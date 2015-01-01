Каких женщин мужчины считают глупыми и недалекими

Alexas_Fotos/ PixabayМужчины иногда поражают своими неожиданными выводами и представлениями о противоположном поле. Среди них порой распространяются целые легенды из предубеждений и поспешных выводов о женщинах. То же касается и женского ума – молодые люди и так нечасто признают за девушками его наличие, а в некоторых случаях им достаточно лишь взглянуть на даму и перекинуться с ней парой слов, чтобы тут же поставить на ней клеймо глупышки. Каких же девушек мужчины считают безнадежно недалекими и как они себя с ними ведут?«Вечный ребенок»Такую мадам легко разглядеть в толпе – независимо от возраста у нее часто яркая внешность и пестрый гардероб, украшенный принтами с мультяшными героями. Она тянется ко всему блестящему, любит сладости и подарки, предпочитает лишний раз подчеркнуть свою сексуальность вместо того, чтобы выработать собственный стиль. То же самое прослеживается и в поведении – оно экспрессивное, непредсказуемое, сильно зависит от настроения барышни в каждый конкретный момент времени. Словом, она мужчине больше дочь, нежели партнер, причем даже не подросток, а создание лет пяти от роду.Инфантильные леди, которые разменяв третий или четвертый десяток так и не научились вести себя подобающе возрасту, сразу же становятся в глазах парней в один ряд с несмышлеными дошкольнятами. Их точку зрения, по мнению мужчин, не стоит даже выслушивать, не то что рассматривать. Точней, можно послушать, погладить по головке, а сделать в итоге все равно по-своему.Женщина-девочка не способна принимать самостоятельные решения – ей постоянно нужен рядом кто-то, кто сделает это за нее. Ее оружие в общении с молодым человеком – слезы, обиды, надутые губки и игра в «молчанку». При том у дамы может быть высшее образование, которым она, к слову, вряд ли в итоге успевает воспользоваться. Необходимость работать и нести ответственность – ее самый большой страх, морока для взрослых, потому «вечный ребенок» будет искать сильного и независимого мужчину, который ее обеспечит и полностью оградит от реальности.«Феминистка»Лидерской позицией (пусть даже формальной) сильный пол наделила мать-природа. Женщины, которые утверждают, что не нуждаются в помощи и поддержке мужчин, всем своим видом демонстрируя независимость и пренебрежительное к ним отношение, в глазах самих молодых людей превращаются в некий «третий пол», обделенный интеллектом. Рядом с той, кто не позволяет за собой ухаживать, вкалывает за троих, часто имеет более высокий доход и ни во что не ставит мнение своей половинки, любой парень почувствует себя несостоятельным. Вскоре он попытается избавиться отношений, нарушающих законы мироздания.Представители сильного пола никогда не поймут тех девушек, которые оспаривают факт их доминирующего положения. Даже в эпоху гендерного равенства практически каждый молодой человек в душе верит, что он должен быть главой семьи, добытчиком и просто авторитетом для своей любимой. Неприятие этих мужских стремлений, а также постоянное желание во всем соревноваться с мужчиной приводят к тому, что тот сначала закрывается в себе, страдает, а затем делает определенные выводы об умственных способностях своей партнерши и уступает позицию рядом с ней кому-то более терпеливому.RyanMcGuire/ Pixabay«Цербер»Есть такие женщины, которые не умеют проявлять гибкость в отношениях, за что в итоге платят постоянным одиночеством и стрессами. Чего парни очень не любят, так это тотального контроля и любых явных поползновений в сторону их прав и свобод. Однако «церберы» этого не понимают и начинают потихоньку стягивать удавку вокруг шеи молодого человека, едва успев вступить с ним в романтическую связь. Они душат своей предсказуемостью (у таких леди вся жизнь расписана по миллисекундам), бескомпромиссностью (барышня отказывается принимать привычки любимого, требуя при этом приятия своих) и скандальностью (любое телодвижение «против» нее ведет к неминуемому эмоциональному торнадо).Партнеру «цербера» нельзя ровным счетом ничего – задерживаться на работе, распивать пиво с друзьями, нарушать график сна и бодрствования, покупать сыну сладости или уходить в незапланированный отпуск. Эта мадам слышит и понимает только собственные потребности, будучи не в состоянии проявить хоть какую-то дальновидность. Ее цель – постоянно спорить со своим мужчиной, даже когда тот очевидно прав. Какой бы ни была дама образованной, отсутствие житейской мудрости и способности учиться на своих ошибках рано или поздно закрепляет за ней статус недалекой и превращает ее в старуху у разбитого корыта.«Самоотверженная героиня»Для молодого человека очень важно понимать, что в девушке есть уважение к себе и своим жизненным принципам. Состояние влюбленности – не оправдание для самоунижения. Поэтому те женщины, которые переступают через себя во имя любви или ради сохранения семьи, тут же перекочевывают в глазах своих мужей и друзей мужского пола в папку «Дуры», навсегда теряя свой авторитет. Это касается барышень, которые в стремлении понравиться мужчинам занимают слишком активную позицию (фактически ухаживают за ним), опускаются до слез и упрашиваний, мелких пакостей, а порой и до откровенного вранья. Семейные дамы подобного разлива могут годами терпеть различные ограничения, физические и моральные истязания, продолжая при этом всячески оправдывать поведение своего партнера. В целом портрет «самоотверженной героини» выглядит следующим образом: это женщина, которая позабыла, что она личность.Любимая девушка должна быть предметом гордости мужчины, а не объектом его жалости. Потому позиция, в которой представительница слабого пола унижается и втаптывает себя в грязь, в конечном счете закрепляет за ней статус «придворного шута», с которым, естественно, исключена любая взаимность чувств.

Источник: www.allwomens.ru/zen