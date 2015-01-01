Дмитрий Тарасов отказывается платить алименты: футболист подал апелляцию

Очередной раз Дмитрий Тарасов подтвердил, что для российских футболистов не существует бывших семей: как только на горизонте замаячила новая красотка, спортсмены тут же забывают о своих детях от предыдущих отношений.instagram.com/tarasov23Для тех, кто успел забыть историю об алиментах Дмитрия Тарасова, мы вкратце напомним, что произошло. Осенью прошлого года Дмитрий Тарасов обратился в суд с просьбой уменьшить сумму алиментов, которую он выплачивал на дочь от первого брака. Футболист мотивировал своё обращение возросшими расходами на новую семью. Ну а подкрепил он свои расчёты обвинениями в адрес первой жены, которая, по словам Дмитрия, не заботится об их совместной дочери Ангелине. Тарасов указал, что девочка выглядит неухоженной, и мать, якобы, не покупает ей даже предметов гигиены.instagram.com/taras2686Суд, рассмотрев заявление любвеобильного Тарасова, принял сторону Оксаны Тарасовой, отказав спортсмену в уменьшении суммы алиментов. Кстати, адвокатом женщины выступил небезызвестный Сергей Жорин.instagram.com/taras2686Оксана Тарасова сообщила, что по алименты бывшего мужа меньше, чем должны быть по законуО том, что Дмитрий Тарасов не намерен выполнять решение суда и решил опротестовать его, Оксана Тарасова сообщила на своей страничке в соцсети.instagram.com/taras2686В комментариях подписчицы полностью поддержали Оксану, отправив в адрес её общего с Бузовой экс-супруга немало проклятий. Некоторые фолловеры непонимают, почему футболист возмущается суммой, которую необходимо выделять на старшего ребёнка, ведь её размер законодательно установлен:natashapozdner Пусть идёт на пенсию тогда , если сумма неподъемная .. А смысл апелляции , если 25% от всех доходов ?! Если , даже вдруг , оппоненты подадут на алименты , будет 17%. Думаю сумма , все равно будет не плохая . Ида. Мельчает мужик !Оксана Тарасова пояснила, что по договорённости между бывшими супругами, сумма, которую выплачивает спортсмен, ниже, чем процент, установленный законом:taras2686 @natashapozdner У меня фиксированная сумма, а не процент. Она значительно ниже процентной.«Надо жить по средствам»: Анну Седокову осудили за роскошную квартиру в Москве, на которую у певицы нет денегНа что рассчитывала Анна Седокова, жалуясь на свою несчастную жизнь — непонятно. Уж точно, не на сочувствие пользователей интернета. На днях бывшая солистка «ВИА-Гры» рассказала в интервью, как рыдала из-за того, что ей пришлось сдать в ломбард крестик, чтобы погасить взнос за ипотеку. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen