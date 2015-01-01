Какие знаки зодиака вызывают восхищение чаще всего

В любом знаке зодиака можно найти повод для восхищения. Каждый по-своему оригинальный и в чем-то непревзойденный. И все же встречаются те, от кого, как говорится, «невозможно глаз отвесть». Дело не только в красоте. Это может быть человек – целый мир харизмы, вдохновения, таланта, свободы, гармонии или какой-то привлекающе-завораживающей взбалмошности. Такой человек даже если делает что-то противоречащее установленному порядку, все равно выглядит достойно, правильно, уместно. Не восхищаться таким невозможно! Так кому из знаков зодиака повезло быть объектом для восхищения и примером для подражания?ВодолеиЧем восхищают Водолеи? Нестандартным мышлением, непредсказуемостью, жаждой перемен и креативностью. Людей с оригинальным взглядом на мир всегда можно выделить из толпы. Они в хорошем смысле «белые вороны». Но даже если кому-то вздумается особенности Водолеев рассматривать в плохом смысле, обиды не будет. Слишком банально обижаться на людей, которые на жизнь смотрят через замочную скважину. Сами Водолеи стандартных взглядов и решений боятся больше всего. Для них нет ничего хуже, чем быть как все. Однако они никогда не навязывают свое мировоззрение, и не просят разделить с ними избранный путь к счастью, потому что понимают – у каждого он свой.Среди Водолеев редко попадаются скучные и серые личности. Особенно восхищают творческие представители знака. Когда их посещает вдохновение – они становятся одержимы своим делом, и буквально светятся харизмой. Это поистине восхитительное зрелище! Водолеи сыплют идеями, а, воплощая их, привлекают к процессу всех, кому интересно прикоснуться к чуду. Завистники считают, что Водолеи просто оторваны от реальной жизни, маются дурью и вечно на своей волне. Рожденных в знаке Водолея могут обвинять в эгоизме, отстраненности, самодурстве, но в тайне будут наблюдать за деятельностью этих оригиналов, и, возможно, даже втихаря конспектировать подсмотренные идеи, чтобы как-нибудь на досуге повторить.СкорпионыСвои поводы для восхищения Скорпионы черпают в интуиции и внутренней магии. Это просто бездонный кладезь способностей, идей, увлечений. По большому счету Скорпион может «заказать» себе любой талант. Другое дело, с какой целью он будет использован. Если человек этого знака разгневан и желает отомстить – добра не жди. Когда влюблен – бабочки в животе запорхают даже в самых бесчувственных сердцах. Да, харизма Скорпионов не всегда со знаком плюс, но равнодушных к ней точно не найдется. Кто-то будет восхищаться и брать пример, а кто-то – люто ненавидеть… и тоже брать пример. Но ни тем, ни другим не стоит обольщаться. Чтобы впечатлять как Скорпион, нужно родиться Скорпионом. Это целый комплекс качеств, не терпящих подделки.Запоминаются Скорпионы и своей королевской холодностью. Чтобы они не делали – ритуалы магии Вуду или истинно бескорыстную благотворительность – остаются безэмоциональными и величественными. Однако это только со стороны кажется, что Скорпионы бесчувственные. Когда эти люди совершают какой-то свой большой план – в их душе творится настоящий Армагеддон, но они мастерски умеют управлять своими эмоциями. Именно это качество и восхищает, заставляет думать, что нет более совершенного создания, чем Скорпион. Думая так, люди сильно ошибаются и горько могут пожалеть. Вот только прекратить восхищаться они не перестанут. Это как в поговорке: «Ежики кололись, плакали, но продолжали жрать кактус…».Nastya_gepp/ PixabayОвныОвны восхитительны в своей целеустремленности, динамичности, упорстве. Нет более пробивного знака! Там где другие будут искать обходные пути либо вообще откажутся от мечты, Овны пойдут напролом. Иногда такой прямолинейностью они наживают себе много врагов и усложняют путь к цели. Но как раз это в них и примечательно. Получить счастье на блюдечке с голубой каемочкой может каждый, а вот пойти через тернии к звездам, отважится не каждый. Овны как раз из них. Они не умеют быть счастливыми, если мечта досталась слишком легко, а путь к ней не был похож на ад. Когда же Овну удается выйти с войны побитым, но с медалями, он ликует. А для окружающих становится ходячим пособием о том, как одержать победу над «ветряными мельницами».Вся жизнь Овнов проходит в борьбе за лидерство. Они не умеют быть ведомыми и не признают авторитетов. Овен сам себе указ и лучший его исполнитель. Порой такая позиция создает впечатление зазнайства и самомнения. Однако при близком контакте с Овнами становится понятно – они не болтают попусту и не стремятся лидировать, чтобы только потешить свое самолюбие. Те, кто отважился пойти за Овном, не пожалеют, хотя бы потому, что он, как первопроходец, возьмет на себя все шишки и удары судьбы. За его спиной всегда будет безопасно. Может ли такой человек не вызывать восхищение? Нет. У него всегда будут толпы поклонников. Вот только быть благодарными получается не у всех.ЛьвыКто посмеет не восхищаться Львом – знаком, что специально для этого создан? Никто. Да и вряд ли это представляется возможным. Знак, которому покровительствует само Солнце, никого не оставит равнодушным. Блистательные Львы обязательно среди своих талантов раскопают тот, который всех будет буквально класть на лопатки. Не факт, конечно, что в этом деле они окажутся лучшими, но оригинальными – точно. Львы себе не ставят цель убиться ради безупречного результата. Для них важнее процесс и толпы восхищенных лиц, бурных оваций и признания. Жизнь Льва – сцена Большого Театра, в котором каждая постановка собирает аншлаги.Редкого Льва можно встретить в рутинной профессии, и никогда он не изберет для себя удаленную работу, чтобы запереться в четырех стенах. Фрилансинг для того, чтобы путешествовать «с гастролями» по миру – это да, а вот замкнутого образа жизни Львы не приемлют, как и не допустят, чтобы их жизнь превратилась в рутину. Даже если обстоятельства прижмут так, что придется сидеть в декрете, заниматься прибыльной, но нелюбимой работой, или зарабатывать тяжелым трудом на чужбине, Львы станут звездами и там. Они как раз принадлежат к тому типу людей, у которых забери все, уничтожь, они прорастут и сквозь асфальт, чтобы засиять новой славой. Ну не восхитительно ли?!

Источник: www.allwomens.ru/zen