Современные способы нанесения духов на тело и одежду

Какие бывают духи

Современные способы распыления духов

Баллончик со спреем. Изобретение 20 века, в емкости, как правило, металлической под высоким давлением находится газ, смешанный с ароматизатором (ранее употребляемое название - дезодоранты). Достоинством такого метода является простота и доступная стоимость. Основным недостатком может быть неравномерность струи, зависящая от температуры и степени наполненности баллона.



Пульверизаторы. При распылении духов таким устройством сжатый воздух выдавливает из флакона небольшую порцию парфума и распыляет ее на мелкие частички в направленную сторону. Сегодня купить пульверизатор для духов можно как в дешевом ларьке, так и в дорогом специализированном магазине. Устройство простое и удобное в эксплуатации.



Автомайзеры. Компактное устройство для распыления духов. Емкость для ароматной жидкости в них, как правило, стандартная - 5 мл. При нажатии пальцем на кнопку небольшая порция духов распыляется в требуемом направлении. Это относительно недавнее изобретение, которое позволяет всегда с собой иметь необходимый аромат. Устройство многоразовое, заполнять его духами по мере необходимости из большого флакона не составит труда, и займет не больше пары минут.

Много веков прекрасная половина человечества использует духи, для подчеркивания своей привлекательности. Сегодня парфюмерия, благодаря новым технологиям их изготовления претерпела значительные изменения. Духи в классическом их виде мало кто использует. Стоит качественный товар очень дорого. Современные женщины, да и мужчины, отдают предпочтение туалетной воде - менее концентрированному раствору. Но не только цена стала решающим фактором, определившим направление развития парфюмерии.Настоящие духи – например, французские, в своем составе помимо спирта, в котором растворяются ароматические вещества, содержат еще и эфирные масла, что дает возможность аромату до нескольких дней держаться на теле. Современная туалетная вода содержит в основном спирт, который быстро испаряется и запах сохраняется от пары часов до суток. Это свойство дает возможность владельцу использовать в течение дня несколько ароматов - утром один, а вечером другой, не позволяя им смешиваться и мешать друг другу.Жидкие спиртовые смеси удобнее всего наносить на тело методом распыления - так и эффективнее и экономичнее. Для этого применяются следующие устройства:Духи могут придать шарма и неповторимости, очаровывать и завораживать мужчин. Запахи парфума могут нравиться или вызывать отвращение - но равнодушным изысканный аромат вряд ли кого оставит.