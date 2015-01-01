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Юлия Началова выглядит старше своих лет: новое фото певицы привело в замешательство пользователей Instagram

Andre
Юлия Началова выглядит старше своих лет: новое фото певицы привело в замешательство пользователей Instagram
Не так давно Юлия Началова подтвердила догадки интернет-пользователей о том, что она страдает от тяжёлой болезни. Подагра изуродовала руки артистки: постоянно выступающие шишки невозможно убрать при помощи даже самых дорогих лекарств.

instagram.com/julianachalova

По словам Началовой, проблемы начались у неё после неудачной пластики груди. Тогда в организм певицы проникла инфекция.

Однако, судя по фотографиям Юлии, она по прежнему остаётся клиенткой косметологических клиник…

Эвелина Блёданс разместила в Instagram неудачное фото Юлии Началовой

Только что у себя в инстаграм Эвелина Блёданс решила похвастаться перед подписчиками новым нарядом. Звезда «Масок» обзавелась к праздникам блестящим комбинезоном.

instagram.com/bledans

Рядом с Эвелиной на фото запечатлена Юлия Началова: похоже, артистки пересеклись на одном из светских мероприятий.

instagram.com/bledans

Блёданс старше Началовой на 11 лет, однако на снимке актриса выглядит намного моложе приятельницы. Подписчики Эвелины пришли в ужас от того, как стала выглядеть певица: лицо 36-летней звезды становится похожим на маску:

belkablondie Остановите кто нибудь Началалову😏 ее лицо скоро порвет от инъекций, она уже на человека не похожа lite3456teeer Бледанс моложе же Началовой?Сразу видно😉 alla.gennadievna Юля такая ведь была красивая... зачем так портит себя? anatol656 Началова выглядит на 78 лет.

Добавим, что Юлию Началову не раз фолловеры её блога упрекали в излишней любви к фотошопу. Певица почти все свои фотографии обрабатывает в фоторедакторах, размывая черты лица. В результате на таких снимках иногда сложно рассмотреть нос Началовой, он просто сливается со щеками — настолько артистка старательно разглаживает морщины и дефекты кожи. 

Как по вашему, друзья, почему любительницы пластики иногда не могут вовремя остановиться и добровольно уродуют себя? 🤔

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Интервью Водонаевой разозлило Айзу, в результате чего на её странице в Instagram появился гневный пост в адрес бывшей приятельницы. К интернет-скандалу тут же подключилась Бородина и Рита Дакота, выступив единым фронтом против Алёны. Ну а со стороны Алёны в войну вступила «тяжёлая артиллерия» в виде скандальной блогерши Лены Миро. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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