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Бизнес-леди: Женщины каких знаков зодиака отлично умеют зарабатывать деньги

Andre
Бизнес-леди: Женщины каких знаков зодиака отлично умеют зарабатывать деньги
Geralt/ Pixabay

Женщины давно перестали довольствоваться пассивной ролью хранительницы домашнего очага. Они не ждут, когда муж притащит в дом мамонта, а отправляются на охоту сами. И, надо заметить, у некоторых это получается не хуже, чем у мужчин, а то и лучше. Леди, доказав силу и эффективность своего ума, заслуженно получили приставку «бизнес». Они умеют делать «мамонтов» и занимают верхние позиции рейтинга самых успешных людей. Как им это удается? Стоит спросить у астрологов. Есть знаки зодиака, которые значительно увеличивают шансы женщины возглавить бизнес и зарабатывать большие деньги.

Овны

Вот настоящие акулы бизнеса! Женщины этого знака имеют прекрасную возможность взять пальму первенства у мужчин и выстроить бизнес на зависть самым успешным из них. Овны наделены высокой амбициозностью, харизмой, целеустремленностью; имеют мужскую волю к победе и знают к ней прямой путь. Эти женщины лишены склонности к распылению на множество отвлекающих дел и способны четко расставлять приоритеты, концентрируясь на главном. Но, самое важное – они не лишены женского обаяния и очарования, которые выручают их там, где мужчины берут прямолинейностью и железной логикой.

Женщинам-Овнам нет равных в осуществлении планов по установлению нужных связей и поиска путей в обход самых хитрых конкурентов. В стратегических вопросах бизнес-леди знака Овен может положиться на свою команду, в которой будут лучшие из лучших специалистов. С другими она не работает. Правда, чтобы сколотить такой коллектив профессионалов, могут понадобиться годы. Бизнес-талант женщин-Овнов идет в комплекте с их вспыльчивостью, упрямством и повышенной эмоциональностью. Не все могут это выдержать. Но зато успех и прибыль Овен честно разделит между всеми. Если деньги есть у нее, они будут и у ее команды.

Тельцы

Познать премудрости бизнеса и добиться финансового успеха женщину-Тельца толкает зависимость от материального благополучия. Это один из тех знаков, который не умеет быть бедным. Это Тельцов унижает, делает беззащитными перед искушениями, которыми переполнен этот мир, и которые стоят больших денег. Прекрасный стимул и мотивация, не правда ли? В этом уверены и женщины-Тельцы. К материальной независимости они поедут танком или пойдут пешком по головам, но своего добьются. Не все одобряют их методы, но, как говорится, победителей не судят.

Женщины-Тельцы для достижения намеченных материальных целей избирают именно бизнес или карьеру. Конечно, заманчиво сидеть на плечах у кого-то богатенького «папика», который будет исполнять один за другим капризы. Но что же тогда делать с амбициозностью, деловой хваткой и жаждой лидерства? Строить карьеру, сколачивать бизнес и подниматься ввысь на горах денег. Этот путь и избирают большинство женщин-Тельцов, не желающих заглядывать мужчинам в рот. Они прекрасно себя чувствуют в сферах бизнеса, которые принято считать мужскими – промышленность, строительство, недвижимость. Может ли женщина, досконально освоившая эти направления, оставаться бедной?

StarFlames/ Pixabay

Близнецы

Успех женщин-Близнецов в бизнесе удивляет многих, в том числе и самих Близнецов. Казалось бы, какие достижения могут светить знаку, отличающемуся крайним непостоянством, несерьезностью и безответственностью? «Завидные!» – отвечают астрологи. Переменчивость дает женщинам-Близнецам энергию движения. Они не терпят рутину и однообразия, благодаря чему являются мощным генератором оригинальных идей. А несерьезность и неумение быть ответственными им удается компенсировать за счет высоких коммуникативных способностей. С пунктуальностью и обязательностью тоже можно все решить, если организовать их с помощью секретаря или других помощников.

Идеальной сферой для развития бизнеса Близнецов станет коммерция, коучинг, консультации и прочие коммуникативные направления. Женщины этого знака постоянно должны быть в потоке, в динамичной и меняющейся среде. Иначе они начнут искать постоянно что-то новое, противостоящее скуке и однообразию. И тут от самой женщины зависит, сможет ли она сделать свои отличительные характеристики союзниками в бизнесе. Если не сможет – стремление к непостоянству разрушит даже самый прочный фундамент для карьеры или крупного бизнес-проекта.

Львы

Если среди Львиц попадаются женщины, которые не преуспели в бизнесе, то это либо Львицы, нашедшие себя в творчестве, материнстве, спорте, либо они еще слишком молоды и только набираются опыта. В основном все представительницы этого знака стремятся выйти со служебного строя и устремиться в сторону создания собственного бизнеса. Женщины-Львы признают только одного начальника – самих себя. Не может быть у царицы надзирателя. И не будет! Не позволит чистолюбие, амбиции, лидерские задатки, умение рисковать и выигрывать там, где другие сдаются. Возможно, поэтому среди Львиц такое огромное количество успешных публичных бизнес-леди.

Правда, не все женщины-Львы достигают признания и успеха благодаря личному усердию. Вернее, они стараются, но больше в поисках мужчины, который даст им хороший старт для бизнеса. Львица, скорее всего, попытается уйти из-под опеки спонсора, если он будет жестко контролировать или управлять делом. Главная она! А если нет, и прессинг окажется сильным, женщина может покинуть и мужчину, и бизнес, который он спонсирует. Но это не значит, что Львица останется у разбитого корыта. Она заберет с собой главное – опыт и связи. Именно это поможет ей поднять новый бизнес с нуля и сделать его более успешным.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Гороскопы
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