Покупка настольной лампы: на что следует обращать внимание?
Настольный светильник принято считать незаменимой составляющей любой квартиры или офисного помещения. Условно их классифицируют на следующие категории:
- Рабочие. Они применяются в домашних кабинетах и офисах.
- Декоративные. Эти лампы отвечают исключительно за эстетическую функцию.
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Покупка декоративной настольной лампы
По размеру эта настольная лампа должна гармонировать с другой мебелью, которая находится в помещении. Здесь важно найти «золотую середину». Лампа не должна выделяться на фоне предметов в комнате и не теряться среди них.
Что касается расцветки и формы, то здесь все будет зависеть исключительно от личных предпочтений хозяев. Настольные лампы могут создаваться из различных материалов. Важно, чтобы они смогли нормально вписаться в стиль комнаты и создать комфортную и домашнюю атмосферу в квартире.
Покупка настольной лампы для работы
В этой ситуации следует повышенное внимание уделить техническим характеристикам. Во-первых, нужно узнать количество позиций фиксирования. Тут можно руководствоваться принципов – чем больше, тем лучше. Благодаря этому вы сможете эффективнее и быстрее настроить освещение под себя, что положительным образом скажется на рабочем процессе.
Во-вторых, уточнить мощность. Она должна составлять не более шестидесяти ватт, поскольку от слишком яркого свечения глаза будут сильно уставать.
Кроме того, рекомендуется избегать устройств с прямым попаданием лучей на объекты. Желательно, чтобы они отражались от абажура.
Наиболее мягкое свечение гарантируют галогеновые лампы. Их рассеянный свет практически не опасен для глаз. Что касается абажура или плафона, то они должны создаваться из материала, полностью безопасного для жизни и здоровья человека.
Если вы не смогли отыскать лампу до шестидесяти ватт, то следует поискать устройство, оснащенное специальным регулятором мощности. Её высота должна составлять не больше пятидесяти сантиметров от рабочей поверхности.
Перед покупкой удостоверьтесь в том, что шнур настольной лампы будет нормально дотягиваться до розетки. Он не должен слишком сильно натягиваться и валяться под ногами. Заранее выполните все необходимые замеры собственного рабочего места. Это позволит быстро и легко выбрать подходящую лампу.