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«Притормозите»: Василиса Володина дала астрологический прогноз на март для всех знаков зодиака

Andre
«Притормозите»: Василиса Володина дала астрологический прогноз на март для всех знаков зодиака
Очередной сюрприз подписчикам сделала в своём Инстаграм Василиса Володина. Соведущая «Давай поженимся» регулярно делится советами и прогнозами на ближайшую перспективу, исходя из расположения звёзд и планет. Сегодня астролог сделала прогноз для всех знаков зодиака на март. 

instagram.com/vasilisa.volodina

Василиса Володина предупредила об экономических встрясках в марте

По словам телезвезды, в марте придётся пережить экономические потрясения. По прогнозам Володиной, глобальные изменения могут коснуться всего мира, а последствия проявятся только через несколько недель:

произойдет событие, о котором астрологи давно говорили: переход Урана в Телец. 🏃Это во многом меняет экономические реалии всего мира и лично для каждого из нас обещает некоторые встряски. Не стоит ждать непременно плохих событий, но значительные изменения – всегда повод для волнений. Причем речь идет о глобальных процессах, а они не всегда очевидны сразу, первые их результаты сказываются обычно спустя несколько недель. 

Особенно стоит быть внимательными Водолеям, Скорпионам и Тельцам. Именно представителям этих знаков Василиса Володина обещает самые значительные перемены.

instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог рекомендует обратить внимание на середину первой декады месяца: если ситуация изменилась, необходимо дать себе время разобраться, а не спешить с решениями, которые могут оказаться опрометчивыми.

Март — лучший месяц для романтики

Лучше всего будут себя чувствовать этой весной романтики. Отношения будет легко завязать, если не «заморачиваться» материальной составляющей:

Если в ваших интересах завести яркий чувственный роман, который не базируется на денежном вопросе, март точно может его подарить.

instagram.com/vasilisa.volodina

По мнению Василисы Володиной, в начале весны не стоит форсировать ситуацию, либо нагнетать вокруг себя недовольство, а лучше попытаться найти прекрасное вокруг:

Притормозите, осмотритесь вокруг и постарайтесь просто получать удовольствие от жизни. 

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Источник: www.allwomens.ru/zen

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