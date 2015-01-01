Алёна Водонаева рассталась с мужем и переключилась на Гуфа? Бывшая звезда «Дома-2» и рэпер флиртуют в Instagram

Недавно Алёна Водонаева стала писательницей. Вернее, бывшая звезда реалити-шоу выпустила книгу, содержание которой, по мнению интернет-пользователей, может служить практическим руководством девушкам с низкой социальной ответственностью.instagram.com/alenavodonaevaПосле своего второго замужества Алёна Водонаева не уставала превозносить супруга, регулярно размещая с ним фото и видео в Instagram и сториз своего микроблога. Однако уже несколько недель в Инстаграм Водонаевой не видно Алексея.instagram.com/alenavodonaevaА внимательные подписчики заприметили, что и обручальное кольцо исчезло с руки Алёны аккурат вместе с Косинусом. Возможно, украшение просто не всегда сочетается с нарядами телезвезды, однако опытные инстаграмщики знают, что это верный знак проблемы в семейных отношениях.instagram.com/alenavodonaevaТак, Ирина Безрукова начала появляться без кольца, когда о её разводе с мужем ещё никто не знал. То же самое происходило и у Ксении Бородиной, когда она собиралась развестись с Курбаном Омаровым. История повторилась и с Ольгой Бузовой, когда Дмитрий Тарасов закрутил роман с Анастасией Костенко. Сняла своё кольцо и Агния Дитковските перед расставанием с Алексеем Чадовым…В неизвестной любовнице Гуфа интернет-пользователи опознали Алёну ВодонаевуКогда несколько недель назад в Instagram произошёл громкий, но короткий скандал между Айзой Анохиной (Долматовой) и Алёной Водонаевой, экс супруга Гуфа в комментариях сгоряча сообщила, что её бывшая подруга давно влюблена в рэпера. Сообщения были удалены, однако неожиданно сам Гуф разместил у себя в сториз инстаграма фото с неизвестной девушкой. Музыкант прикрывает пышную обнажённую грудь подруги, но её лица при этом не видно.instagram.com/stories/therealgufГлазастые пользователи Instagram, увеличивая детали интригующего снимка, обнаружили несколько родинок на теле новой пассии Гуфа. Перебрав архивы фотографий Алёны Водонаевой, фолловеры пришли к выводу, что на снимке запечатлена именно она:instagram.com/gavrilovnakЕщё больше укрепились в своей вере детективы-инстаграмщики, обнаружив, что Алексей Долматов и Алёна Водонаева не скрывают своих симпатий, активно флиртуя в комментариях:instagram.com/smexapanorama.incДобавив к этому загадочное исчезновение из инстаграмной жизни Водонаевой законного супруга, можно предположить, что у неё действительно начались отношения с бывшим мужем Айзы.Как вам, друзья, такая Санта-Барбара?Алёна Водонаева после скандала с Айзой рассказала, как правильно реагировать на агрессиюТе, кого интересуют последние новости о «Доме-2» и околодомных движениях, наверняка надеялись на длительный зрелищный скандал между бывшей звездой телестройки Алёной Водонаевой и Айзой Анохиной (экс-супругой Гуфа), а также Ксенией Бородиной. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen