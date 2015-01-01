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Яна Троянова устала от съёмок «Последнего героя»: актриса мечтает попасть домой

Andre
Яна Троянова устала от съёмок «Последнего героя»: актриса мечтает попасть домой
Несколько недель назад поклонники реалити-шоу «Последний герой» с восторгом встретили известие о возобновлении проекта. Ведущей нового сезона стала звезда сериала «Ольга» Яна Троянова. Актриса с воодушевлением сообщила последние новости у себя на странице в Instagram.

instagram.com/troyanovayana

Казалось, поездка на экзотические острова в то время, когда в столице холодно и слякотно — что может быть приятнее? Однако, судя по настроению Яны, экзотика ей быстро надоела…

instagram.com/troyanovayana

Проект «Последний герой» оказался тяжёлым испытанием для Яны Трояновой

Сегодня в Инстаграм Яны Трояновой появилась запись, которая встревожила поклонников звезды. Актриса пожаловалась на сильную усталость. Троянова мечтает вернуться в Москву, но съёмки ещё не закончены:

Как же я устала и хочу домой 😞 Проект вымотал меня. А съёмки продолжаются. 

instagram.com/troyanovayana

Фолловеры Яны пытаются приободрить и поддержать свою любимицу в комментариях:

nata.tyrina Яна, мы в Вас верим! 100% справитесь!👍🙏💪 anriz_ Соберись тряпка и не ной, ты же сильная женщина !!! irinatatar73 Яночка!!! Только терпения и сил!!! dianakras_24 Держитесь там,силушки вам богатырской!!! elinaarsenteva Держитесь,Яна! Зато новый опыт и экзотическая природа! Вы сильная и очень талантливая, пусть сила воли и чувство юмора спасут вас от усталости! kalugina826 Не надо домой! Здесь злой ветер, грязный снег и грустные люди!😔🌬🤢

Напомним, что реалити-шоу планируют запустить на ТВ-3 2 марта.

Интересно, наши читатели ждут новый сезон «Последнего героя»?

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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