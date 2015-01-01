Имена мужчин, которые очень наивны по своей сути
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Андрей
Обладатель этого имени по натуре является добрым и ведомым человеком. В молодости демонстрирует крайнюю степень доверчивости, из-за чего у него нередко возникают проблемы. С возрастом Андрей становится осторожнее, но стоит ему оказаться рядом с искусным манипулятором (особенно женского пола), как он снова становится уязвимым.
Борис
К Борису поздно приходит житейская мудрость. Кроме того, этот представитель сильного пола довольно упрям и не хочет прислушаться к советам «бывалых» людей. Свою наивность старательно маскирует за образом сильного и уверенного в себе человека. Однако ему с трудом удается отличить добрые намерения от злых, в результате чего жизненный путь Бори оборачивается чередой заблуждений.
Василий
Носитель этого имени не расстается с розовыми очками. Основная проблема Василия заключается в том, что он руководствуется только чувствами, игнорируя логику и анализ ситуации. Сам по себе является искренней и добродушной личности. Ждет от окружающих такой же открытости и сильно разочаровывается, столкнувшись с очередным вероломством тех, кому совсем недавно доверял.
Даниил
Даниил не столь наивен, как предыдущие мужчины. Он просто предпочитает закрывать глаза, когда ему это удобно. Ради сохранения душевного спокойствия способен убедить себя в правильности выбранной тактики бездействия. Основная ошибка Дани заключается в безынициативности. Искренне верит в то, что проблемы разрешатся без его активного участия.
Евгений
Обладателя этого имени нередко считают простофилей. Когда дело касается материального аспекта, он проявляет удивительную несообразительность. Как правило, неплохо зарабатывает, но из-за наивности может спустить большую сумму в один момент. Евгений не любит ни с кем согласовывать свои решения, поэтому часто попадает впросак.
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Платон
Платон невероятно доверчив при наличии развитого интеллекта. Совершенно не умеет хитрить и лукавить, не способен распознать обман. Никогда не сомневается в том, что слышит от близких людей. Его ранимая натура тяжело переживает, когда ожидание не совпадает с реальностью. Мужчине стоит больше времени уделять практической стороне жизни и перестать быть теоретиком.
Родион
Родион имеет тонкую душевную организацию. Романтичная и мечтательная личность в основном витает в облаках, предпочитая не обращать внимание на несовершенство окружающего мира. Смотрит на реальность через призму наивности, идеализирует происходящее. Ситуация усугубляется, если молодой человек рос в «тепличных» условиях. Без мудрого наставника ему придется трудно.
Сергей
Сергей принимает за чистую монету хорошее к нему отношение со стороны друзей и представительниц противоположного пола. Возникающая эмоциональная зависимость становится благодатной почвой для тех, кто преследует корыстные интересы. Мужчина долгое время может не замечать наличие паразитических связей и отрывает глаза слишком поздно.
Источник: www.allwomens.ru/zen