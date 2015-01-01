Особенности и виды вакуумного оборудования
Вакуумное оборудование – это специальные установки, посредством которых есть возможность создавать, перемещать и удерживать разряженное пространство в ограниченном объеме.
Оно широко применяется в различных сферах жизнедеятельности, например, в пищевой, текстильной промышленности, медицине, при изготовлении пластмасс, в автомобилестроении и иных отраслях.
Основные преимущества
Вакуумное оборудование является не просто отдельной установкой, которая предназначена для определенного процесса, оно представляет собой комплекс устройств, объединенных в один агрегат.
Такая техника отличается следующими достоинствами:
- Высоким уровнем производительности, что позволяет увеличить темпы производства;
- Маленькими габаритами и поэтому не требует много свободного пространства;
- Надежным и стабильным функционированием;
- Высокой степенью ремонтной пригодности;
- Отличным качеством изготовления;
- Низким расходом электрической энергии;
- Экономией ресурсов и сырья во время выполнения производственных процессов.
У нее практически отсутствуют слабые стороны, именно по этой причине сегодня ее активно задействуют в самых разных направлениях.
В зависимости от области применения и назначения выделяют низковакуумное, высоковакуумное и средневакуумное оборудование.
Приобрести вакуумное оборудование можно у различных производителей. Например, оно доступно для покупки здесь https://vacuumequipment.ru/catalog.
Разновидности
Вакуумное оборудование включает в себя следующие элементы:
- Насосы;
- Вакуумметры;
- Компрессоры;
- Печи и прессы;
- Течеискатели.
Вакуумметры являются составляющей почти любой вакуумной системы. Посредством таких приборов есть возможность точно померить давление, достигнутое в установке, а также обнаружить участки, в которых происходит пропуск воздушных потоков либо газа.
Вакуумные прессы часто используются в мебельной промышленности. Они позволяют создавать разнообразные ровные и рельефные деревянные, пластиковые либо стеклянные поверхности. Такие устройства необходимы при изготовлении фасадов шкафов и дверей.
Насосы предназначены для формирования в системе среднего и низкого давления. Существует несколько типов насосов, среди них диафрагменные, водокольцевые, мембранные и другие. Они обладают своими специфическими качествами и эксплуатируются в разных системах.
С помощью гелевых течеискателей выявляют даже самые маленькие течи, которые иные приборы далеко не всегда способны обнаружить. Подобный результат обеспечивается благодаря применению гелия в операции.