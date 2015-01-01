Представители каких знаков зодиака могут вас легко сглазить

LeandroDeCarvalho/ PixabayСпособности к сглазу появляются даже у людей, далеких от колдовства. Откуда они берутся, не может толком объяснить ни один эзотерик. Предполагается, что обладатели черных и карих глаз могут сильнее навредить, чем люди со светлой радужкой. Согласно другим версиям, этот магический дар проявляется только у зеленоглазых личностей и тех, кто имеет врожденные специфические особенности (косоглазие, гетерохромия, бельмо). Существует еще одна гипотеза, основанная на астрологических знаниях. Она гласит, что способность наносить вред окружающим напрямую зависит от покровительствующего созвездия.Знаки зодиака, имеющие «дурной глаз»1 место – СкорпионСкорпион имеет врожденную предрасположенность к колдовству. Его слово имеет большую силу, и сглазить этот знак тоже может в два счета. Если он кого-то проклинает, зловредные пожелания сбываются с пугающей точностью. Из минусов дара стоит отметить способность перекрывать удачу даже самому себе. Стоит Скорпиону похвалить себя или похвастаться последними достижениями, дела сразу идут наперекосяк.2 место – РакЕще один представитель водной стихии занимает второе место в тройке самых глазливых знаков зодиака. Злить его себе дороже. Этот тот самый случай, когда в тихом омуте черти водятся. Если добродушного Рака вывести из себя, он в сердцах такого пожелает, что объект гнева еще долго будет разбираться с навалившимися неприятностями.3 место – БлизнецыСлова Близнецов имеют свойство материализоваться. Когда они что-то обсуждают, то могут невольно привлечь негатив и нанести непреднамеренный вред даже близким людям. Этому знаку нужно учиться сдержанности и пониманию, что лучше иной раз промолчать.4 место – ВодолейПодавляющее большинство Водолеев настроено скептически, когда речь заходит о магии. Среди представителей воздушной стихии вообще много атеистов и агностиков. В то же время у них имеется отличная предрасположенность к оккультизму. Водолеи способны накликать беду, неосознанно навредить другим людям и даже навести порчу.5 место – РыбыРыбы рано понимают, что природа наградила их склонностью к колдовству, и активно пользуются этим даром. К счастью, темная сторона эзотерики не является для них привлекательной. И все же, находясь в состоянии эмоционального стресса, они могут от души пожелать обидчику зла. Негативное пожелание быстро реализуется на физическом уровне в виде затяжной полосы неприятностей.AdinaVoicu/ Pixabay6 место – ТелецТельцов принято считать отпетыми материалистами. Этот образ они охотно поддерживают на людях, а сами втайне активно интересуются потусторонним миром. Представители земной стихии становятся глазливыми, когда испытывают чувство зависти. Обладатели приглянувшегося Тельцу блага рискуют в скором времени потерпеть серьезные убытки.7 место – КозерогУ Козерогов очень тяжелый взгляд. И хотя они считаются прагматиками, отрицать у них наличие «дурного глаза» нельзя. Всему виной Сатурн, который покровительствует этому знаку зодиака. Планета наделяет подопечных склонностью к мистике и провоцирует желание вредить окружающим.8 место – ОвенОвны обладают мощной энергетикой, но назвать их глазливыми нельзя. Эмоциональные всплески, характерные для огненного знака, не имеют цели принести кому-то несчастье. Такое возможно только в случае намеренного и продолжительного развития эзотерических способностей.9 место – ДеваДевы прекрасно справляются с задачей отразить негатив. Даже сильное энергетическое воздействие не приносит им особого беспокойства. Имея сильную природную защиту, представители земной стихии не торопятся атаковать других людей из-за боязни получить «бумеранг». Против собственного отрицательного посыла Девы бессильны.10 место – ЛевЛьвы способны достичь удивительных результатов, практикуя визуализацию. Однако материализоваться могут только их позитивные пожелания. Склонность к сглазу в этом случае минимальная. Кроме того, люди, находящиеся под покровительством Солнца, просто не в состоянии наводить порчи. Вредительство для них противоестественно.11 место – ВесыВесы – еще один «безопасный» знак зодиака. Являются потенциальными целителями и провидцами, могут заряжать талисманы на удачу. К черной магии и всему, что с ней связано, представители воздушной стихии отношения не имеют.12 место – СтрелецСамые позитивные люди рождаются в период правления Стрельца. Настоящие добрые волшебники, умеющие воплощать в жизнь свои и чужие желания. К сглазу относятся отрицательно и ни при каких обстоятельствах не станут всерьез проклинать кого-то.

Источник: www.allwomens.ru/zen