Алёна Водонаева впервые прокомментировала скандал с Айзой Анохиной и Ксенией Бородиной

Те, кого интересуют последние новости о «Доме-2» и околодомных движениях, наверняка надеялись на длительный зрелищный скандал между бывшей звездой телестройки Алёной Водонаевой и Айзой Анохиной (экс-супругой Гуфа), а также Ксенией Бородиной.life.ruАйза, после откровений Алёны на одном из TV-каналов, разместила у себя в Instagram резкий пространный пост, где прозвучало немало оскорблений в адрес бывшей подруги. Девушки обвиняют друг друга в сливе информации о личной жизни Ксении Бородиной, которая доверяет Айзе, считая Водонаеву предательницей.instagram.com/aizalovesamПротив Алёны выступила не только Бородина, но и Рита Дакота. В обсуждениях к своему гневному посту Анохина обещала громкие разоблачения в адрес Алёны. Но, как уже было сказано выше, скандал быстро замяли, а Айза удалила пост, наделавший столько шума.Интернет-пользователи ждали ответа и оправданий от Водонаевой, однако та хранила молчание. Зато высказались и Елена Миро, и даже экс-возлюбленный Алёны Май Абрикосов.И теперь, когда все страсти улеглись, а про конфликт стали забывать, Алёна Водонаева подняла скандальную тему…Алёна Водонаева после скандала с Айзой рассказала, как правильно реагировать на агрессиюПрошло больше недели, прежде чем Алёна Водонаева решила как-то отреагировать на кипевшие в Instagram страсти. Не вдаваясь в подробности и детали ссоры с Айзой Анохиной и Ксенией Бородиной, Водонаева дала важный совет подписчикам. Экс-звезда «Дома-2» предлагает игнорировать агрессивные выпады в свой адрес:Мой вам дружеский совет. Если кто-то агрессивный сквернословит в ваш адрес, интеллигентно проигнорируйте. Никогда не обращайте внимание на собачий лай и позвольте людям показать себя во всей красе. Разрешите им предстать необразованным, невоспитанным вульгарным быдлом. Наблюдайте со стороны и наслаждайтесь! Смотреть на то, как человек унижает себя, демонстрируя глупость и психологические отклонения так же занимательно, как следить за огнём или водопадом 🔮instagram.com/alenavodonaevaВ обсуждениях к посту тут же начались дебаты — пользователи сети снова пытаются выяснить, кто же кого подставил из бывших подруг. Меж тем фолловеры восхищены тактикой Алёны, ведь не отреагировав сразу на разборки в Инстаграм, Водонаева сумела выйти из всей этой истории победительницей.instagram.com/alenavodonaevaА как вы, друзья, реагируете на агрессивных оппонентов?Бывший возлюбленный Алёны Водонаевой прокомментировал её скандал с АйзойИнтервью Водонаевой разозлило Айзу, в результате чего на её странице в Instagram появился гневный пост в адрес бывшей приятельницы. К интернет-скандалу тут же подключилась Бородина и Рита Дакота, выступив единым фронтом против Алёны. Ну а со стороны Алёны в войну вступила «тяжёлая артиллерия» в виде скандальной блогерши Лены Миро. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen