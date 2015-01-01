Мария Погребняк заинтриговала странной фигурой на видео: фолловеры рассмотрели накладки на ягодицы

Жена Павла Погребняка неожиданно обнаружила повышенную активность подписчиков в своём микроблоге. Мария разместила видео, как она вместе со старшим сыном играет в компьютерную игру. Супруга футболиста в спортивных лосинах азартно скачет перед телевизором с приставкой в руках, пытаясь обыграть сына.instagram.com/mariapoga_Однако всё внимание фолловеров Инстаграма Марии Погребняк сосредоточилось не на процессе увлекательной игры, а на… пятой точке Марии.Мария Погребняк ответила стихами на критику своей внешностиНа кадрах видео, которое Мария Погребняк разместила у себя в Instagram, её подписчики обратили внимание, что ягодицы девушки выглядят неестественно, особенно это заметно, когда жена спортсмена поворачивается спиной к камере.instagram.com/mariapoga_В обсуждениях интернет-пользователи строят предположения на тему — что произошло с ягодицами Марии Погребняк:teves.gal Только мне кажется что у неё что-то не то с попой😂 volkova110281 Висложоп.я тоже висложоп,но я то не публичная личность типа.что ж Вы, на себя забили то так? dianochka_gordon Трусики пуш ап myatnyyslon О боже 🙄, люди ну какие же вы дикие , на ней надеты спортивные штаны и в них массажные шорты daderkina_nastasia Маша, реально страшно смотрится соотношение ног и попы. Даже не знаю как объяснить, но страшно malisha8888 Что с попой? Китайские трусы для увеличение попы ....? anito4ka_110 Имплантанты в попе видно 🙁 raslimalina Блин но с попой реально провал! bars1553 😨 Что с попой? Силикон обвис?Для Марии стало полной неожиданностью такое внимание к её ягодицам. Ознакомившись с комментариями, жена Павла Погребняка решила ответить фолловерам, которых так взволновала её фигура. Женщина посвятила дотошным интернет-комментаторам стихи:instagram.com/mariapoga_instagram.com/mariapoga_В неизвестной любовнице Гуфа интернет-пользователи опознали Алёну ВодонаевуПосле своего второго замужества Алёна Водонаева не уставала превозносить супруга, регулярно размещая с ним фото и видео в Instagram и сториз своего микроблога. Однако уже несколько недель в Инстаграм Водонаевой не видно Алексея. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen