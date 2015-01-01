Анна Цуканова-Котт рассказала о правильном питании: актриса сумела сохранить фигуру после второй беременности

После рождения второго ребёнка звезда «Мажора» ничуть не изменилась. Анна Цуканова-Котт регулярно забрасывает свой Instagram фотографиями из ресторанов, однако никаких лишних килограммов на её теле незаметно.instagram.com/anna_tsukanova_kottПоклонники не перестают удивляться, как после вторых родов актриса умудрилась не измениться, ведь Анна — настоящий гурман. Её микроблог может служить яркой иллюстрацией кулинарных пособий.instagram.com/anna_tsukanova_kottСегодня Анна Цуканова-Котт решила поделиться секретами, как ей удаётся оставаться в хорошей форме.instagram.com/anna_tsukanova_kott12 принципов питания от Анны Цукановой-КоттАктриса подробно расписала главные принципы, которыми она руководствуется при составлении меню.1. Анна позволяет себе вредные блюда, но они составляют не более 30% от всего меню:Я придерживаюсь системы питания 70/30! То есть ем 70 % полезных продуктов и правильно приготовленных и только 30% всего вредного и т.д.!2. Актриса отказалась от консервовЯ никогда не ем консервы, поверьте, это очень вредно и там много тех самых не полезных консервантов!3. Анна верит, что в мясе содержится энергия страха и злости, которая передаётся людям. Поэтому актриса отказалась от мяса:Я не ем мясо, потому что в мясе огромная концентрация страха и злости, которые испытывают Животные в момент, когда их убивают, и эти эмоции попадают в нас, вместе с мясными блюдами. Я верю в это.4. По мнению кинозвезды, молоко является самым токсичным продуктом:Я не пью обычное молоко, потому что это один из самых токсичных Продуктов 21 века! Не верите?! Почитайте в интернете!5. Актриса не ест жареногоЯ никогда не ем ничего жареного! Потому что при жарке, выделяется огромное количество канцерогенов, которые разрушают наш организм!instagram.com/anna_tsukanova_kott6. Анна не употребляет газированные напитки:Я не пью никакие газированные напитки! Происходит сложная химическая реакция и все эти пузырьки плохо принимаются нашим пищеварением.7. В рационе актрисы постоянно присутствуют овощи и фруктовые смузи:Овощи и фрукты очень хорошо очищают и оздоровляют наш организм!8. Сахар актриса заменила на мёд:Я не ем сахар, потому что это уже давно химический продукт из-за его популярности во всем мире! Но! Я ем мёд!9. Исключив из рациона пшеницу, актриса сама научилась печь хлеб:Я не ем пшеницу и всё, что сделано из неё. Потому что это тоже один из самых популярных продуктов в мире. Но! Я пеку хлеб сама или покупаю его и макароны у проверенных людей и в БИО-магазинах!10. Анна считает, что большое количество воды полезно для организма:Я пью много воды в день, это действительно помогает организму лучше выводить токсины и оставаться долго молодым.11. Количество еды, которое допустимо употреблять за один раз, не должно превышать объёма ладошек:За один приём пищи я съедаю не больше, чем может поместится в мои ладони! Именно такой размер нашего желудка!12. Актриса отказалась от кофе, хотя ей очень не хватает этого напитка:Я не пью кофе и мне это очень и очень тяжело, но я вижу, как это влияет на качество кожи! Если у вас есть проблемы подобного плана, откажитесь от кофе!Какие пункты из правил Анны-Цукановой-Котт вы поддерживаете, а с какими не согласны?Юлия Началова выглядит старше своих лет: новое фото певицы привело в замешательство пользователей InstagramБлёданс старше Началовой на 11 лет, однако на снимке актриса выглядит намного моложе приятельницы. Подписчики Эвелины пришли в ужас от того, как стала выглядеть певица: лицо 36-летней звезды становится похожим на маску. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen