Знаки зодиака, у которых есть склонность к руководящей работе

Geralt/ PixabayНекоторые люди имеют прирожденную склонность к руководящей работе - из них получаются начальники, которых уважают подчиненные и ценит вышестоящее руководство. Астрологи считают, что лучшие начальники – это представители знаков Огня и Земли.ЛевЛюди солнечного знака рождены, чтобы занимать высокие посты и быть начальниками. Они обладают набором всех необходимых качеств, не боятся ответственности и сложностей. Львы становятся сильными, властными руководителями, не боящимися конкуренции. Они обладают незаурядными организаторскими талантами: видят скрытый потенциал каждого сотрудника, выделяют ему такой участок работы, чтобы полностью раскрыть способности подчиненного. Такие начальники ценят креативных, исполнительных, но достаточно скромных работников, не посягающих на лидерские позиции.Под руководством Льва коллектив работает как хорошо налаженный механизм. Это строгий, но справедливый босс, который требует безоговорочного подчинения. Лев-руководитель контролирует выполнение своих поручений, непременно замечает промахи и наказывает виновных. Но если работа выполнена безупречно, сотрудника обязательно ждет моральное и материальное поощрение.Лев-начальник умеет сплотить коллектив, вызвать рабочий энтузиазм, легко идет на контакт с подчиненными. Ценит преданных лично ему людей, но не любит слишком явной лести и заискивания. Если вступить с ним в полемику в неподходящий момент, может вспылить и принять скоропалительное решение, вплоть до увольнения неосторожного сотрудника. Научившись смиряться с самолюбием и амбициозностью руководителя-Льва, сотрудники смогут трудиться под его началом вполне плодотворно.ОвенТрудолюбивые, энергичные Овны часто добиваются руководящих должностей и высоких постов. Став начальниками, они демонстрируют лучшие качества лидера: активность, уверенность в успехе, внимание к деталям, инициативность. Энтузиазм Овна передается подчиненным: люди настраивается на единую волну, работают вдохновенно и слаженно. Такой начальник умеет координировать деятельность всех вверенных ему подразделений. Но у него есть недостатки: Овен нацелен на получение немедленного результата, не строит планы, рассчитанные на длительную перспективу. Упрямство и отсутствие гибкости мешает ему наладить отношения с вышестоящими лицами, а гневливость и раздражительность осложняют взаимодействие с подчиненными.Овен любит свое дело, он оставляет все личные дела за порогом офиса, и требует того же от подчиненных. В сотрудниках начальник-Овен ценит не безропотных марионеток, а союзников и помощников, разделяющих его цели, стремления, задачи. Он уважает инициативных работников, помогает им продвигаться по служебной лестнице, но никогда не уступит своих лидерских позиций. Не терпит, если сотрудники игнорируют субординацию, действуют в обход, пытаясь выйти на более высокопоставленное руководство. Ему важен собственный авторитет, который он заслуженно завоевал.Free-Photos/ PixabayКозерогАмбициозный Козерог с юности мечтает о руководящей должности, это становится целью его карьеры. Ему нравится управлять людьми, и он прилагает максимум усилий, чтобы стать начальником какой-нибудь структуры. Козерог-руководитель начинает рабочий день раньше своих сотрудников, а заканчивает позже всех. Он подает подчиненным пример дисциплины, трудолюбия, собранности, полной самоотдачи. Козерог всегда помнит о своих должностных обязанностях, наизусть знает все инструкции и регламентирующие документы.В отношениях с подчиненными он консервативен, придерживается строгой субординации, холоден, вежлив и корректен. Он очень требователен и скуп на похвалу. При этом начальник-Козерог всегда внимателен к сотрудникам: обязательно выслушает, поможет решить проблему, даст рекомендации. Некоторые руководители выясняют всю подноготную своих работников, чтобы использовать их слабые стороны для манипуляции.Он не терпит хаоса в своем коллективе, устанавливает жесткие правила и требует их неукоснительного соблюдения. Любит читать длинные нотации и поучать сотрудников, ненавидит безответственность, сурово наказывает за халатную работу. Материальные блага среди коллег распределяет в соответствии с заслугами и результатами труда.ТелецПредставители этого знака имеют врожденную склонность к руководству людьми. Тельцы часто добиваются высоких должностей, поскольку изначально нацелены на успех. Их не интересует руководство небольшим коллективом, им требуется простор для реализации своих планов. Многие Тельцы стремятся занять руководящую должность, чтобы получить пропуск в определенное общество, обладать властью и полномочиями.Начальник-Телец держит все под контролем, не упускает из вида даже малейшие детали. В работе он придерживается определенной стратегии, рассчитанной на длительное время, никогда не оставляет начатое на полпути. Телец просчитывает на перед возможные варианты развития событий, но в случае непредвиденной ситуации не всегда реагирует с нужной скоростью. Ему нужно время все обдумать, взвесить, из-за такой медлительности он иногда упускает выгодные возможности.Руководитель-Телец не подгоняет подчиненных, терпеливо дожидается результата. Всегда выслушивает коллег, но иногда может устроить шумный «разбор полетов». Тельцы уверенно ведут коллектив по проторенной дороге, и слегка опасаются новых идей, ситуаций, технологий. Если такой начальник примет решение, переубедить его будет очень сложно. Такие попытки просто бессмысленны, и могут привести к неприятностям.

Источник: www.allwomens.ru/zen