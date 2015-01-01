На «Евровидение-2019» от Украины поедет Сердючка или Порошенко: интернет-пользователи выдвигают свои версии

Страсти вокруг участия Украины в «Евровидении-2019» не утихают. После отказа MARUV (Анны Корсун) подписать кабальный контракт с национальной телекомпанией Украины, те предложили отправиться в Израиль коллективу, который занял второе место в финале национального отбора.24news.com.uaИ надо же такому случиться, что у Freedom-Jazz Girls Band, которым предложили представить Украину вместо MARUV, за эти несколько дней, прошедших с финала, уже появились выгодные предложения, от которых девушки не собираются отказываться даже ради Евровидения.«Евровидение-2019» может пройти без Украины: никто из победителей нацотбора не хочет ехать в ИзраильТретий финалист отборочного тура — группа Kazka тоже отказался от поездки в Израиль, мотивируя своё решение нежеланием становиться победителем финала из-за того, что от этой победы отказались другие. Несколько часов назад в Instagram группы появилось сообщение о принятом решении:Мы хотим и имели бы честь представлять Украину на «Евровидении». Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор.instagram.com/kazka.bandИнтересно, что интернет-пользователи, обсуждая сложившуюся ситуацию с MARUV и Freedom-Jazz Girls Band, были уверены, что группа Kazka согласится заменить «непокорных» участников. Многим зрителям показалось, что «Казку» усиленно тянули в победители конкурса, и только зрительское голосование помогло занять первое место Анне Корсун.Хорошо российским поклонникам Евровидения — ни нервных переживаний, ни скандальных обсуждений. Решило руководство отправить Лазарева, ни и путь едет. Зато Украина постаралась за всех — бурные обсуждения последних новостей захлестнули и украинские издания, и российские. Интернет-пользователи пытаются предсказать дальнейшее развитие событий.Поскольку победители нацотбора закончились, то перед организаторами концерта стала непростой вопрос по Чернышевскому — что делать? Конкурс уже в мае, а представителя нет. И, судя по наметившейся тенденции, участники финала не собираются ехать в Израиль после скандала с MARUV.instagram.com/maruvofficialИнтернет-сообщество предложило несколько вариантов выхода из создавшегося нелепого положения:albinakutova_ Думаю в итоге поедет maruv,просто Украина устроила очередной пиар! s_lola_12 В итоге поедет сердючка😂 sirkinanata Так. Придётся наверное Порошенке самому ехать представлять страну. megustamerengue Джамалка пусть едет! Выйдет и спросит, Из зе Краймия Юкрейн? la_vita_con_una_croce ну а баба Юля? Она, в отличии от Серого и других звездулек, не стадион собирала, а Майданы!!! 😹 а в подтанцовку-Братьев Кличко, а то чего у Белана фигурист был... у нас будут боксер и мэр... marinachayka Нехай Бузову зовут, а сволочкову на подтанцовку-пусть шпагатами ходит на заднем плане-лучшего номера, щетаю, не придумать. УКраина, не благодарите 😝Ждём вариантов и от наших подписчиков — кто должен ехать на Евровидение в Израиль от Украины?Максим Фадеев восхитился MARUV: продюсер спровоцировал скандал в своём InstagramНесмотря на тот факт, что за MARUV отдали голоса большинство телезрителей, отправив смс-ки с её номером, девушке устроили настоящий допрос с пристрастием в финале. Ведущий конкурса Сергей Притула напрямую обвинил певицу в том, что она гастролирует в России. К шоумену присоединилась и Джамала, которая буквально вырвала у Анны (солистка коллектива) признание, что Крым — это Украина. Однако этим не закончилось. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen