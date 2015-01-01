Имена мужчин, с которыми никогда не создать крепкую семью
Free-Photos/ Pixabay
Артем
Даже в близких отношениях обладатель этого имени держится отстраненно. Его избранница часто ощущает недостаток внимания, заботы, душевного тепла. Стремление мужчины к независимости разрушает хрупкие связи, поэтому его романы заканчиваются, не успев начаться. Немногие представительницы противоположного пола готовы жить с эгоистом и мириться с поведением, которое скорее свойственно закоренелому холостяку.
Богдан
Спутницы Богдана не выдерживают конкуренции со свекровью. Свою мать он позиционирует как главную женщину в его судьбе и дает ей полное право вторгаться в его личную жизнь. Пока молодой человек не научится разграничивать сферы влияния родителей, ему не удастся создать крепкую семью. Ситуация осложняется требовательностью и ревностью носителя этого имени. В повседневной жизни с таким партнером приходится несладко.
Вениамин
Носителю этого имени не хватает сдержанности и волевых качеств. Женщина не чувствует себя защищенной рядом с ним и через некоторое время уходит в поисках настоящего сильного плеча. Кроме того, Вениамин капризен и требователен. В быту с ним можно ужиться только при наличии у избранницы огромного запаса терпения. Учитывая то, что мужчина привык многое пускать на самотек, не стоит ждать от него попыток удержать супругу от развода.
Григорий
Основная проблема Григория заключается в непостоянстве. Стремление сбежать от серых будней оборачивается появлением новых любовных связей. Ни одна уважающая себя женщина не станет терпеть многочисленные виртуальные и реальные романы своего партнера. По этой причине Грише тяжело создать крепкую семью. Если он совладает со своей переменчивой натурой, то шансы обрести личное счастье сразу же возрастут.
Давид
У Давида много качеств, благодаря которым его можно было бы назвать примерным мужем. Он добрый, заботливый и ответственный. Однако существует ложка дегтя, которая ставит под сомнение перспективу долгосрочных отношений. Все дело в том, что для этого мужчины больше значения имеют друзья и родственники (даже не самые близкие). Ради чужих интересов готов пожертвовать собственным и семейным благополучием. Такую расстановку приоритетов мало кто поймет и примет.
Rawpixel/ Pixabay
Клим
Обладателя этого имени отличает мягкий и уступчивый характер. Климу сложно постоять за себя, а роль хозяина дома оказывается для него неподъемной. Развитие романтических отношений будет целиком и полностью зависеть от представительницы прекрасного пола. Если она решит связать судьбу с таким человеком, то ей в одиночку предстоит тянуть нелегкое бремя житейских забот.
Руслан
Мужчина, которого так назвали, является по натуре эгоистом. На первое место ставит свои личные потребности, даже если его желания будут идти в разрез с интересами семьи. Руслан без труда сходится с понравившимися женщинами, но абсолютное большинство романов оказываются скоротечными. К мысли о браке приходит в зрелом возрасте, однако претенденток на его сердце к тому времени практически не остается.
Сильвестр
Сильвестр тоже окружен вниманием поклонниц до определенного момента. Когда речь заходит о серьезности в отношениях, молодого человека словно ветром сдувает. Он живет одним днем, не стремится связывать себя узами брака и старается избежать маломальской ответственности. От обладателя этого имени не стоит ждать ни стабильности, ни желания обеспечить комфорт и благополучие собственной семье.
Яков
Яков – сложный и закрытый человек. Остается только догадываться, что творится у него на душе. Оберегает личную жизнь, но и с возлюбленной ведет себя насторожено. Излишняя подозрительность мешает мужчине создать крепкие отношения. Женщины не хотят продолжать общение с недоверчивым кавалером, который только и ждет, чтобы подловить спутницу на лжи.
Источник: www.allwomens.ru/zen