Анна Цуканова-Котт рассказала о правильном питании: актриса сумела сохранить фигуру после второй беременности
После рождения второго ребёнка звезда «Мажора» ничуть не изменилась. Анна Цуканова-Котт регулярно забрасывает свой Instagram фотографиями из ресторанов, однако никаких лишних килограммов на её теле незаметно.
instagram.com/anna_tsukanova_kott
Поклонники не перестают удивляться, как после вторых родов актриса умудрилась не измениться, ведь Анна — настоящий гурман. Её микроблог может служить яркой иллюстрацией кулинарных пособий.
instagram.com/anna_tsukanova_kott
Сегодня Анна Цуканова-Котт решила поделиться секретами, как ей удаётся оставаться в хорошей форме.
instagram.com/anna_tsukanova_kott
12 принципов питания от Анны Цукановой-Котт
Актриса подробно расписала главные принципы, которыми она руководствуется при составлении меню.
1. Анна позволяет себе вредные блюда, но они составляют не более 30% от всего меню:
Я придерживаюсь системы питания 70/30! То есть ем 70 % полезных продуктов и правильно приготовленных и только 30% всего вредного и т.д.!
2. Актриса отказалась от консервов
Я никогда не ем консервы, поверьте, это очень вредно и там много тех самых не полезных консервантов!
3. Анна верит, что в мясе содержится энергия страха и злости, которая передаётся людям. Поэтому актриса отказалась от мяса:
Я не ем мясо, потому что в мясе огромная концентрация страха и злости, которые испытывают Животные в момент, когда их убивают, и эти эмоции попадают в нас, вместе с мясными блюдами. Я верю в это.
4. По мнению кинозвезды, молоко является самым токсичным продуктом:
Я не пью обычное молоко, потому что это один из самых токсичных Продуктов 21 века! Не верите?! Почитайте в интернете!
5. Актриса не ест жареного
Я никогда не ем ничего жареного! Потому что при жарке, выделяется огромное количество канцерогенов, которые разрушают наш организм!
instagram.com/anna_tsukanova_kott
6. Анна не употребляет газированные напитки:
Я не пью никакие газированные напитки! Происходит сложная химическая реакция и все эти пузырьки плохо принимаются нашим пищеварением.
7. В рационе актрисы постоянно присутствуют овощи и фруктовые смузи:
Овощи и фрукты очень хорошо очищают и оздоровляют наш организм!
8. Сахар актриса заменила на мёд:
Я не ем сахар, потому что это уже давно химический продукт из-за его популярности во всем мире! Но! Я ем мёд!
9. Исключив из рациона пшеницу, актриса сама научилась печь хлеб:
Я не ем пшеницу и всё, что сделано из неё. Потому что это тоже один из самых популярных продуктов в мире. Но! Я пеку хлеб сама или покупаю его и макароны у проверенных людей и в БИО-магазинах!
10. Анна считает, что большое количество воды полезно для организма:
Я пью много воды в день, это действительно помогает организму лучше выводить токсины и оставаться долго молодым.
11. Количество еды, которое допустимо употреблять за один раз, не должно превышать объёма ладошек:
За один приём пищи я съедаю не больше, чем может поместится в мои ладони! Именно такой размер нашего желудка!
12. Актриса отказалась от кофе, хотя ей очень не хватает этого напитка:
Я не пью кофе и мне это очень и очень тяжело, но я вижу, как это влияет на качество кожи! Если у вас есть проблемы подобного плана, откажитесь от кофе!
Какие пункты из правил Анны-Цукановой-Котт вы поддерживаете, а с какими не согласны?
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Источник: www.allwomens.ru/zen