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Агата Муцениеце похвасталась романтическим фото с Павлом Прилучным: фанаты пары вздохнули с облегчением

Andre
Агата Муцениеце похвасталась романтическим фото с Павлом Прилучным: фанаты пары вздохнули с облегчением
Непростой год был у Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Летом супруги брали небольшую паузу в отношениях и даже на какое-то время отписались от страниц друг друга в Instagram. Ну а конец года и вовсе заставил поволноваться поклонников звёздного семейства: в СМИ просочились слухи о рукоприкладстве Прилучного. Анонимные инсайдеры сообщали, что Агата и Павел серьёзно переругались, так что даже полиции пришлось вмешиваться.

instagram.com/agataagata

Насколько новости о ссорах Муцениеце и Прилучного соответствуют действительности — сложно сказать, ведь актёры стараются не обсуждать свою личную жизнь в сети. Кстати, некоторые интернет-пользователи подозревают, что обе ссоры были пиар-ходом для раскрутки фильмов в артистами, которые выходили как раз в эти промежутки времени.

instagram.com/agataagata

Поклонники Прилучного и Муцениеце умиляются отношениями супругов

На фоне разговоров о проблемах в их семье, Павел Прилучный и Агата Муцениеце отправились в романтическую поездку в Италию. Супруги таким образом решили отметить 30-летие Агаты.

instagram.com/agataagata

В Инстаграм актрисы сегодня появилось фото, которое долго ждали преданные фанаты этой звёздной семьи. На снимке актёры, соприкоснувшись головами, любуются красотами каналов Венеции. Снимок стал подтверждением того, что у супругов царит мир и гармония.

instagram.com/agataagata

Фото в гондоле привело в восторг фолловеров Инстаграм Агаты Муцениеце, которые забросали комплиментами супругов:

moments_fromy_life Какие вы красивые 😻 mariya_nakupbaeva_kurkova Какая вы пара красивая!😍 tatti3891 Наконец-то ребята👍😊очень рада за вас) вам реально пора было уже вырваться отдохнуть! Красивые и счастливые!😍♥️🤗 strong_t4 Вай вай 😍😍😍😍 Такие милые ,мои 😘😘😘😘 muceniece_priluchniy Какое же красивое и атмосферное фото😍

Интересно узнать мнение тех, кто отслеживал последние новости о Павле Прилучном и Агате Муцениеце — как вы считаете, супруги действительно пережили серьёзный кризис в отношениях или это был пиар для привлечения внимания к новым проектам? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Модный провал или третья беременность: Агата Муцениеце и Павел Прилучный впервые вышли в свет после скандала с избиением

В конце года поклонники семейства Павла Прилучного и Агаты Муцениеце находились в шоке: в сеть просочилась информация о том, что актёр избил супругу. По словам инсайдеров, Агата вызвала домой полицию, однако заявление на мужа писать не стала. Слухи косвенно подтверждались и внезапным исчезновением Павла из жизни своей семьи: даже на фотографиях с дня рождения сына нет знаменитого актёра. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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