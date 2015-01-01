Женские имена, обладательницы которых наивные

Alexas_Fotos/ PixabayАнгелинаОбладательница этого имени является олицетворением наивности. При этом она сама категорически будет опровергать такую характеристику. Ангелина с ранних лет стремится к самостоятельности, но часто наступает на одни и те же грабли. Ей нужно учиться лучше разбираться в людях и перестать делать поспешные выводы об окружающих. В особенности совет относится к девушкам, рожденным в теплые сезоны года.ВалентинаЖенщина, которая получила это имя, очень хочет верить в лучшее. Например, если у нее просят прощение, она обязательно даст шанс исправиться. Порой Валентина страдает из-за собственной доброты и доверчивости, ведь эти прекрасные душевные качества некоторые люди принимают за слабость. Однако не стоит думать, что Валя беззащитна. Со временем она приспосабливается к несовершенствам мира и дает отпор явным лжецам.ВераУжа само имя намекает на то, что его носительница представляет собой доверчивую особу. Ей хватает рассудительности для определения людей, желающих паразитировать не ее благосклонности, но иногда чувства застилают девушке глаза. Наивность проявляется в романтических отношениях. Вера всегда найдет оправдание неблаговидным поступкам своего мужчины, если она по-настоящему влюблена в него. Правда становится для нее тяжелым обухом, больно бьющим по голове.КристинаКристина отличается простодушием, хотя в целом она довольно сообразительна. Этой представительнице прекрасного пола не хватает прозорливости и мудрости, поэтому она нередко становится жертвой собственных заблуждений. Идеализирует других людей, что в данном случае вредит только ей. Желательно, чтобы рядом с Кристиной всегда был человек, который будет более реалистично смотреть на вещи.ЛилияНосительница этого имени совершенно бескорыстна. Ее доброта и доверчивость привлекает в равной степени и позитив, и негатив. У Лилии много друзей, готовых в любой момент прийти на помощь, ведь она сама очень отзывчива. Однако ее бесхитростность приманивает также людей с дурными помыслами. Женщина не сразу понимает истинные намерения недоброжелателей, поэтому за свою жизнь несколько раз становится жертвой мошенничества и чужой корысти.Natalya Vykhodtseva/ FlickrМиленаВ переводе означает «милая». Действительно, обладательница этого имени легко располагает к себе окружающих. Она приятна в общении, подкупает непосредственностью и детской наивностью. Однако девушка чаще всего совершенно не приспособлена к жизни. Теряется, сталкиваясь с трудностями, не умеет отстаивать себя, остро переживает неудачи. Милене нужен защитник, который оградит ее от внешней агрессии и поможет стать увереннее.НадеждаЭто тот редкий случай, когда наивность не доставляет особых проблем. Носительница этого имени без стеснения озвучивает свои мысли, желания и просьбы. Она существует в гармонии с собой и излучает позитив. Надежду воспринимают как исключительно порядочного человека, не способного на подлость. Одновременно никто не называет ее глупой или инфантильной личностью. Как правило, женщина пользуется уважением в любом коллективе.ОлесяОлесю нельзя назвать святой простотой или упрекнуть в легковерности. Ее наивность ситуативна и служит прикрытием для манипулирования другими людьми. Женщина умело строит из себя глуповатую особу, когда хочет избежать ответственности. На деле ее доверчивость распространяется только на тех, с кем она близко общается. Остальным не стоит воспринимать всерьез этот образ.ЭвелинаЖенщина, которую так назвали, является еще одним примером наивности и непосредственности. Эвелина в любом возрасте ведет себя как ребенок: обижается на мелочи, стоит воздушные замки, выражает бурные эмоции независимо от окружающей обстановки. Часто живет в своем выдуманном мире и считает, что все будет хорошо, если она просто искренне поверит в чудо.ЮлианаОбладательница этого имени верит в высокие идеалы. К сожалению, реальность оказывается для нее слишком жестокой. Со временем Юлиана понимает, что мировой справедливости не существует, страстная любовь рано или поздно заканчивается, а самые близкие люди на поверку оказываются не такими хорошими. После каждого разочарования она долго приходит в себя, но крайне редко меняет свою точку зрения, продолжая носить розовые очки.

Источник: www.allwomens.ru/zen