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Особенности и виды вакуумного оборудования

Elena
Вакуумное оборудование

Вакуумное оборудование – это специальные установки, посредством которых есть возможность создавать, перемещать и удерживать разряженное пространство в ограниченном объеме.

Оно широко применяется в различных сферах жизнедеятельности, например, в пищевой, текстильной промышленности, медицине, при изготовлении пластмасс, в автомобилестроении и иных отраслях.

Основные преимущества


Вакуумное оборудование является не просто отдельной установкой, которая предназначена для определенного процесса, оно представляет собой комплекс устройств, объединенных в один агрегат.

Такая техника отличается следующими достоинствами:
  • Высоким уровнем производительности, что позволяет увеличить темпы производства;
  • Маленькими габаритами и поэтому не требует много свободного пространства;
  • Надежным и стабильным функционированием;
  • Высокой степенью ремонтной пригодности;
  • Отличным качеством изготовления;
  • Низким расходом электрической энергии;
  • Экономией ресурсов и сырья во время выполнения производственных процессов.

У нее практически отсутствуют слабые стороны, именно по этой причине сегодня ее активно задействуют в самых разных направлениях.
В зависимости от области применения и назначения выделяют низковакуумное, высоковакуумное и средневакуумное оборудование.
Приобрести вакуумное оборудование можно у различных производителей. Например, оно доступно для покупки здесь https://vacuumequipment.ru/catalog.

Разновидности


Вакуумное оборудование включает в себя следующие элементы:
  • Насосы;
  • Вакуумметры;
  • Компрессоры;
  • Печи и прессы;
  • Течеискатели.

Вакуумметры являются составляющей почти любой вакуумной системы. Посредством таких приборов есть возможность точно померить давление, достигнутое в установке, а также обнаружить участки, в которых происходит пропуск воздушных потоков либо газа.

Вакуумные прессы часто используются в мебельной промышленности. Они позволяют создавать разнообразные ровные и рельефные деревянные, пластиковые либо стеклянные поверхности. Такие устройства необходимы при изготовлении фасадов шкафов и дверей.

Насосы предназначены для формирования в системе среднего и низкого давления. Существует несколько типов насосов, среди них диафрагменные, водокольцевые, мембранные и другие. Они обладают своими специфическими качествами и эксплуатируются в разных системах.

С помощью гелевых течеискателей выявляют даже самые маленькие течи, которые иные приборы далеко не всегда способны обнаружить. Подобный результат обеспечивается благодаря применению гелия в операции.


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