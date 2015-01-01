Божена Рынска рассказала о последних днях мужа: Игорь Малашенко перед смертью спрятал документы супруги

Информация о смерти Игоря Малашенко стала для всех полной неожиданностью. Всего несколько месяцев назад бизнесмен официально оформил отношения со своей любимой женщиной. Казалось бы, жизнь у супругов — беззаботный праздник. В своих блогах в соцсетях Божена Рынска размещала посты о путешествиях, о встречах с интересными людьми.instagram.com/bozhenarynskaИ вдруг — последние новости, которые никак не укладываются в гармоничную картину счастливой семейной жизни: Игорь Малашенко совершил самоубийство в своём доме в Испании…instagram.com/bozhenarynskaПодписчики Божены Рынской не могут поверить в происходящее. В микроблогах журналистки сразу после первых сообщений в прессе о трагедии с её мужем появились предположения от фолловеров, что произошла какая-то ошибка.Игорь Малашенко накануне смерти пытался переоформить имущество на Божену РынскуНесколько дней назад Игорь Малашенко пережил серьёзный стресс, ставший следствием скандалов по поводу раздела имущества с бывшей женой. Божена Рынска подробно описывала, как взрослые дети бизнесмена и его предыдущая супруга пытаются заполучить его деньги. Судебные разборки с бывшей семьёй довели политолога до сердечного приступа — 64-летний мужчина попал в больницу.instagram.com/bozhenarynskaБожена только что у себя на странице в Фейсбуке рассказала о том, что происходило накануне смерти её мужа. Журналистка сообщила, что ей пришлось взять на себя судебные дела, поскольку сам Малашенко очень близко к сердцу воспринимал происходящее:Игорь очень любил детей. И считал, что должен им уровень жизни обеспечить такой, к которому они привыкли, чего бы это ему ни стоило. Первым шоком было, что дочь Лиза, которую он любил больше всех, попросила его не звонить ей, а писать. Потом дети стали передавать его письма в суд. Игорь панически боялся всех судебных заседаний. Ему казалось, что у него все отнимут. Я взяла на себя все дела, потому что он откровенно не тянул.По словам колумнистки, они с мужем должны были завтра подавать документы на вид на жительство в Латвии. Однако накануне Игорь Малашенко спрятал документы жены и срочно улетел в Испанию. Мужчина собирался там переоформить своё имущество на Божену. При этом знакомые, которые видели бизнесмена накануне трагедии, сообщили, что он был в нормальном состоянии:facebook.comЧто стало той «последней каплей», которая заставила создателя «НТВ» свести счёты с жизнью, пока неизвестно...Подписчики Станислава Садальского выдвигают теории того, как удалось Дмитрию Медведеву резко вырастиСтас Садальский разместил совместное фото Дмитрия Медведева и Валентины Матвиенко. Популярного актёра удивил тот факт, что на снимке премьер-министр выше Матвиенко на полголовы. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen