Какие знаки зодиака уже рождаются взрослыми людьми

Cherylholt/ PixabayЗамечали ли вы, что есть дети, которые рождаются уже маленькими «старичками»? Они выглядят очень серьезными и даже суровыми. Кажется, что новорожденные крохи принесли с собой опыт сотни пережитых лет. У астрологии этому есть объяснения. Те, кто родился под определенными знаками зодиака, приходят к нам уже «пожившими». Их зрелые души спускаются на Землю не учиться, а учить. Маленьким «взрослым» есть, что рассказать миру.ДевыЭто самый зрелый, мудрый и глубокий знак. Как правило, в созвездии Девы рождаются люди, умудренные многовековым опытом. Они спокойны, терпеливы, выдержаны, что делает их похожими на глубокие тихие воды горного озера. Спокойствие и умиротворение – отличительные черты многих людей этого знака. Девы избегают ненужной суеты, умеют аккумулировать силы и тратить их на созидание, помощь, обучение. Многие люди интуитивно чувствуют эту свободную космическую энергию и приходят к Девам, как к источнику, из которого можно почерпнуть недостающие силы.Внутренний мир Дев очень упорядочен. Возможно, поэтому они бывают так педантичны. Представителей этого знака расстраивает внешнее несовершенство окружающей действительности. Конфликт внешнего и внутреннего – главная кармическая задача, которую нужно решить Девам в земной жизни. Как правило, для обретения гармонии им требуется мало времени. Дальше они служат людям – делятся своим опытом и буддийским умиротворением, помогая молодым душам проходить свои уроки и создавать мир в собственной жизни.КозерогиКозероги – еще один знак, представители которого рождаются уже опытными и знающими. Они – кладезь мудрых советов. Но особенность этих прирожденных психологов в том, что они не поучают и не навязываются со своей мудростью. Козероги умеют окунуть человека в собственные глубины, чтобы он сам достал оттуда единственно верный ответ. Этот знак мыслит масштабно, и видит намного дальше, шире, глубже, чем неискушенный глаз другого человека. Подобная дальновидность появляется у Козерогов уже в детстве, и часто бывает непосильной ношей для еще неокрепшей психики.Если рядом с Козерогом в этот период не оказывается значимый взрослый, способный помочь разложить по полочкам несоизмеримые с детством понятия и чувства, он может замкнуться в себе или стать обреченным фаталистом. Такому человеку уже самому нужен будет психолог. Но, как правило, Козерогам удается справиться с угнетающими противоречиями самостоятельно. Правда, на это может уйти добрая половина жизни, и Козерогу еще раз придется родиться, чтобы довести земную миссию до конца, но уже в гармонии с внутренней мегасилой.PublicDomainPictures/ PixabayВесыУ Весов со зрелостью все обстоит очень интересно. Рождаются они такими себе «старичками в пеленках» и взрослеют очень мудро, но чем больше дети живут, тем моложе становятся. Парадокс, но возраст Весов развернут в обратную сторону. В детстве и юности они поражают несвойственной их возрастному периоду глубине, а в зрелые годы напоминают задорных и бесстрашных детей. Кажется, что люди этого знака не отягощены сковывающим опытом, который порождает страх жизни. Подобное несоответствие земному представлению о возрастных тенденциях и провоцирует в Весах извечные сомнения и неуверенность. Всю жизнь они ищут баланс между собственным потенциалом и ожиданиями, возлагаемыми на них окружающими.Общаться с Весами, которые обрели гармонию, равновесие, согласованность и позволили себе быть детьми в недетском возрасте – одно удовольствие. Они демонстрируют поразительную коммуникабельность, тонко чувствуют настроение оппонентов, могут легко найти убедительные аргументы и из яростных противников сделать союзников. Эти люди постоянные борцы за мир во всем мире и за любовь, которая движет жизнью. Если не хватает веры в лучшее и красоты – нужно идти к Весам. Будучи прирожденными оптимистами и эстетами, они опишут мир в таких красках, что даже самому дьяволу захочется творить добро.СкорпионыПредставители знака обречены быть взрослыми и мудрыми всю жизнь, начиная с утробы матери. Этим Скорпионы обязаны интуиции, которая развита у них до совершенства. Они очень проницательны, чувствительны, дальновидны. Часто люди именно этого знака становятся вещунами, ясновидящими, целителями или экстрасенсами. Также интуитивный канал помогает Скорпионам справляться с собственной сложной и противоречивой натурой. Взрослую рассудительность им природа дает с детства неспроста. Чтобы сдерживать дикую душу Скорпиона требуется вселенская мудрость. Но не извне.Скорпионы не слышат советов. Никто им не авторитет. Только руководствуясь внутренними мудрыми побуждениями, они могут управлять своей космической энергией. Скорпионы любят драматизировать. Даже малышей этого знака можно увидеть в состоянии жуткой, взрослой депрессии. Но для них это нормально. Им нужны внутренние революционные процессы, чтобы переосмыслить каждый возрастной кризис и определить свое положение среди «чужаков», которыми Скорпионы бессознательно считают всех людей, в том числе и самых близких. Из-за этого они бывают крайне жестоки и мстительны. Такое поведение Скорпионов для окружающих в большинстве случаев является кармическими уроками.

Источник: www.allwomens.ru/zen