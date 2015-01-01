Как жить в одиночестве женщине после 40 лет

Lloorraa/ PixabayСуровая статистика показывает, что соотношение количества мужского и женского населения в возрасте после сорока лет превращают современное общество в так называемый «мир одиноких женщин». Действительно, мужчин бальзаковского возраста значительно меньше, нежели представительниц слабого пола. Всему виной стрессы, вредные привычки, проблемы со здоровьем и законом. В эпоху феминизации женщины же наоборот стремятся к саморазвитию, карьерному росту, здоровому образу жизни, достижению полной материальной независимости и вовлечению в политическую и культурную деятельность. Естественно, запросы у современных дам также растут. Потому феномен одиночества «после сорока» очень распространен. Но как с этим быть самой женщине? Есть ли возможность жить счастливой полноценной жизнью? И главное – как добиться гармонии с собой, невзирая на постоянное давление извне?Не обязательно следовать общепринятым сценариямОбщество создает некий универсальный сценарий жизни для женщин: отучилась, вышла замуж, нарожала детей, вынянчила внуков – значит, состоялась. Тех, кто хоть в чем-то этому алгоритму не соответствует, сразу же записывают в неудачницы.Здесь не учитывается один важный момент – наличие так называемых «признаков социальной реализованности». Это интересная и любимая работа, стабильный заработок, достойный уровень жизни, красивое жилье, машина, различные хобби, путешествия, которые обустраивают личное пространство человека. Пусть не все сразу, но часть из этих вещей обязательно присутствуют в жизни каждой леди «за сорок».Довольно смешно видеть даму, у которой есть пьющий муж-скандалист, подтрунивающей над той, что живет одна, но в спокойствии и довольствии. От чувства одиночества не застрахован никто. Семейный человек может ощущать себя оторванным от мира так же часто, как и холостой или разведенный. Важен не сценарий, который сложился в жизни, а само отношение к событиям, ниспосланным судьбой.Долой ложные установкиНаверняка каждая женщина средних лет время от времени допускает мысль, что «жизнь прошла мимо», она «уже никому не нужна», если нет детей, то «уже и не будет», а что касается работы, то ее «в таком возрасте никто никуда не возьмет». Все это – ложные установки ленивого мозга, который с каждым годом все громче сигнализирует «остановись, ляг на диван и не двигайся». Смысл двигаться есть всегда! Если делать хоть что-то (к примеру, заводить знакомства, находить друзей по увлечениям и побольше общаться), то вероятность исполнения желаний о собственной семье составляет 50%. Если не делать ничего, то она равняется нулю.Мысли, как говорится, материальны, и женщина своими установками, подкрепленными чувством страдания или дискомфорта, способна отогнать от себя все возможности реализоваться в качестве жены и матери. В этом смысле самый лучший вариант – постоянно пробовать что-то новое. Новый ресторан, новый маршрут от работы домой, какие-нибудь курсы повышения квалификации, семинары, необычные и интересные хобби – все это составляющие процесса личностного роста. Может, старая «вы» и не могла завести семью, но кто сказал, что с этим не справится новая?Jill111/ PixabayЛюбовь есть во всем, что нас окружаетОтсутствие пары не значит отсутствие в жизни любви. Есть родители, дети от неудавшихся браков, племянники, хорошие друзья, домашние животные. Верно говорят, что если женщина считает, что ее никто не любит, то на самом деле ее не любит всего один конкретный человек. Пусть вы пока не знакомы с этим человеком, пусть он еще не появился даже на горизонте, но вы уже успели на него обидеться и разочароваться. Весь остальной мир в этот момент повернут к вам лицом, а вы этого, к сожалению, не видите.Прятать весь свой запас любви эгоистично и нелогично. Существует много тех, кто в ней нуждается прямо сейчас. Ходите в дома малютки, помогайте пожилым людям, готовьте, ухаживайте, водите их на прогулку, словом, делайте то, что хорошо умеете. Если не хочется взаимодействовать с людьми – запишитесь на выгул собак из приюта. Они точно по достоинству оценят ваши добро и ласку, подарив при этом массу положительных эмоций.Работа над внешностьюКто не верит в то, что в здоровом теле – здоровый дух, пусть поищет информацию о спортсменке Елене Исинбаевой. Девушка шесть раз получала золото на соревнованиях по прыжку с шестом и установила 28 мировых рекордов. Ей 37 лет, а выглядит она на максимум на 25, при этом успевая еще управлять благотворительным фондом, поддерживающим детей-сирот. Человек не понаслышке знает, что это такое – настоящая работа над собой и своим телом.Элементарный спорт, здоровое рациональное питание, достаточное количество воды, крепкий продолжительный сон и любимое дело способны сотворить с женщиной настоящее чудо. А когда отражение в зеркале вызывает довольную улыбку у его обладательницы, то такое же восхищение начинает исходить и от окружающих. Привлекательная внешность – это, в первую очередь, уверенность в себе. Человек, не способный искренне полюбить себя, не сможет подарить такие же чувства и будущему партнеру.Чужих детей не бываетВозвращаясь к теме о наследниках, стоит сказать, что есть такие женщины, которым просто в жизни не повезло – они по разным причинам не могут стать матерями. Это и здоровье, и психологическое состояние, и риски, сопряженные с беременностью в позднем возрасте. Но отчаиваться все равно не стоит. Помимо простого общения и поддержки детей в специализированных учреждениях можно взять малыша к себе на воспитание. И вы, наконец, обретете семью, о которой всегда мечтали.Это непростой шаг, кто-то решается на него с легкостью, а кому-то нужно время, чтобы осознать свое желание. Но ни в коем случае нельзя брать ребенка от безысходности. Он не игрушка, и будет нуждаться ровно в том же количестве любви, которое вы бы подарили родному малышу. С топотом маленьких ножек в дом приходит долгожданное счастье. И совершенно не важно, является ли мужчина составляющей этого счастья. Главное, что оно избавляет от одиночества сразу двух нуждающихся в этом людей.

Источник: www.allwomens.ru/zen