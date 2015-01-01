Знаки зодиака, среди которых больше всего одиноких мужчин
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Мужчина и одиночество. Эти понятия очень даже совместимые, если мужчина не пользуется популярностью у женщин, маменькин сынок, слишком бизнесмен, чересчур разборчив, чрезмерно требователен либо же просто родился не под той звездой. Как утверждает астрология, есть знаки зодиака, среди которых встречается больше всего одиноких мужчин.
Водолеи
Мужчины, рожденные в знаке Водолей, отличаются своболюбием и стремлением к независимости. Они не признают крепких связей и рамок, ограничивающих выбор. Люди этого знака, как правило, самодостаточны, наполнены глубоким понимаем устройства жизни. У них нет внутренней пустоты, которую нужно кем-то заполнить, чтобы считать себя полноценным. При этом Водолеи достаточно коммуникабельны, компанейские и умеют быть хорошими друзьями. Однако людей своего круга мужчины-Водолеи всегда держат на расстоянии «вытянутой руки». Чтобы не пресытиться дружбой и не свести ее до рутины, скуки, однообразия.
В отношении любви Водолеи тоже по большей части одиночки. Это не значит, что у них черствое сердце или они эгоисты, не умеющие любить. Умеют и хотят, но некого. Многие Водолеи, если и вступают в брак поспешно, то под чрезмерным давлением или шантажом близких. Правда, такие отношения больше похожи на смерть при жизни, и мужчины все равно в душе продолжают быть одинокими. Если же Водолей остается верным себе и не торопится связывать свободу брачными узами, партнершу он себе будет выбирать долго и нудно. Сложно найти женщину, которая согласится создать с Водолеем семью по любви, не ограничивая при этом его свободу.
Овны
Овны не любят одиночества. Они его страшатся, борются с ним и ненавидят. Правда, не все подозревают в Овнах страх одиночества. Свое время и жизненное пространство мужчины этого знака заполняют чем угодно, вплоть до бестолковой суеты, лишь бы не оставаться один на один с внутренней «черной дырой». Динамичность, активность, разноплановая деятельность Овнов – показатель занятости для них самих. В потоке работы они рады чувствовать дефицит свободного времени, которое могли бы посвятить исключительно себе. За этой ширмой мужчины-Овны и прячут свою «сиротливость». Нет свободных часов жизни – нет одиночества.
Казалось бы, с такой скрытой потребностью в обществе близких людей, Овны должны окружить себя многочисленным семейством, друзьями, приятелями и просто людьми, избавляющими их от внутренней пустоты. Но нет. Многие Овны так и остаются жить один на один со своим страхом одиночества. С любовью у мужчин этого знака не складывается, потому что они насколько искусно разыгрывают свою занятость, что женщинам кажется, места в их жизни не найти. Друзья тоже не всегда способны понять Овна, который относится к ним с тенью пренебрежения. Кажется, будто ему все навязываются. Просто Овны так боятся быть уличенными в одиночестве, что не подпускает к себе людей ближе, чем они это могут рассмотреть.
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Козероги
Мужчины-Козероги могут избежать одиночества, только если покончат с ним в молодые годы. Чем ближе к зрелому возрасту, тем больше шансов у Козерога стать закоренелым холостяком. Мужчины этого знака большие трудоголики, и если карьерная лестница на их пути встретится раньше любви, они не скоро реализуются в качестве семьянина. Сначала Козерог будет убеждать себя, что нужно встать на ноги, и только потом заводить семью. Когда же наступит период, что у него будет все, кроме жены, он тоже найдет отговорку. Например, жертвой брака пал ни один его друг, значит, нужно быть умнее и учиться на чужих ошибках. Искать и находить веские причины оставаться холостяком он может очень долго.
Не то, чтобы Козерог вообще не хотел жениться. Хочет. Ему по статусу положено. Но здесь он сталкивается с другой проблемой – излишней разборчивостью и требовательностью. Тем более если Козерог в своем возрасте считается состоятельным, успешным, завидным женихом. Найти себе ровню оказывается очень сложно. Если он решается поменять свободную жизнь на семейную, то непременно ищет королеву. Но если мужчине-Козерогу и удастся встретить такую, ему не мешало бы перед вступлением в брак спросить: согласна ли королева выйти замуж за его работу? Вряд ли Козерог, женившись, будет изменять работе с супругой.
Девы
Мужчины-Девы, пожалуй, главные одиночки. Нельзя сказать, что они к этому стремятся осознанно. Просто доля у них такая. Большинство из мужчин-Дев придерживаются того мнения, что лучше быть одному, чем вместе с кем попало. А угодить Девам ох как не просто. Они перфекционисты, педанты и критики. Их список требований к женщине, которая претендует на роль жены, и к людям, желающим оказаться их друзьями, очень длинный. В первую очередь это должны быть сильные личности, уровня не ниже, чем сам мужчина-Дева. Также обязательно наличие в человеке содержательности, увлеченности любимым делом и стремления постоянно совершенствоваться. С такой партнершей или другом Деве всегда по пути.
Холостяком мужчина-Дева может быть столько времени, сколько понадобится, чтобы найти свою идеальную женщину. Если поиски затянутся, он может вполне найти прелесть и в одиночестве. Вряд ли кто-то другой способен создать такую же «стерильность» жизни, как умеют это Девы. И не факт, что даже совершенная, в понимании мужчины этого знака, партнерша на каком-то этапе отношений не поменяется и не остановится в развитии. А Девы не любят балласт. Если рядом с мужчиной оказываются люди, которые не стимулируют его к росту, а наоборот – тянут якорем ко дну, он безжалостно с ними прощается. Лучше быть одиноким, чем вместе с кем попало…
Источник: www.allwomens.ru/zen