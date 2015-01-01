Мифы и заблуждения о мягких полах
Игровые коврики-пазлы появились не так давно, но уже стали пользоваться большим спросом в семьях с детьми. Особенно популярны мягкие полы с алфавитом, цифрами, изображениями животных, знаками ПДД и т. д., ведь они помогают малышу познавать окружающий мир и развиваться. Также это покрытие обладает богатой цветовой палитрой, уникальностью рисунка на каждой плитке и рядом полезных свойств.
Однако вокруг новинки возникло множество мифов и заблуждений, которые не имеют ничего общего с реальностью. Какие же аргументы приводят противники мягких полов, и почему им не стоит доверять?
Распространенные мифы о мягких полах
На просторах интернета можно встретить множество необоснованных доводов о том, почему не следует приобретать мягкий пол. Самыми распространенными из них являются следующие:
- Может нанести вред здоровью. Мягкий пол производят с помощью соединения двух компонентов - винилацетата и этилена, которые полностью безопасны для человека, поскольку не содержат токсичных веществ и не выделяют неприятного запаха.
- Сложен в уходе. На самом деле мягкий пол легко очищается с помощью бытовой химии или пылесоса, его можно отмыть от любых загрязнений обычной влажной тряпкой, коврик не испортится даже при попадании на него растворителя или масла.
- Не сохраняет тепло. Из-за того, что большую часть времени ребенок проводит на полу, родители опасаются, что он может простудиться, однако, пористая структура мягкого покрытия обеспечивает коэффициент теплопроводности на уровне 0,04 Вт/(м х К), что свойственно только высокоэффективным утеплительным материалам.
- Не очень мягкий. В действительности подобные полы обладают достаточным уровнем мягкости, чтобы избежать серьезных травм при падении.
- Не слишком прочный. Плотность коврика-пазла достигает 0,93 грамма на один кубический сантиметр, поэтому он устойчив к механическому воздействию, не деформируется, обладает хорошей износостойкостью, малыш не сможет откусить кусочек от плитки, несмотря на повышенную гибкость и эластичность материала.
Это качественное покрытие не скользит, потому можно безопасно по нему бегать или играть в подвижные игры. Оно не накапливает пыль, не впитывает влагу, а значит не подвержено образованию плесени. Благодаря отсутствию вредных веществ в составе, мягкий пол является гипоаллергенным, что очень важно для тех семей, где есть дети с аллергическими реакциями. Купить мягкий пол высокого качества можно у нас.
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