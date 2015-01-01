Под какими знаками зодиака больше всего женщин-мозгоедок

Ivanovgood/ Pixabay«Нет, вы не женщины, не бабы – вы мозгоедки! Ваш обед – не борщ, не каша, а мужчина, наивно верящий в добро!» Этот крик души одного мужчины отражает боль многих других страдальцев, павших невинной жертвой женских истерик, нытья, нелогичных претензий и требований. Обидней всего, что истинное лицо многих барышень проявляется, когда они уже получили заветное колечко, а Мендельсон сыграл им свой свадебный марш. Как же наивным и доверчивым мужчинам распознать вмилой, нежной, доброй и покорной невесте жену-мозгоедку? Обратиться к астрологии. Там точно знают, женщины каких знаков зодиака – потенциальные выносительницы мозгов.СкорпионыДамы, рожденные в созвездии Скорпиона, заслужено получили звание квалифицированных мозгоедок. Нет более профессионально подкованного в этом деле знака. Женщины-Скорпионы навык выноса мозгов приобретают не в процессе жизни, а рождаются с ним. Они уже с пеленок умело манипулируют окружающими родственниками и желаемого добиваются истериками и крикливыми требованиями. Это говорит о том, что перевоспитать Скорпиона не получится. С природой не поспоришь. Женщину можно только принять такой и удерживать в рамках силой характера, если, конечно, получится стать для нее авторитетом.Взывать к голосу разума представительницы этого поистине ведьмовского знака бессмысленно. Она никогда не будет покорно повиноваться и не оставит в покое мозг мужчины. Это для Скорпиона самое любимое лакомство. Женщина получает неимоверное удовольствие, острые ощущения и становится только азартнее, когда мужчина геройски пытается сохранить свой мозг себе. Тем, кому не удастся это сделать, не стоит ждать раскаяний, сожалений и извинений от Скорпиона. Видел ли кто-нибудь Льва, которого мучит чувство вины по отношению к съеденной жертве?БлизнецыСвязываться с Близнецами могут только мужчины, у которых уже нет мозгов. Им терять нечего. Остальным же стоит хорошо задуматься, прежде чем клятвенно обещать женщине этого знака жить под одной крышей в горе и радости. В радости вряд ли получится. Близнецы – королевы непостоянства. Они непоследовательны, непредсказуемы, нелогичны в действиях и обожают эпатажные выходки. Пока мужчина будет мириться с этим бесчинством, возможно, его мозг останется целым. Но это лишь до первого замечания.Женщины-Близнецы – прекрасные актрисы. Если им надо, они могут быть милейшими и добрейшими созданиями, которых все устраивает. Эти хитрые профурсетки будут везде ратовать за права и свободу мужчины, признавать, что он тоже человек и восхищаться его великим интеллектом. Сладкими речами они подкупят даже самого бдительного мужчину, за что он потом и поплатится своим мозгом, который ему все равно не нужен, если он не смог разглядеть в покорной овечке плотоядного волка.Ivanovgood/ PixabayСтрельцыМожно ли заподозрить в женщине, разделяющей мужские увлечения, азарт, страсть к приключениям и подвигам мозгоедку? Можно, но на это способна только другая женщина. Мужчина же будет уверен, что ему посчастливилось найти даму сердца, которая «своя в доску», «рубаха парень» и вообще – вторая натура. Вот тут-то и случится роковая ошибка, которая погубила не одного мужчину женщины-Стрельца. У представительниц этого знака есть одна опасная особенность – они постоянно нуждаются в адреналине.А зачем за ним ходить в высокие горы, спускаться на глубину к акулам или подниматься в небо, чтобы потом спуститься на землю с парашютом, если острые ощущения можно взять ближе и проще? Где? А мужчина на что? Вступая с ним в схватку, женщина-Стрелец всегда может обеспечить удовлетворение своего ненасытного стремления к риску. Закатила истерику раз, два, три, а там, глядишь, опасность сложится покруче, чем в клетке с разъяренным тигром. Сберечь свои мозги сможет только послушный и покорный мужчина. Стрелец его бросит. Ей не интересно с таким.ОвныОпасность для мужского мозга представляют и женщины-Овны. Они славятся приступами немотивированной агрессии, помноженной на безудержное стремление к лидерству. Вякнул – высосала все мозги, еще раз посмел открыть рот – вообще остался без головы. А зачем она мужчине, если он не понимает, что в доме должен командовать кто-то одна?! Чаще всего Овны выбирают себе в мужья мужчин безвольных, мягких, спокойных, а то и слегка туповатых – они не слишком осознают, что происходит, а если и понимают, то сопротивляться неспособны.К счастью таких мужчин, их организм вырабатывает иммунитет к женщинам-Овнам, а мозг имеет свойство наращивать массы, чтобы этим ненасытным «жрицам» было, чем питаться. Сытый Овен – довольный Овен. А послушный муж – живой муж. И это не шутка. Женщины-Овны чаще других представительниц зодиакального круга распускают руки. Силы у них, как правило, немерено. Поэтому мужчины часто выбирают между мозгами и жизнью. Те из них, которые желают сохранить себе и то, и другое – будут вышвырнуты из жизни Овна… ну или убиты.ДевыНу и какой же рейтинг женщин-мозгоедок без Дев? Это еще одни высококлассные профи по выносу мозгов мужчинам. «Пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что» – самое безобидное, чем может достать Дева. В большинстве случаев эти интеллектуалки неустанные выдумщицы, и в своих претензиях, обвинениях и критике не повторяются. Сегодня мужчина самый плохой муж, потому что не купил ей цветы без повода, а завтра он еще хуже, потому что купил не те, или подарил не так или, не дай Бог, не той.Нет, конечно, такого быть не может. Ухаживать за другой женщиной Дева не позволит. Да и кому нужен мужчина без мозгов? А до этого времени она ему их вынесет и скажет, что так и было или будет парировать своей коронной фразой: «Чтобы вынести из головы мозг, нужно чтобы он в ней был!». А по глубокому убеждению Дев, редкий мужской экземпляр может похвастаться наличием мозгов. И то не факт, что среди таких найдется тот, который сможет сравниться с Девой в крутости извилин. В общем, если мужчина не хочет прожить всю жизнь лузером в клубе «Что? Где? Когда?», лучше эту птичку-мозгоклюйку обходить тропами, на которых «приличные девы» не встречаются.

Источник: www.allwomens.ru/zen