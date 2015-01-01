Какая молитва поможет вылезти из полосы безденежья

Stevepb/ PixabayДля верующего человека первостепенным должен быть духовный рост, но это не значит, что мирские просьбы остаются без ответа. Высшие Силы видят настоящую нужду и всегда приходят на помощь к человеку, который погряз в бедах. Конечно, речь не идет о быстром обогащении. Легкие деньги может посулить только нечисть, потребовав взамен что-нибудь ценное, например, здоровье. Небесные покровители не одаривают своих подопечных благами, которые приводят к развращению души и ввергают в грехи. Их основная задача – указать правильный путь человеку. Если просящий нуждается в финансовой стабильности, ему будет оказана помощь в виде появления новых возможностей или нейтрализации внешних негативных факторов. Об остальном верующий должен позаботиться сам.Молитвы для избавления от нищетыПрежде чем обратиться к святым заступникам, не забудьте исповедаться, раздать долги (если они есть) и пожертвовать символическую сумму храму. После этого выбирайте один из представленных текстов и ежедневно просите об избавлении от нищеты.Olichel/ PixabayМолитва Спиридону Тримифунтскому, помогающая вылезти из полосы безденежьяСпиридон Тримифунтский известен тем, что славил имя Божье и совершал настоящие чудеса при жизни. Святой проявлял милосердие к каждому прихожанину, поэтому и сегодня к нему взывают в надежде разрешить материальные проблемы.Если вы хотите обезопасить себя от кризиса, приобретите икону Спиридону Тримифунтского. У лика можно молиться, когда нужны силы для преодоления финансовых трудностей, сохранения имущества и прекращения судебной тяжбы.О преблаженне святителю Спиридоне! Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по милости Своей. Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное. Избави нас от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов. Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие, да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно и во веки веков. Аминь.Молитва Ангелу-Хранителю для избавления от нуждыАнгел-Хранитель всегда находится рядом с вами и знает ваши самые сокровенные желания. Если вы действительно испытываете лишения, а не являетесь человеком, одержимым корыстью, помощь свыше обязательно будет вам оказана. Личный покровитель вскоре ниспошлет необходимые блага.Читать молитву для избавления от нужды рекомендуется днем и вечером. Помните, что Высшие Силы станут оказывать содействие только тому, кто чтит законы Божьи и умеет смиренно ждать.К тебе, ангеле Христов, взываю. Аще оберегал меня и защищал, и хранил, ибо не согрешил я прежде и не согрешу в будущем против веры. Так отзовись же сейчас, низойди на меня и помоги мне. Трудился я много весьма, и сейчас ты видишь честные руки мои, которыми я трудился. Так пусть же будет, как учит Писание, что воздастся по трудам. Воздай мне по трудам моим, святый, дабы наполнилась утомленная трудом рука, и мог бы я жить безбедно, Богу служить. Исполни волю Всевышнего и облагодетельствуй меня земными щедротами по трудам моим. Аминь.

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