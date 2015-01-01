Мужчины каких знаков зодиака самые наивные

NeuPaddy/ PixabayПорой звезды наделяют мужчин такими качествами, которые не только не помогают, но и откровенно вредят их планам и жизненным целям. К подобным чертам можно смело отнести наивность. Слишком доверчивые молодые люди нередко становятся жертвами обмана и предательства, постоянно разочаровываются в окружающих и нуждаются в психологической помощи куда чаще всех остальных. Что самое интересное – они повторяют совершенные ошибки снова и снова, так как даже с годами не перестают верить в доброту и искренность внешнего мира.РакПожалуй, самый наивный знак во всем зодиаке, который даже набив пару сотен шишек ничему в итоге не научится. Раки – типичные жертвы аферистов и махинаторов, именно таких людей и рассчитаны все мошеннические схемы, финансовые пирамиды и обманные маркетинговые хитрости продавцов никудышных товаров. Всему виной излишняя впечатлительность Рака, который в своих выводах о людях больше опирается на внешние признаки, нежели на внутренние качества. В общении с этим знаком красота, уверенность в себе и хорошо поставленная речь – это уже 90% успеха. Хоть он и наделен немалой подозрительностью, но почему-то проявляет ее всегда не к месту. При этом недостойные личности сомнений у речного жителя не вызывают, так как преимущественно обладают теми чертами, которые он так обожает в людях.Рак постоянно отвечает добром на добро, причем всегда в большем объеме, нежели до этого получил сам. Хотите расположить его к себе – совершите ради него небольшой подвиг. Достаньте ему экземпляр редкой книги или уступите последний сендвич в буфете – и Рак в следующий раз попытается сам наладить с вами контакт. Чувствуя в людях искреннюю заинтересованность своей персоной, сыновья Луны с удовольствием расскажут о себе все, включая самые сокровенные тайны и переживания. Это также огромный их бич, ведь потом данную информацию легко использовать против них же самих.ТелецТелец склонен к сочувствию и оттого немного наивен. Он живет «по понятиям», то есть, хорошо умеет разграничить добро и зло, и впоследствии относится к плохим людям так, как они того заслуживают. Однако в особо хитрых личностях они могут и не разглядеть червоточину, потому Тельцами часто элементарно пользуются.Так как это трудолюбивые и напористые люди, результатами их труда хотят поживиться очень многие. Если Телец долго работает над каким-то проектом, который принесет явный положительный результат, то с большей долей вероятности к нему захотят «примазаться» посторонние, чтобы отхватить от сладкого пирога хоть один кусок. С таким же успехом можно надавить Тельцу на жалость и взять у него взаймы деньги, одежду, машину или другие материальные ценности. «Для хорошего человека – не жалко», - думает самый практичный знак во всем зодиаке. И порой очень сильно ошибается, ожидая потом возврата средств годами.SJJP/ PixabayРыбыРыбы отличаются своей невероятной способностью к всепрощению. Сколько зла таким мужчинам не делай, они все примут, переживут, перестрадают, и даже впоследствии могут продолжать общаться с человеком, обидевшим их. Это происходит, потому что Рыбы реально не хотят впускать в свой мир негативные эмоции и переживания. Представители водной стихии каким-то чудесным образом умеют отгородить свою душу от обид и страданий, что является своеобразной защитной реакцией на агрессию внешнего мира по отношению к таким «чудакам», как они. Все тяготы и лишения водный житель воспринимает как должное, как нечто необходимое на пути его самосовершенствования. Это странно звучит, но такая способность не помешала бы любому знаку зодиака.Наивность Рыб сродни детской. Как ребенок обижается на всякие мелочи, а затем быстро об этом забывает, продолжая любить обидчика, так и Рыбы иногда зацикливаются на всякой ерунде, пропуская мимо ушей действительно важные и серьезные вещи. К примеру, их может расстроить то, что любимой девушке не понравился их наряд. При этом о недавнем неприятном разговоре с начальником мужчина-Рыбы предпочитает тут же забыть, не тревожась и не держа на него зла. А вот что касается личных секретов, то доверять их посторонним данный знак не будет никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах.СкорпионНесмотря на внешнюю грубость, закрытость и молчаливость Скорпионы внутри прячут довольно ранимую и способную к искреннему сопереживанию душу. Чем моложе представитель этого созвездия, тем он наивней и добрее. Его отличие от остальных знаков данного списка в том, что каждые последующие грабли выбивают из него все больше доверчивости, порождая вместо нее тучу подозрительности. В итоге уже после тридцати лет практически каждый Скорпион превращается в герметичный сосуд, в который не способно проникнуть ни зло, ни добро.Чтобы подружиться со Скорпионом, нужно просто быть рядом с ним с раннего детства. Чтобы стать ему любимым человеком, нужно чем-то напоминать его первую любовь. Чтобы заставить его прислушаться к своему мнению, нужно быть ему мамой и не менее. Опыт неудачных любовных или межличностных отношений настолько сильно отпечатывается в сознании Скорпионов, что они затем всю сознательную жизнь несут память о пережитой боли. Зато если дружба с таким мужчиной все-таки сложилась, он будет держаться за дорогого сердцу человека до последнего.Судя по вышеприведенному списку, наивностью сильный пол наделяет по большей части водная стихия. Ее дети эмоциональны, открыты, способны к сочувствию и эмпатии, как минимум, в первой трети жизни. А некоторые и вовсе никогда не перестают верить всем подряд. Остается надеяться, что такие мужчины успешно компенсируют этот свой маленький недостаток другими, более сильными чертами характера.

Источник: www.allwomens.ru/zen