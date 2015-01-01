5 знаков зодиака, которые чаще всего вызывают неприязнь у окружающих

Geralt/ PixabayВ окружении любого человека обязательно найдутся люди, вызывающие неприязнь. Иногда она кажется нам необоснованной, но чаще всего ее провоцируют определенные черты характера. Астрологи назвали 5 знаков зодиака, к которым особенно часто возникает неприязнь у окружающих.ДеваЛюди этого знака обладают редкой способностью вызывать негативную реакцию окружающих. Причиной этого становится их чрезвычайная дотошность, любовь к порядку, требовательность к другим людям, пристрастие к критике. Девы склонны анализировать каждый свой шаг и планировать свою жизнь в мельчайших подробностях. Но главная беда в том, что они точно также относятся и к окружающим, применяют к ним свои завышенные стандарты.Неприязнь знакомых вызывает склонность Девы везде и всегда наводить порядок, командовать и давать советы даже в гостях. А в собственном доме никто не смеет перечить Деве и вносить хаос в ее жизнь. Она контролирует каждое действие своих домочадцев и часто изводит их придирками.Но самую острую антипатию вызывает привычка Девы обрушивать на окружающих сплошной поток критики. Представители этого знака нетерпимо относятся к чужим недостаткам. Они не упускают случая раскритиковать чью-то необязательность и легкомысленность. При этом сами совершенно не переносят замечаний в свой адрес, поскольку уверены, в собственной непогрешимости.БлизнецыНа первый взгляд Близнецы - обаятельные и жизнерадостные люди. Но такие стороны их личности, как: болтливость, непостоянство, пристрастие к сплетням, вызывают у других людей приступы раздражения. Разговорчивость Близнецов может вывести из себя самого уравновешенного человека, поскольку они не дают собеседнику возможности высказать свое мнение. Окружающие негативно реагируют на болтливость и пустословие представителей этого знака, их привычку слышать только себя.Склонность Близнецов принимать участие в распространении и сплетен, вызывает к ним неприязнь со стороны знакомых и коллег. Причем неугомонные дети воздуха применяют свою неистощимую фантазию для создания свежих слухов, их злой язык не щадит даже друзей. Они совершенно не умеют хранить чужие тайны, которые немедленно становятся достоянием общественности.Раздражающим фактором для других людей становится непостоянство и беспринципность Близнецов: они могут с легкостью менять свое мнение на полностью противоположное. Эти неорганизованные личности не сдерживают обещаний, игнорируют обязательства, сознательно избегают привязанностей, что только усугубляет антипатию окружающих.КозерогМрачные и угрюмые Козероги часто вызывают у посторонних открытую неприязнь. Этому способствует их привычка долго и нудно читать мораль по любому поводу, они порицают все, что не соответствует их крайне консервативным взглядам на жизнь. Козероги - очень приземленные личности, напрочь лишенные романтики, что создает трудности в общении с противоположным полом.Неприязненное отношение со стороны других людей порождает упрямство Козерогов и уверенность в своем превосходстве. Кроме того, они относятся к окружающим с подозрением: пытаются уличить во лжи, постоянно устраивают проверки даже друзьям и родственникам. В семье Козероги часто становятся домашними тиранами, никогда первыми не пойдут на примирение, даже если были инициаторами конфликта.Козероги редко бывают снисходительными к чужим ошибкам, они считают неудачниками тех, кто не оправдал их ожиданий. Используют знакомых и коллег для получения собственной выгоды. Даже к любви эти приземленные личности подходят трезво и практично, просчитывают, будут ли полезными такие отношения. А в брак часто вступают по расчету. Естественно, все эти качества только укрепляют неприязнь к Козерогам.СкорпионZoosnow/ PixabayСкрытные, мстительные, язвительные Скорпионы нередко порождают неприязненное отношение окружающих. Взрывной характер представителей этого знака способен за считанные минуты довести до кипения самых спокойных и уравновешенных людей. Скорпионы агрессивны, бестактны, раздражительны, самоуверенны – эти черты характера иногда отталкивают от них даже родственников и друзей.Это знак крайностей, вобравший в себя самые лучшие и самые худшие человеческие качества, и представивший их в совершенно неожиданном свете. Поэтому Скорпионы вызывают у других людей весьма противоречивые чувства, в которых часто преобладает неприязнь. Этому способствует и склонность представителей этого знака к манипуляциям: они знают за какую ниточку нужно потянуть, чтобы заставить людей подчиняться своей воле. У Скорпиона настолько сильная энергетика и несгибаемый характер, что его практически невозможно склонить к подчинению. Он умеет скрывать от посторонних свои мысли и чувства, в то время как сам легко читает чужие души, чем приводит окружающих в замешательство.С ним опасно вступать в конфликт – Скорпион очень сильный, безжалостный враг, который не забывает нанесенную обиду и может долго и тщательно планировать месть. Он видит чужие недостатки и слабости, и знает, куда нужно ужалить.ОвенБуйный темперамент, упрямство, агрессивность Овнов приводит к тому, что их часто окружают недоброжелатели. Подопечные Марса не умеют подчиняться чужой воле, всегда стремятся быть первыми, а если это не получается, выплескивают раздражение на тех, кто находится рядом. Импульсивность Овнов нередко перерастает в излишнюю прямолинейность, беспардонность, бестактность, что приводит к неприязненным отношениям с окружающими.Представители первого знака на всю жизнь сохраняют некоторую долю инфантильности: они очень обидчивы, капризны, по-детски реагируют на замечания в свой адрес. Овны нетерпеливы, хотят получить все и сразу, а если не получается, впадают в депрессию, правда ненадолго.Они весьма эгоистичны, забывают о проблемах и нуждах даже близких людей. Овны не умеют скрывать негативное отношение к кому-либо: они становятся склочными, агрессивными, могут устроить громкий скандал, переходящий в дебош. Эти неприглядные качества вызывают осуждение и неприязнь со стороны других людей.

Источник: www.allwomens.ru/zen