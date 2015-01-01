Имена мужчин, с которыми никогда не создать крепкую семью

Free-Photos/ PixabayАртемДаже в близких отношениях обладатель этого имени держится отстраненно. Его избранница часто ощущает недостаток внимания, заботы, душевного тепла. Стремление мужчины к независимости разрушает хрупкие связи, поэтому его романы заканчиваются, не успев начаться. Немногие представительницы противоположного пола готовы жить с эгоистом и мириться с поведением, которое скорее свойственно закоренелому холостяку.БогданСпутницы Богдана не выдерживают конкуренции со свекровью. Свою мать он позиционирует как главную женщину в его судьбе и дает ей полное право вторгаться в его личную жизнь. Пока молодой человек не научится разграничивать сферы влияния родителей, ему не удастся создать крепкую семью. Ситуация осложняется требовательностью и ревностью носителя этого имени. В повседневной жизни с таким партнером приходится несладко.ВениаминНосителю этого имени не хватает сдержанности и волевых качеств. Женщина не чувствует себя защищенной рядом с ним и через некоторое время уходит в поисках настоящего сильного плеча. Кроме того, Вениамин капризен и требователен. В быту с ним можно ужиться только при наличии у избранницы огромного запаса терпения. Учитывая то, что мужчина привык многое пускать на самотек, не стоит ждать от него попыток удержать супругу от развода.ГригорийОсновная проблема Григория заключается в непостоянстве. Стремление сбежать от серых будней оборачивается появлением новых любовных связей. Ни одна уважающая себя женщина не станет терпеть многочисленные виртуальные и реальные романы своего партнера. По этой причине Грише тяжело создать крепкую семью. Если он совладает со своей переменчивой натурой, то шансы обрести личное счастье сразу же возрастут.ДавидУ Давида много качеств, благодаря которым его можно было бы назвать примерным мужем. Он добрый, заботливый и ответственный. Однако существует ложка дегтя, которая ставит под сомнение перспективу долгосрочных отношений. Все дело в том, что для этого мужчины больше значения имеют друзья и родственники (даже не самые близкие). Ради чужих интересов готов пожертвовать собственным и семейным благополучием. Такую расстановку приоритетов мало кто поймет и примет.Rawpixel/ PixabayКлимОбладателя этого имени отличает мягкий и уступчивый характер. Климу сложно постоять за себя, а роль хозяина дома оказывается для него неподъемной. Развитие романтических отношений будет целиком и полностью зависеть от представительницы прекрасного пола. Если она решит связать судьбу с таким человеком, то ей в одиночку предстоит тянуть нелегкое бремя житейских забот.РусланМужчина, которого так назвали, является по натуре эгоистом. На первое место ставит свои личные потребности, даже если его желания будут идти в разрез с интересами семьи. Руслан без труда сходится с понравившимися женщинами, но абсолютное большинство романов оказываются скоротечными. К мысли о браке приходит в зрелом возрасте, однако претенденток на его сердце к тому времени практически не остается.СильвестрСильвестр тоже окружен вниманием поклонниц до определенного момента. Когда речь заходит о серьезности в отношениях, молодого человека словно ветром сдувает. Он живет одним днем, не стремится связывать себя узами брака и старается избежать маломальской ответственности. От обладателя этого имени не стоит ждать ни стабильности, ни желания обеспечить комфорт и благополучие собственной семье.ЯковЯков – сложный и закрытый человек. Остается только догадываться, что творится у него на душе. Оберегает личную жизнь, но и с возлюбленной ведет себя насторожено. Излишняя подозрительность мешает мужчине создать крепкие отношения. Женщины не хотят продолжать общение с недоверчивым кавалером, который только и ждет, чтобы подловить спутницу на лжи.

Источник: www.allwomens.ru/zen