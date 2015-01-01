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Анна Цуканова-Котт рассказала о правильном питании: актриса сумела сохранить фигуру после второй беременности

Andre
Анна Цуканова-Котт рассказала о правильном питании: актриса сумела сохранить фигуру после второй беременности
После рождения второго ребёнка звезда «Мажора» ничуть не изменилась. Анна Цуканова-Котт регулярно забрасывает свой Instagram фотографиями из ресторанов, однако никаких лишних килограммов на её теле незаметно. 

instagram.com/anna_tsukanova_kott

Поклонники не перестают удивляться, как после вторых родов актриса умудрилась не измениться, ведь Анна — настоящий гурман. Её микроблог может служить яркой иллюстрацией кулинарных пособий.

instagram.com/anna_tsukanova_kott

Сегодня Анна Цуканова-Котт решила поделиться секретами, как ей удаётся оставаться в хорошей форме.

instagram.com/anna_tsukanova_kott

12 принципов питания от Анны Цукановой-Котт

Актриса подробно расписала главные принципы, которыми она руководствуется при составлении меню.

1. Анна позволяет себе вредные блюда, но они составляют не более 30% от всего меню:

Я придерживаюсь системы питания 70/30! То есть ем 70 % полезных продуктов и правильно приготовленных и только 30% всего вредного и т.д.!

2. Актриса отказалась от консервов

Я никогда не ем консервы, поверьте, это очень вредно и там много тех самых не полезных консервантов!

3. Анна верит, что в мясе содержится энергия страха и злости, которая передаётся людям. Поэтому актриса отказалась от мяса:

Я не ем мясо, потому что в мясе огромная концентрация страха и злости, которые испытывают Животные в момент, когда их убивают, и эти эмоции попадают в нас, вместе с мясными блюдами. Я верю в это.

4. По мнению кинозвезды, молоко является самым токсичным продуктом:

Я не пью обычное молоко, потому что это один из самых токсичных Продуктов 21 века! Не верите?! Почитайте в интернете!

5. Актриса не ест жареного

Я никогда не ем ничего жареного! Потому что при жарке, выделяется огромное количество канцерогенов, которые разрушают наш организм!

instagram.com/anna_tsukanova_kott

6. Анна не употребляет газированные напитки:

Я не пью никакие газированные напитки! Происходит сложная химическая реакция и все эти пузырьки плохо принимаются нашим пищеварением.

7. В рационе актрисы постоянно присутствуют овощи и фруктовые смузи:

Овощи и фрукты очень хорошо очищают и оздоровляют наш организм!

8. Сахар актриса заменила на мёд:

Я не ем сахар, потому что это уже давно химический продукт из-за его популярности во всем мире! Но! Я ем мёд!

9. Исключив из рациона пшеницу, актриса сама научилась печь хлеб:

Я не ем пшеницу и всё, что сделано из неё. Потому что это тоже один из самых популярных продуктов в мире. Но! Я пеку хлеб сама или покупаю его и макароны у проверенных людей и в БИО-магазинах!

10. Анна считает, что большое количество воды полезно для организма:

Я пью много воды в день, это действительно помогает организму лучше выводить токсины и оставаться долго молодым.

11. Количество еды, которое допустимо употреблять за один раз, не должно превышать объёма ладошек:

За один приём пищи я съедаю не больше, чем может поместится в мои ладони! Именно такой размер нашего желудка!

12. Актриса отказалась от кофе, хотя ей очень не хватает этого напитка:

Я не пью кофе и мне это очень и очень тяжело, но я вижу, как это влияет на качество кожи! Если у вас есть проблемы подобного плана, откажитесь от кофе!

Какие пункты из правил Анны-Цукановой-Котт вы поддерживаете, а с какими не согласны?

Юлия Началова выглядит старше своих лет: новое фото певицы привело в замешательство пользователей Instagram

Блёданс старше Началовой на 11 лет, однако на снимке актриса выглядит намного моложе приятельницы. Подписчики Эвелины пришли в ужас от того, как стала выглядеть певица: лицо 36-летней звезды становится похожим на маску. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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