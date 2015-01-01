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Максим Фадеев восхитился MARUV: продюсер спровоцировал скандал в своём Instagram

Andre
Максим Фадеев восхитился MARUV: продюсер спровоцировал скандал в своём Instagram
Только и разговоров в последние дни, что об украинском отборе на конкурс «Евровидение». Как известно, в финале победила певица MARUV, имя которой уже знакомо российскому зрителю: команда девушки активно гастролирует в России. Именно за эти гастроли ей и пришлось поплатиться. 

instagram.com/maruvofficial

Несмотря на тот факт, что за MARUV отдали голоса большинство телезрителей, отправив смс-ки с её номером, девушке устроили настоящий допрос с пристрастием в финале. Ведущий конкурса Сергей Притула напрямую обвинил певицу в том, что она гастролирует в России. К шоумену присоединилась и Джамала, которая буквально вырвала у Анны (солистка коллектива) признание, что Крым — это Украина. Однако этим не закончилось. Уже после объявления победителем конкурса, MARUV предложили подписать контракт, по которому она должна была отказаться от гастролей в России, согласовывать каждый свой шаг с кураторами и оплатить огромные штрафы, если нарушит какой-нибудь из пунктов договора. Певица отказалась подписывать контракт, который нарушает её права. В результате, артистку лишили права ехать на Евровидение в Израиль.

instagram.com/maruvofficial

Подписчики Максима Фадеева высказались по поводу поступка MARUV

Продюсер группы Серебро только что у себя в блоге оставил краткий восхищённый комментарий в адрес украинской артистки:

instagram.com/fadeevmaxim

В комментариях фолловеры Макса Фадеева тут же принялись обсуждать последние новости о MARUV, однако мнения подписчиков разделились. Честь присоединились к Фадееву и поддержали украинскую исполнительницу:

angeliki.kgk Моя хорошая! Ты лучшая! Не огорчайся, мы с тобой!❤️❤️❤️😘😘😘 sokolova_nataliya_ ею восхищаться можно хотя бы потому, что приоритетным для неё является именно музыка. snejalarinaaa Часто включаю ее выступление на музыкальной премии «высшая лига». Она крутая, отлично выступила👏👏👏

Но некоторые ополчились против Анны, которая всё-таки произнесла, что «Крым — Украина»:

frontyes все верно, только бабки она зарабатывает на России когда ездит со своими концертами к нам,! А на сцене что бы подлизать своей ***утой стране , сказала Крым Украина , смешно просто stishok92 Макс, а восхищаешся ты то чем? То что она не сказала за отжатый Крым? Неужели ты так же продажный как и остальной ваш шоубиз?

Друзья, признайтесь честно, вы ещё интересуетесь конкурсом «Евровидение», или последние годы принесли полное разочарование этим мероприятием? 

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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