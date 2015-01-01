Имена мужчин, которые очень наивны по своей сути

Anestiev/ PixabayАндрейОбладатель этого имени по натуре является добрым и ведомым человеком. В молодости демонстрирует крайнюю степень доверчивости, из-за чего у него нередко возникают проблемы. С возрастом Андрей становится осторожнее, но стоит ему оказаться рядом с искусным манипулятором (особенно женского пола), как он снова становится уязвимым.БорисК Борису поздно приходит житейская мудрость. Кроме того, этот представитель сильного пола довольно упрям и не хочет прислушаться к советам «бывалых» людей. Свою наивность старательно маскирует за образом сильного и уверенного в себе человека. Однако ему с трудом удается отличить добрые намерения от злых, в результате чего жизненный путь Бори оборачивается чередой заблуждений.ВасилийНоситель этого имени не расстается с розовыми очками. Основная проблема Василия заключается в том, что он руководствуется только чувствами, игнорируя логику и анализ ситуации. Сам по себе является искренней и добродушной личности. Ждет от окружающих такой же открытости и сильно разочаровывается, столкнувшись с очередным вероломством тех, кому совсем недавно доверял.ДаниилДаниил не столь наивен, как предыдущие мужчины. Он просто предпочитает закрывать глаза, когда ему это удобно. Ради сохранения душевного спокойствия способен убедить себя в правильности выбранной тактики бездействия. Основная ошибка Дани заключается в безынициативности. Искренне верит в то, что проблемы разрешатся без его активного участия.ЕвгенийОбладателя этого имени нередко считают простофилей. Когда дело касается материального аспекта, он проявляет удивительную несообразительность. Как правило, неплохо зарабатывает, но из-за наивности может спустить большую сумму в один момент. Евгений не любит ни с кем согласовывать свои решения, поэтому часто попадает впросак.Olichel/ PixabayПлатонПлатон невероятно доверчив при наличии развитого интеллекта. Совершенно не умеет хитрить и лукавить, не способен распознать обман. Никогда не сомневается в том, что слышит от близких людей. Его ранимая натура тяжело переживает, когда ожидание не совпадает с реальностью. Мужчине стоит больше времени уделять практической стороне жизни и перестать быть теоретиком.РодионРодион имеет тонкую душевную организацию. Романтичная и мечтательная личность в основном витает в облаках, предпочитая не обращать внимание на несовершенство окружающего мира. Смотрит на реальность через призму наивности, идеализирует происходящее. Ситуация усугубляется, если молодой человек рос в «тепличных» условиях. Без мудрого наставника ему придется трудно.СергейСергей принимает за чистую монету хорошее к нему отношение со стороны друзей и представительниц противоположного пола. Возникающая эмоциональная зависимость становится благодатной почвой для тех, кто преследует корыстные интересы. Мужчина долгое время может не замечать наличие паразитических связей и отрывает глаза слишком поздно.

Источник: www.allwomens.ru/zen