонники семейства Павла Прилучного и Агаты Муцениеце находились в шоке: в сеть просочилась информация о том, что актёр избил супругу. По словам инсайдеров, Агата вызвала домой полицию, однако заявление на мужа писать не стала. Слухи косвенно подтверждались и внезапным исчезновением Павла из жизни своей семьи: даже на фотографиях с дня рождения сына нет знаменитого актёра. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen