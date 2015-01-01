«Притормозите»: Василиса Володина дала астрологический прогноз на март для всех знаков зодиака

Очередной сюрприз подписчикам сделала в своём Инстаграм Василиса Володина. Соведущая «Давай поженимся» регулярно делится советами и прогнозами на ближайшую перспективу, исходя из расположения звёзд и планет. Сегодня астролог сделала прогноз для всех знаков зодиака на март.instagram.com/vasilisa.volodinaВасилиса Володина предупредила об экономических встрясках в мартеПо словам телезвезды, в марте придётся пережить экономические потрясения. По прогнозам Володиной, глобальные изменения могут коснуться всего мира, а последствия проявятся только через несколько недель:произойдет событие, о котором астрологи давно говорили: переход Урана в Телец. 🏃Это во многом меняет экономические реалии всего мира и лично для каждого из нас обещает некоторые встряски. Не стоит ждать непременно плохих событий, но значительные изменения – всегда повод для волнений. Причем речь идет о глобальных процессах, а они не всегда очевидны сразу, первые их результаты сказываются обычно спустя несколько недель.Особенно стоит быть внимательными Водолеям, Скорпионам и Тельцам. Именно представителям этих знаков Василиса Володина обещает самые значительные перемены.instagram.com/vasilisa.volodinaАстролог рекомендует обратить внимание на середину первой декады месяца: если ситуация изменилась, необходимо дать себе время разобраться, а не спешить с решениями, которые могут оказаться опрометчивыми.Март — лучший месяц для романтикиЛучше всего будут себя чувствовать этой весной романтики. Отношения будет легко завязать, если не «заморачиваться» материальной составляющей:Если в ваших интересах завести яркий чувственный роман, который не базируется на денежном вопросе, март точно может его подарить.instagram.com/vasilisa.volodinaПо мнению Василисы Володиной, в начале весны не стоит форсировать ситуацию, либо нагнетать вокруг себя недовольство, а лучше попытаться найти прекрасное вокруг:Притормозите, осмотритесь вокруг и постарайтесь просто получать удовольствие от жизни.Эвелина Блёданс разместила в Instagram неудачное фото Юлии НачаловойНе так давно Юлия Началова подтвердила догадки интернет-пользователей о том, что она страдает от тяжёлой болезни. Подагра изуродовала руки артистки: постоянно выступающие шишки невозможно убрать при помощи даже самых дорогих лекарств. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen