Знаки зодиака, среди которых больше всего одиноких мужчин

Theharpreetbatish/ PixabayМужчина и одиночество. Эти понятия очень даже совместимые, если мужчина не пользуется популярностью у женщин, маменькин сынок, слишком бизнесмен, чересчур разборчив, чрезмерно требователен либо же просто родился не под той звездой. Как утверждает астрология, есть знаки зодиака, среди которых встречается больше всего одиноких мужчин.ВодолеиМужчины, рожденные в знаке Водолей, отличаются своболюбием и стремлением к независимости. Они не признают крепких связей и рамок, ограничивающих выбор. Люди этого знака, как правило, самодостаточны, наполнены глубоким понимаем устройства жизни. У них нет внутренней пустоты, которую нужно кем-то заполнить, чтобы считать себя полноценным. При этом Водолеи достаточно коммуникабельны, компанейские и умеют быть хорошими друзьями. Однако людей своего круга мужчины-Водолеи всегда держат на расстоянии «вытянутой руки». Чтобы не пресытиться дружбой и не свести ее до рутины, скуки, однообразия.В отношении любви Водолеи тоже по большей части одиночки. Это не значит, что у них черствое сердце или они эгоисты, не умеющие любить. Умеют и хотят, но некого. Многие Водолеи, если и вступают в брак поспешно, то под чрезмерным давлением или шантажом близких. Правда, такие отношения больше похожи на смерть при жизни, и мужчины все равно в душе продолжают быть одинокими. Если же Водолей остается верным себе и не торопится связывать свободу брачными узами, партнершу он себе будет выбирать долго и нудно. Сложно найти женщину, которая согласится создать с Водолеем семью по любви, не ограничивая при этом его свободу.ОвныОвны не любят одиночества. Они его страшатся, борются с ним и ненавидят. Правда, не все подозревают в Овнах страх одиночества. Свое время и жизненное пространство мужчины этого знака заполняют чем угодно, вплоть до бестолковой суеты, лишь бы не оставаться один на один с внутренней «черной дырой». Динамичность, активность, разноплановая деятельность Овнов – показатель занятости для них самих. В потоке работы они рады чувствовать дефицит свободного времени, которое могли бы посвятить исключительно себе. За этой ширмой мужчины-Овны и прячут свою «сиротливость». Нет свободных часов жизни – нет одиночества.Казалось бы, с такой скрытой потребностью в обществе близких людей, Овны должны окружить себя многочисленным семейством, друзьями, приятелями и просто людьми, избавляющими их от внутренней пустоты. Но нет. Многие Овны так и остаются жить один на один со своим страхом одиночества. С любовью у мужчин этого знака не складывается, потому что они насколько искусно разыгрывают свою занятость, что женщинам кажется, места в их жизни не найти. Друзья тоже не всегда способны понять Овна, который относится к ним с тенью пренебрежения. Кажется, будто ему все навязываются. Просто Овны так боятся быть уличенными в одиночестве, что не подпускает к себе людей ближе, чем они это могут рассмотреть.Brenkee/ PixabayКозерогиМужчины-Козероги могут избежать одиночества, только если покончат с ним в молодые годы. Чем ближе к зрелому возрасту, тем больше шансов у Козерога стать закоренелым холостяком. Мужчины этого знака большие трудоголики, и если карьерная лестница на их пути встретится раньше любви, они не скоро реализуются в качестве семьянина. Сначала Козерог будет убеждать себя, что нужно встать на ноги, и только потом заводить семью. Когда же наступит период, что у него будет все, кроме жены, он тоже найдет отговорку. Например, жертвой брака пал ни один его друг, значит, нужно быть умнее и учиться на чужих ошибках. Искать и находить веские причины оставаться холостяком он может очень долго.Не то, чтобы Козерог вообще не хотел жениться. Хочет. Ему по статусу положено. Но здесь он сталкивается с другой проблемой – излишней разборчивостью и требовательностью. Тем более если Козерог в своем возрасте считается состоятельным, успешным, завидным женихом. Найти себе ровню оказывается очень сложно. Если он решается поменять свободную жизнь на семейную, то непременно ищет королеву. Но если мужчине-Козерогу и удастся встретить такую, ему не мешало бы перед вступлением в брак спросить: согласна ли королева выйти замуж за его работу? Вряд ли Козерог, женившись, будет изменять работе с супругой.ДевыМужчины-Девы, пожалуй, главные одиночки. Нельзя сказать, что они к этому стремятся осознанно. Просто доля у них такая. Большинство из мужчин-Дев придерживаются того мнения, что лучше быть одному, чем вместе с кем попало. А угодить Девам ох как не просто. Они перфекционисты, педанты и критики. Их список требований к женщине, которая претендует на роль жены, и к людям, желающим оказаться их друзьями, очень длинный. В первую очередь это должны быть сильные личности, уровня не ниже, чем сам мужчина-Дева. Также обязательно наличие в человеке содержательности, увлеченности любимым делом и стремления постоянно совершенствоваться. С такой партнершей или другом Деве всегда по пути.Холостяком мужчина-Дева может быть столько времени, сколько понадобится, чтобы найти свою идеальную женщину. Если поиски затянутся, он может вполне найти прелесть и в одиночестве. Вряд ли кто-то другой способен создать такую же «стерильность» жизни, как умеют это Девы. И не факт, что даже совершенная, в понимании мужчины этого знака, партнерша на каком-то этапе отношений не поменяется и не остановится в развитии. А Девы не любят балласт. Если рядом с мужчиной оказываются люди, которые не стимулируют его к росту, а наоборот – тянут якорем ко дну, он безжалостно с ними прощается. Лучше быть одиноким, чем вместе с кем попало…

Источник: www.allwomens.ru/zen