Знаки зодиака, которые губят сами себя

Geralt/ PixabayСкорпионСреди всех знаков зодиака Скорпион – настоящий чемпион по склонности к саморазрушению. Это пагубное стремление заложено в Скорпионе как мина замедленного действия. Эти жестокие и принципиальные личности не умеют прощать в первую очередь самих себя. Они прекрасно осознают свои недостатки, поэтому считают себя недостойными любви и предпочитают оставаться одинокими. Тем самым они отказываются от душевной близости, не подпускают людей настолько, чтобы они стали единомышленниками, друзьями, возлюбленными.Скорпионы стараются контролировать все события своей жизни и не выпускать наружу эмоции. Так они сжигают себя изнутри – их разрушают бурлящие страсти, от которых невозможно освободиться. Поэтому представители этого знака страдают перепадами настроения, раздражительностью, приступами агрессии. Если рядом не оказывается человека, на которого Скорпион может выплеснуть свое дурное настроение, он начинает «жалить» сам себя.Но наряду со стремлением к саморазрушению, судьба наделила Скорпиона способностью восстанавливаться из пепла как легендарный Феникс.КозерогУпрямый Козерог губит себя собственным пессимизмом и пристрастием к негативу. Он позволяет прошлому управлять своей жизнью: постоянно переживает моменты разочарований, неудач. Козерог зацикливается на отрицательных воспоминаниях, забывая о счастливых периодах. Он уверяет себя что все хорошее быстро проходит, а впереди его не ждет ничего хорошего. В периоды уныния представители этого знака начинают придавать значение совершенно незначительным проблемам и раздувать их до космических масштабов. Если они не научатся расслабляться и отпускать прошлое, то рискуют получить нервное расстройство, погрузиться в цикл бесплодных размышлений, из которого очень трудно выбраться.Кроме того, Козерог слишком зависит от мнения общественности и от ограничений, которые сам себе устанавливает. Ему очень важно, чтобы окружающие оценили его достижения, признали успех – ради этого он готов работать, забывая об отдыхе. В погоне за всеобщим признанием, Козерог постепенно перестает получать удовольствие от работы, выполняя ее чисто механически. Ориентир на взгляды других людей губит его как личность, лишает жизнь радости и красок, а затем приводит к стрессу.РыбыПредставители последнего знака губят себя собственной пассивностью и привычкой плыть по течению. Рыбы – идеалисты от рождения, они испытывают глубокое разочарование, столкнувшись с несовершенством мира. Эти чувствительные люди страдают от разницы между картинами, созданными их богатой фантазией, и реальной действительностью. Рыбам нужно научиться воспринимать жизнь такой, какая она есть, адаптироваться к текущей ситуации.Рыбы испытывают огромное внутреннее напряжение и постоянную тревогу, что отрицательно сказывается на душевном здоровье. Их нервная система находится в состоянии постоянного возбуждения, но для снятия стресса им нельзя прибегать к успокоительным препаратам, а тем более к алкоголю: слишком быстро наступает привыкание. Поэтому лучше применять медитации, положительное самовнушение, спокойное созерцание.Еще одна крайность, которая губительно действует на Рыб – склонность к самопожертвованию. К сожалению, на их пути часто возникают люди, не ценящие жертвенность, использующие Рыб в собственных целях. Причем, такие ситуации возникают в жизни представителей этого знака с удручающим постоянством, опустошая душу и разбивая сердце. Негативные эмоции, в которые Рыбы погружаются с головой, способны пошатнуть не только душевное состояние, но и разрушить физическую оболочку. Им нужно научиться ценить себя и более осмотрительно выбирать знакомых и партнеров.Geralt/ PixabayБлизнецыПостоянная раздвоенность, неопределенность, проблема выбора приводит к тому, что Близнецы сами себя губят. Они находятся в вечной погоне за идеалом – им кажется, что все лучшее проходит мимо них. Но проблема в том, что Близнецы не имеют четкого представления о том, как выглядит их идеал. Они чувствуют бесконечную неудовлетворенность собой, своими действиями, испытывают несовпадение желаний и возможностей. Из-за своей нерешительности Близнецы упускают шансы, о которых потом горько сожалеют. Раздвоенность характера мешает принимать четкие решения и осознавать свои стремления.Неудовлетворенность толкает их к вечному движению: они стремятся найти счастье в другом месте, с другими людьми, на другой работе. Неугомонные дети Меркурия все время стремятся к новым ощущениям, знаниям, опыту, постепенно истощая свои душевные силы и нервную систему. На этой почве возникают фобии, неврастения, расстройство речи и памяти. Для восстановления сил им нужен полноценный отдых и длительный сон.ОвенНаибольшая опасность для Овна кроется в его привычке с разгона брать препятствия и взваливать на себя непосильную ношу, стремясь доказать свое превосходство. Нетерпеливый и упрямый Овен готов лбом прошибать препятствия, а барьеры на пути к лидерству его только раззадоривают. Но даже огненная энергия может иссякнуть, привести к упадку сил, апатии, неуверенности в себе. Эти чувства губительно действуют на Овна, вызывают моральное истощение.Больше всего подопечный Марса боится признаться в том, что такая сильная личность тоже иногда нуждается в помощи. Он взваливает на себя ношу, неподъемную и для нескольких человек. При этом искренне верит, что способен справиться с ней без чужих советов и поддержки. Проблема в том, что Овен переоценивает свои силы и игнорирует людей, которые искренне стараются ему помочь. В итоге он самостоятельно тянет на себе ворох проблем, и даже успешно их решает, но высокая ответственность и вечное напряжение губительно действуют на Овна. Да, он становятся победителем, но у него уже не остается сил радоваться этой победе.Овну нужно научиться соизмерять свои силы и поставленные задачи, чтобы не сгореть раньше времени.

Источник: www.allwomens.ru/zen