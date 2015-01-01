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Зубная имплантация и ее разновидности

Elena
Имплантация зубов

Установка зубных протезов — наиболее современная методика, применяемая в стоматологической ортопедии. С ее помощью можно монтировать в ротовую полость совершенные конструкции, которые могут использоваться при частичном отсутствии зубов.

Особенности протезирования


Внешне вся ортопедическая конструкция представляет собой металлический каркас, выполненный в форме дуги, и соединяющий десенную часть с коронками в том месте, где эта дуга выполняет опорную функцию. В качестве креплений в стоматологии используют специальные крючки, которые выполняются из специальных сплавов металла. Их главными преимуществами являются прочность, равномерное распределение нагрузки и эстетическая составляющая, т.к. они совершенно незаметны для окружающих.

Недостатки и противопоказания


К основным недостаткам этой методики относятся:
  • необходимость в препаровке здоровых зубов для последующего изготовления коронок для фиксации;
  • даже несмотря на высокие показатели равномерности распределения нагрузки ее большая часть приходится на опорные зубы. С течением времени это приводит к их разрушению;
  • с годами происходит атрофия костной ткани, так как нагрузка во время двигательных движений передается не на нее, а на десну участка, в котором нет зубов;
  • металлическая дуга и несъемная десна увеличивают размер протеза, что в свою очередь может снижать комфорт.


Виды


Всего существует три вида бюгельных протезов:
  1. На кламмерах. В таких конструкциях используются специальные металлические крючки около основания зуба, благодаря которым протез надежно крепится в ротовой полости.
  2. На аттачментах. В этой конструкции крепление состоит из двух частей, выполненных в форме замка. При надевании он защелкивается. Сам протез незаметен и придает улыбке эстетичность.
  3. На телескопических коронках. Эта конструкция состоит из конусообразного основания и коронки, полость которой имеет такую же форму. При их соединении удается достичь надежной фиксации.


Установка протезов


При выборе клиники для проведения имплантации зубов необходимо обращать внимание на следующие составляющие услуги
  • ее стоимость;
  • качество их выполнения;
  • длительность имплантации конструкции.

Консультация квалифицированных специалистов клиники должна проводиться бесплатно.
Именно Бюджетная стоматология https://medistarspb.ru/uslugi/khirurgiya-implantatsiya может предложить своим клиентам воспользоваться качественными и недорогими услугами клиники, которые выполняются в оговоренные сроки.
В Бюджетной стоматологии проводится бесплатная консультация и подбор наиболее подходящей методики реставрации утраченного зуба.
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