Кто самые продуманные мужчины по знаку зодиака

Skitterphoto/ PixabayМногие женщины ценят в своих любимых одно удивительное качество – умение просчитывать действия и события на несколько шагов вперед. Это свойство значительно облегчает продвижение человека по жизни и карьерной лестнице, минимизируя на его пути количество досадных ошибок. За таким мужчиной вы гарантированно будете, словно за каменной стеной. Кто же от природы обладает адаптивным изворотливым умом? Как оказалось, звезды наделили подобными талантами целых пять знаков зодиака.БлизнецыПланеты одарили Близнецов необычайной способностью к учебе и аккумулированию огромного количества информации. Среди мужчин данного знака много тех, кто удивляет своей потрясающей памятью. Для них знать наизусть практически все номера телефонов друзей, хорошо различать марки автомобилей и их технические характеристики или даже цитировать всего «Евгения Онегина» - простая жизненная норма. Что уж говорить о том, как такие молодые люди планируют свой график и расставляют ключевые события по их местам.Близнецы никогда не забывают о важных встречах и стараются не обижать друзей опозданиями. Они могут забыть дома кошелек, но ежедневник с ручкой всегда остается при них. Как бы они ни действовали, у них всегда есть «блан Б». А еще «план В», «план Г» и так до бесконечности. Так что даже если в жизни Близнецов происходит какая-нибудь катастрофа, они не паникуют, а достают из шкафа заведомо подготовленный на такой случай «спасательный чемоданчик» со всем необходимым для ее преодоления. Таким «чемоданчиком» для мужчин, зачастую, становятся полезные знакомства. Воздушный знак предпочитает заводить много друзей из разных сфер, сословий, религий и стран, чтобы на всякий пожарный случай иметь отходной путь и поддержку в любой ситуации.ДеваИнтеллектуал, перфекционист и практик – вот он какой, мужчина-Дева. В нем сочетаются две непримиримые черты характера – постоянное стремление к идеалу во всем, что бы он ни делал, и не прекращающее нарастать недовольство любыми результатами своих трудов. Поскольку никакой успех не будет для такого мужчины показательным и он всегда будет думать, что можно было сделать и получше, то вся его жизнь превращается в постоянное самосовершенствование. Деве важно не просто перещеголять других, а вырасти над самим собой, и сделать это качественно. Представителей этого знака много среди знаменитых деятелей науки, изобретателей, врачей и спортсменов.Только Дева может скрупулёзно повторять и одни и те же действия, чтобы добиться нужного результата. Молодой человек этого созвездия даже расположения женщины добивается через незаметное и методичное «внедрении» себя в жизнь объекта воздыхания. Он сначала будет время от времени мелькать на горизонте, а потом постепенно займет собой все окружающее девушку пространство, излучая уверенность и первобытную мужскую силу. Как ни странно, такая напористость срабатывает в девяти случаях из десяти.Goumbik/ PixabayВесыМужчины-Весы обладают острым умом и превосходным чувством юмора. Они обожают ловить окружающих в различные «интеллектуальные ловушки», демонстрируя при этом свою начитанность и образованность. Им доставляет огромное удовольствие вести заумные разговоры и философствовать на различные темы с достойными их уровня собеседниками. При этом Весы дают действительно дельные жизненные советы, так как их самая сильная черта – умение правильно взвешивать все обстоятельства и принимать максимально логичные решения.Такие мужчины не любят ошибаться, потому много читают и стараются использовать чужой опыт качестве пособия для активных действий в личной жизни и профессиональной сфере. Благодаря этому Весы слывут дальновидными и мудрыми руководителями. Из них получаются хорошие управленцы, политики, бизнесмены, общественные деятели.СтрелецБлагодаря отсутствию внутренней привязанности к какому-то одному месту Стрельцы большую часть жизни проводят в постоянных разъездах и путешествиях. Их жизненная мудрость накапливается через общение с огромным количеством самых разных людей. Наиболее подходящее занятие для мужчин-Стрельцов – это тренерство и ораторское искусство на основе скопленного жизненного опыта. Они никогда не теряют ребяческого задора, потому слушать таких людей и учиться у них чему-то – сплошное удовольствие.Стрельцы никогда не останавливаются на достигнутом и прекрасно понимают, что не существует предела их совершенствованию. В конце жизненного пути подобные личности превращаются в неких мудрецов, к которым за советом идут сотни людей. Благодаря этому из них выходят хорошие проповедники, гуру и преподаватели. Стрельцы с самого рождения хорошо разбираются в людях, потому им легко добраться силой своего слова и убеждения даже до самой закрытой души, просчитывая ее на два хода вперед. Рядом с представителем этого созвездия редко когда можно увидеть поверхностную особу – он выбирает пару исключительно под стать себе.ВодолейДальновидность Водолеев состоит в их способности держать язык за зубами тогда, когда это необходимо, и открывать рот только в том случае, если в этом есть нужда. Даже если этот вредина становится зачинщиком ссоры или другой неприятной ситуации, он так спрячет концы в воду, что никто ни о чем не догадается. За что бы ни взялись мужчины-Водолеи, они предпочитают действовать исподтишка. Это касается и завоевания женщин, и покорения новых карьерных высот. Они будут постепенно вкладывать нужным людям в голову нужные мысли до тех пор, пока не получат желаемое.Еще Водолеи славятся своей независимостью от мнения окружающих, которое проявляется в полном игнорировании точки зрения последних. Эти ребята живут по принципу «согласен, но все равно сделаю по-своему», благодаря которому они и отношения с внешним миром не портят, и своим убеждениям не изменяют. Единственный минус – порой Водолеи используют свои аналитические способности не во благо, а во вред, становясь классическими злодеями, с которыми достаточно трудно бороться в любом коллективе.

Источник: www.allwomens.ru/zen